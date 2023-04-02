Бомба для сосудов: к каким последствиям приведет компрессионный трикотаж не по размеру

Чаще всего о компрессионном трикотаже мы слышим в связи с варикозным расширением вен. Эти изделия также рекомендуют к покупке, если планируется хирургическая операция, чтобы избежать развития тромбозов в венах ног.
Но иногда люди приобретают компрессионный трикотаж и при предрасположенности к определенным заболеваниям либо с профилактическими целями, чтобы предупредить проблемы с ногами. «Доктор Питер» совместно с заведующей организационно-методическим кабинетом Лидией Голубенко попытались разобраться, кому и в каких случаях стоит носить компрессионный трикотаж.
Врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетомЛичный сайт
Это не просто чулки и колготки
В отличие от обычных колгот, чулок и гольфов, компрессионное белье производится специально, из особых волокон, и направлено на поддержку сосудов. Особенно востребованы те модели, которые применяются для ног, позволяя венам активнее перекачивать кровь вверх, в направлении к сердцу.
Основное отличие от обычных колгот или чулок — различная сила сдавления в отдельных областях: голенях, бедрах, стопах. Например, внизу, в области лодыжки, компрессия достигает 100%, выше этой области, на голенях, — до 70%, а на бедрах — всего 40%.
Если это колготки, на уровне паха компрессия не должна превышать 25%. Подобное соотношение поддерживается в любой модели, независимо от класса компрессии и типа — лечебный либо профилактический трикотаж. Подобные проценты важны для правильной циркуляции крови.
Зачем нужна разница давления?
Подобное распределение давления по ноге помогает улучшить отток крови по венам, поскольку она течет против силы тяжести. Кроме того, предупреждается застой крови, деформация венозных стенок и воспалительные процессы, тромбозы. Дополнительно компрессионные изделия улучшают отток лимфатической жидкости и уменьшают отечность ног.
Как не ошибиться с классом компрессионного трикотажа
Без консультации врача можно использовать только профилактический класс изделий. Для коррекции имеющихся проблем с венами или иных заболеваний доктор может порекомендовать изделие из класса лечебного трикотажа.
Подбирать изделие нужно строго в соответствии с массой тела, ростом и особенностями фигуры. Относительно условно все виды компрессионного белья делят на классы, которые указываются на упаковке. Их всего четыре.
Первый — это трикотаж профилактического типа, показан к использованию без консультации врача. Сила компрессии будет примерно 10-18 мм рт. ст.
Со второго по четвертый — это белье лечебного назначения, которое подбирается только вместе со специалистом — флебологом или сосудистым хирургом. Подбор происходит с учетом стадии процесса, строго индивидуально. Чем выше цифра, тем сильнее будет оказываться давление в области щиколоток. Оно определяется в мм рт. ст.
Полезные советы по подбору
Самое основное, что советует врач, — ориентироваться на субъективные ощущения. Если при ношении профилактических изделий вам недостаточно степени компрессии, которую они дают, стоит обратиться к специалисту. Он подберет изделие уже более высокого класса, которое будет подходящим по эффекту.
Ни в коем случае не выбирайте лечебные изделия сами: если давление будет слишком сильным, это спровоцирует повреждения стенок сосудов и тяжелые осложнения.
Если необходима профилактика или лечение начальных степеней варикоза, наиболее удобными из моделей считаются чулки. Они хорошо создают компрессию по всем отделам ноги, их достаточно легко надевать, даже если выбрана значительная степень давления. Если же речь идет о низкой компрессии, до 18 мм рт. ст., можно выбирать и ношение колготок, если они для вас удобнее.
При необходимости покупки компрессионных изделий для госпитализации нужно выбирать специальные изделия — госпитальные. Они чаще всего обладают вторым классом компрессии и применяются после операций на венах или для предупреждения венозных тромбозов при вынужденном постельном режиме, ограничении активности. Подобрать подобные изделия может только врач, в противном случае изделия будут неэффективны и даже опасны.
Кому требуется носить компрессионный трикотаж
Образование отеков в области стоп и икр к концу дня.
Появление тяжести и ломоты в ногах.
Быстрое утомление при ходьбе, привычной деятельности.
Если в дополнение есть еще и предрасположенность к варикозной болезни, избыточный вес, частые перелеты на длительные расстояния, сидячая работа — стоит подумать о ношении подобных изделий.