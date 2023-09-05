Простой тест покажет, хорошо ли работают сосуды шеи, которые питают мозг

Ключевой функций сосудов шеи является кровоснабжение головного мозга. Именно они обеспечивают мозг кислородом и питательными веществами. Если же мозг голодает, это сильно отражается на качестве жизни: появляются головные боли, снижаются зрение, слух и память. Но есть последствие и пострашнее — это ишемический инсульт.
Ведущий невролог СМ-клиники в Санкт-Петербурге, врач первой категории
Почему сосуды шеи работают плохо
Самая опасная причина — атеросклероз сосудов.
«Холестериновые бляшки сужают просвет артерий и повышают риск инсульта. При незначительных отложениях пациенту назначают препараты группы статинов для снижения уровня холестерина и в дальнейшем повторяют исследование каждый год, — говорит невролог Кирилл Алмазов. — Опасным считается состояние, когда бляшка сужает просвет сосуда более чем на 70% или является нестабильной. В этом случае пациенту требуется оперативное лечение. Удаление холестериновых отложений проводит сердечно-сосудистый хирург».
Вторая частая причина проблем с сосудами шеи — неврологические заболевания.
«Сосуды могут раздражаться при мышечных зажимах, — объясняет врач. — Особого внимания требуют состояния, когда внешнее воздействие на сосуд превышает 20%. Это также определяется на УЗДГ во время так называемых ротационных проб, когда врач просит пациента повернуть голову. Здесь на помощь приходят неврологи и комплексный подход к лечению».
Чтобы снять спазм мышц, врачи прописывают прием препаратов-миорелаксантов. А для стимуляции мозгового кровообращения назначают ноотропные средства. Дополнительно пациенту показаны курс массажа, мануальная терапия и занятия лечебной физкультурой.
«При сильном сдавливании сосудов невролог также может выполнить лекарственную блокаду, назначить капельницу или уколы», — говорит Кирилл Алмазов.
Симптомы проблем с шейными сосудами:
головные боли;
шумы в ушах;
снижение зрения и слуха;
мушки в глазах;
головокружения — вплоть до потери сознания;
проблемы с концентрацией и восприятием новой информации.
«Все эти симптомы должны стать поводом для обращения к врачу. Лечением патологии занимаются неврологи или кардиологи — в зависимости от природы заболевания», — говорит эксперт.
Как обследуют сосуды шеи
Главная задача диагностики — исключить атеросклероз сосудов.
«Стандартным обследованием при подозрении на сужение сосудов шеи является УЗДГ — ультразвуковое дуплексное сканирование, — комментирует невролог. — Оно бывает брахицефальным, когда проверяют только шейные сосуды, и транскраниальным, при котором исследуют сосуды головного мозга».
Как проверить работу сосудов — простой тест
Встаньте прямо. Поставьте ноги в одну линию, чтобы одна нога стояла следом за другой.
Вытяните руки в стороны и закройте глаза.
Попробуйте устоять в этой позе хотя бы 15 секунд. Если не получится и во время теста сильно шатает, возможно, есть проблема с сосудами.