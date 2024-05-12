Эксперт Лялина рассказала, при какой температуре жарить яйца, чтобы они были полезными

«Омлет или яичница могут прилипнуть, а масло поднимется наверх, что не очень эстетично. Глазки у такой глазуньи „впадут“ и покроются корочкой. Поэтому на холодной сковороде можно готовить только скрэмбл (яичница-болтунья. — Прим. ред.), так как его все равно нужно постоянно перемешивать», — говорит Ирина Лялина.