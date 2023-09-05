Простой тест покажет, хорошо ли работают сосуды шеи, которые питают мозг

« Холестериновые бляшки сужают просвет артерий и повышают риск инсульта. При незначительных отложениях пациенту назначают препараты группы статинов для снижения уровня холестерина и в дальнейшем повторяют исследование каждый год, — говорит невролог Кирилл Алмазов. — Опасным считается состояние, когда бляшка сужает просвет сосуда более чем на 70% или является нестабильной. В этом случае пациенту требуется оперативное лечение. Удаление холестериновых отложений проводит сердечно-сосудистый хирург».