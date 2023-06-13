Инсульт до 40 лет? Легко! Профессор Янишевский рассказал, как не пропустить ранние предвестники

Родственники не всегда понимают такие перемены в характере, просят назначить лекарства, но не в таблетках дело. Самое главное — научиться жить с таким человеком. Пациент все время будет пытаться организовать работу вокруг себя, чтобы ему помогали одеться, умыться, поесть. Нужно обращаться с ним, как с маленьким ребенком: создать условия для тренировок, помогать, но так, чтобы человек пытался делать все сам. Это сложно — пациенты часто могут быть хорошими манипуляторами. Они плачут, жалуются на жизнь, даже могут настраивать друг против друга родственников, которые за ними ухаживают. И все для того, чтобы получать максимальный уход при полном отсутствии собственной активности.