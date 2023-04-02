Бомба для сосудов: к каким последствиям приведет компрессионный трикотаж не по размеру

Чаще всего о компрессионном трикотаже мы слышим в связи с варикозным расширением вен. Эти изделия также рекомендуют к покупке, если планируется хирургическая операция, чтобы избежать развития тромбозов в венах ног.

Но иногда люди приобретают компрессионный трикотаж и при предрасположенности к определенным заболеваниям либо с профилактическими целями, чтобы предупредить проблемы с ногами. «Доктор Питер» совместно с заведующей организационно-методическим кабинетом Лидией Голубенко попытались разобраться, кому и в каких случаях стоит носить компрессионный трикотаж.