Чудесное спасение: на диспансеризации врачи увидели то, что могло убить женщину в любой момент

В Чувашии пенсионерка решила пройти плановую диспансеризацию. У женщины не было никаких серьезных жалоб на здоровье, но на профилактический осмотр ее отправила терапевт.
Пациентка сдала анализы, результаты которых не понравились медикам: показатели были не в норме. Пенсионерку отправили на дополнительные обследования, среди которых было УЗИ сердца.
Во время осмотра специалисты обнаружили большое количество жидкости (около 800 мл) в перикарде — околосердечной сумке. Жидкость ограничивала сокращения сердца, давила на орган. Возник высокий риск остановки сердца.
Пенсионерку экстренно госпитализировали в Республиканский кардиологический диспансер. В отделении реанимации хирурги провели срочную операцию — удалили скопившуюся жидкость из околосердечной сумки. Можно сказать, что женщине очень повезло: если бы не диспансеризация, все могло бы закончиться крайне трагично.
Кроме того, анализы показали, что у пациентки есть гипотиреоз. Это патологическое состояние, при котором уменьшается выработка гормонов щитовидной железой.
«Внимательность терапевта при диспансеризации помогла выявить тяжелое заболевание. Женщину после завершения лечения в кардиодиспансере направили на лечение гипофункции щитовидной железы по месту жительства», —
Еще одно случайное спасение
Жительница Омска Ольга пришла в поликлинику за талоном к врачу. В регистратуре ей предложили пройти диспансеризацию по полису ОМС. Очереди у кабинета не было, и женщина решила воспользоваться возможностью проверить свое здоровье.
Ольге выписали направления на анализы и сразу сделали ЭКГ. Врачи, увидев электрокардиограмму, тут же вызвали скорую и отправили женщину в больницу. Подробнее — ЗДЕСЬ.
Что важно знать про диспансеризацию
Каждый россиянин с 18 лет может ежегодно бесплатно проходить профосмотры, а диспансеризацию — раз в три года. Понять, какой год диспансеризации ваш, можно очень просто. Сколько лет исполняется вам в этом году? Разделите цифру на 3. Если получается целое число — вы в этом году имеете право сдать бесплатные анализы и пройти обследования в районной поликлинике.
В 2023 году диспансеризацию могут пройти люди 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 или 2005 годов рождения, а также все граждане РФ старше 40 лет.
Диспансеризация одинакова для мужчин и женщин (за исключением визита к гинекологу). Первый этап — анкетирование. Врач задаст самые разные вопросы, чтобы получить данные об анамнезе, наследственности, выслушает жалобы, определит риски.
Далее вы узнаете свой ИМТ, давление, сдадите анализы на общий холестерин и сахар, сделаете флюорографию, ЭКГ, проверите внутриглазное давление, также врачи осмотрят кожу и слизистую рта, пропальпируют щитовидную железу и лимфоузлы.
Для пациентов старше 40 лет диспансеризация будет более углубленной. Также есть возможность сделать более детальный скрининг здоровья и тем, кто переболел коронавирусной инфекцией.