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Боль даже от воды, инсульт и инфаркт: как дефицит фолиевой кислоты разрушает организм

Врач объяснила, чем опасна нехватка витамина В9 в организме и как по анализам можно узнать о дефиците фолиевой кислоты.

16 августа 2023
Боль даже от воды, инсульт и инфаркт: как дефицит фолиевой кислоты разрушает организм
Источник:
iStockphoto

Витамин В9 — фолиевая кислота — необходим для роста и развития кровеносной и иммунной систем. Его нехватка может критично сказаться на работе всего организма.

Врач объяснила, к каким последствиям для здоровья приводит дефицит витамина В9 и как его выявить.

Марина Шестакова
Диетология, медицина

Нутрициолог, диетолог и кардиолог, врач функциональной медицины, врач антивозрастной и профилактической медицины PreventAge

Как дефицит В9 разрушает организм

  • Страдает заживление всех слизистых — пищевода, желудка, кишечника, глаз. Возникают условия для формирования повышенной кишечной проницаемости, а это постоянная хроническая интоксикация и усталость, зашлакованная печень — даже при постоянной работе с оттоком желчи. А еще — очень чувствительные слизистые, боли в желудочно-кишечном тракте даже от воды.

  • Постепенно развиваются анемия и слабость, которые не корректируются только приемом препаратов железа.

  • Повышается уровень аминокислоты гомоцистеина — это вещество, которое «царапает» стенки сосудов изнутри, приводя к атеросклерозу и, как следствие, к инсультам, инфарктам, повреждению плаценты при беременности и тому подобному.

  • Появляются отклонения в развитии у детей — как нервной системы, так и развития организма в целом.

  • Дефицит В9 — основа для развития дисплазии соединительной ткани, а это все наши суставы, связки, сухожилия и диски.

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Четыре анализа, которые покажут дефицит фолиевой кислоты

  • Анализ В9 в крови. Он должен быть выше середины референса.

  • Общий анализ крови, показатель MCV — объем эритроцита — должен быть не выше 89-92.

  • Анализ на гомоцистеин. Повышенный уровень — больше 7 — также может сказать о дефиците В9.

  • Дефицит В9 покажет повышение уровня органической глутаминовой кислоты.

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Алкоголь и В9

Ранее врач-кардиолог предупредила, что уровень В9 в организме может снижаться у тех, кто активно употребляет алкоголь. По словам Ольги Шашковой, каждый раз после вечеринок со спиртным стоит позаботиться о восстановлении уровня фолиевой кислоты в организме.

Ольга Шашкова
Терапия

Терапевт медицинской компании «ЛабКвест»

«Фолиевая кислота — это один из ключевых элементов, который нужен эритроцитам, клеткам, которые переносят кислород. Это вещество также крайне необходимо для процессов обновления и правильного синтеза ДНК в клетках. А правильный синтез ДНК отвечает за деление и обновление клеток. Именно этот процесс обновления клеток отвечает за восстановление после болезней, защиту от них, за сохранение молодости и работоспособности тканей», — предупреждает врач.

Автор текста:Анна Майская
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