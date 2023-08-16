Боль даже от воды, инсульт и инфаркт: как дефицит фолиевой кислоты разрушает организм

Витамин В9 — фолиевая кислота — необходим для роста и развития кровеносной и иммунной систем. Его нехватка может критично сказаться на работе всего организма.
Врач объяснила, к каким последствиям для здоровья приводит дефицит витамина В9 и как его выявить.
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Как дефицит В9 разрушает организм
Страдает заживление всех слизистых — пищевода, желудка, кишечника, глаз. Возникают условия для формирования повышенной кишечной проницаемости, а это постоянная хроническая интоксикация и усталость, зашлакованная печень — даже при постоянной работе с оттоком желчи. А еще — очень чувствительные слизистые, боли в желудочно-кишечном тракте даже от воды.
Постепенно развиваются анемия и слабость, которые не корректируются только приемом препаратов железа.
Повышается уровень аминокислоты гомоцистеина — это вещество, которое «царапает» стенки сосудов изнутри, приводя к атеросклерозу и, как следствие, к инсультам, инфарктам, повреждению плаценты при беременности и тому подобному.
Появляются отклонения в развитии у детей — как нервной системы, так и развития организма в целом.
Дефицит В9 — основа для развития дисплазии соединительной ткани, а это все наши суставы, связки, сухожилия и диски.
Четыре анализа, которые покажут дефицит фолиевой кислоты
Анализ В9 в крови. Он должен быть выше середины референса.
Общий анализ крови, показатель MCV — объем эритроцита — должен быть не выше 89-92.
Анализ на гомоцистеин. Повышенный уровень — больше 7 — также может сказать о дефиците В9.
Дефицит В9 покажет повышение уровня органической глутаминовой кислоты.
Алкоголь и В9
Ранее врач-кардиолог предупредила, что уровень В9 в организме может снижаться у тех, кто активно употребляет алкоголь. По словам Ольги Шашковой, каждый раз после вечеринок со спиртным стоит позаботиться о восстановлении уровня фолиевой кислоты в организме.
«Фолиевая кислота — это один из ключевых элементов, который нужен эритроцитам, клеткам, которые переносят кислород. Это вещество также крайне необходимо для процессов обновления и правильного синтеза ДНК в клетках. А правильный синтез ДНК отвечает за деление и обновление клеток. Именно этот процесс обновления клеток отвечает за восстановление после болезней, защиту от них, за сохранение молодости и работоспособности тканей», — предупреждает врач.