Боль даже от воды, инсульт и инфаркт: как дефицит фолиевой кислоты разрушает организм

«Фолиевая кислота — это один из ключевых элементов, который нужен эритроцитам, клеткам, которые переносят кислород. Это вещество также крайне необходимо для процессов обновления и правильного синтеза ДНК в клетках. А правильный синтез ДНК отвечает за деление и обновление клеток. Именно этот процесс обновления клеток отвечает за восстановление после болезней, защиту от них, за сохранение молодости и работоспособности тканей», — предупреждает врач.