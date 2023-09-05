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Простой тест покажет, хорошо ли работают сосуды шеи, которые питают мозг

Сужение сосудов шеи способно привести к весьма серьезным последствиям — от нарушения мозгового кровообращения до ишемического инсульта. Как проверить состояние сосудов, мы узнали у врача.

5 сентября 20234
боль в шее упражнения
Источник:
IStockphoto

Ключевой функций сосудов шеи является кровоснабжение головного мозга. Именно они обеспечивают мозг кислородом и питательными веществами. Если же мозг голодает, это сильно отражается на качестве жизни: появляются головные боли, снижаются зрение, слух и память. Но есть последствие и пострашнее — это ишемический инсульт.

Кирилл Алмазов
Неврология

Ведущий невролог СМ-клиники в Санкт-Петербурге, врач первой категории

Почему сосуды шеи работают плохо

Самая опасная причина — атеросклероз сосудов.

«Холестериновые бляшки сужают просвет артерий и повышают риск инсульта. При незначительных отложениях пациенту назначают препараты группы статинов для снижения уровня холестерина и в дальнейшем повторяют исследование каждый год, — говорит невролог Кирилл Алмазов. — Опасным считается состояние, когда бляшка сужает просвет сосуда более чем на 70% или является нестабильной. В этом случае пациенту требуется оперативное лечение. Удаление холестериновых отложений проводит сердечно-сосудистый хирург».

Вторая частая причина проблем с сосудами шеи — неврологические заболевания.

«Сосуды могут раздражаться при мышечных зажимах, — объясняет врач. — Особого внимания требуют состояния, когда внешнее воздействие на сосуд превышает 20%. Это также определяется на УЗДГ во время так называемых ротационных проб, когда врач просит пациента повернуть голову. Здесь на помощь приходят неврологи и комплексный подход к лечению».

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Чтобы снять спазм мышц, врачи прописывают прием препаратов-миорелаксантов. А для стимуляции мозгового кровообращения назначают ноотропные средства. Дополнительно пациенту показаны курс массажа, мануальная терапия и занятия лечебной физкультурой.

«При сильном сдавливании сосудов невролог также может выполнить лекарственную блокаду, назначить капельницу или уколы», — говорит Кирилл Алмазов.

Симптомы проблем с шейными сосудами:

  • головные боли;

  • шумы в ушах;

  • снижение зрения и слуха;

  • мушки в глазах;

  • головокружения — вплоть до потери сознания;

  • проблемы с концентрацией и восприятием новой информации.

«Все эти симптомы должны стать поводом для обращения к врачу. Лечением патологии занимаются неврологи или кардиологи — в зависимости от природы заболевания», — говорит эксперт.

Как обследуют сосуды шеи

Главная задача диагностики — исключить атеросклероз сосудов.

«Стандартным обследованием при подозрении на сужение сосудов шеи является УЗДГ — ультразвуковое дуплексное сканирование, — комментирует невролог. — Оно бывает брахицефальным, когда проверяют только шейные сосуды, и транскраниальным, при котором исследуют сосуды головного мозга».

Как проверить работу сосудов — простой тест

  1. Встаньте прямо. Поставьте ноги в одну линию, чтобы одна нога стояла следом за другой.

  2. Вытяните руки в стороны и закройте глаза.

  3. Попробуйте устоять в этой позе хотя бы 15 секунд. Если не получится и во время теста сильно шатает, возможно, есть проблема с сосудами.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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