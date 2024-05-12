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Эксперт Лялина рассказала, при какой температуре жарить яйца, чтобы они были полезными

Влияет ли температура приготовления на качество и состав яйца? И что лучше — разбить яйцо на холодную сковороду или вначале как следует ее раскалить? Узнали у эксперта.

12 мая 2024
как жарить яйца, на какой сковороде жарить яйца, болтунья или глазунья что полезнее
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Наверное, каждый из нас начинал постигать азы кулинарии с жареных яиц. Это самое простое блюдо. Но его так легко испортить!

И дело не только в том, как разбить яйцо, как выложить его на тарелку, чтобы сохранить желток. Оказывается, очень важен и правильный нагрев сковороды.

Ирина Лялина

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

«Приготовление правильных глазуньи или омлета четко зависит от температуры нагрева сковороды. Если посуда слишком горячая, да еще и с маслом, когда белый дымок уже пошел, то яйца либо подгорят из-за перегрева масла, либо схватятся коркой снизу, а сверху не успеют приготовиться», — объясняет и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Но и в холодную сковороду разбивать яйца для глазуньи эксперт не советует.

«Омлет или яичница могут прилипнуть, а масло поднимется наверх, что не очень эстетично. Глазки у такой глазуньи „впадут“ и покроются корочкой. Поэтому на холодной сковороде можно готовить только скрэмбл (яичница-болтунья. — Прим. ред.), так как его все равно нужно постоянно перемешивать», — говорит Ирина Лялина.

Поэтому идеальна для приготовления яиц сковорода среднего прогрева.

«Глазунья схватится снизу и равномерно приготовится, а для омлета эта схватившаяся корочка будет как база, чтобы дальше подниматься вверх», — советует эксперт.

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К тому же слишком горячая сковорода влияет на текстуру яйца. Оно становится будто резиновым.

Кроме того, в кипящем масле образуются канцерогены — вещества, которые вызывают рак. И эти вещества вместе с яйцом попадают в организм человека.

«Химический состав белка от температуры не меняется, а вот в желтке могут происходить изменения находящихся там жирных кислот, — говорит Ирина Лялина. — При любом термическом нагреве ряд витаминов, минералов и антиоксидантов может разрушаться (приблизительно до 20%). Но это не снижает ценность яйца и предохраняет от заражения сальмонеллезом».

Глазунья или болтунья — что полезнее

Ученые из Департамента питания Бразилии решили проверить, при каком способе жарки яйца впитывают меньше масла.

Жарили яйца из одной партии с одинаковым количеством жира. Использовали оливковое, соевое, сливочное масло, а также сало. Только одни яйца готовили целиком, а другие размешали.

В итоге оказалось, что глазунья впитывает значительно меньше масла со сковородки, чем яичница-болтунья. При этом размешанные яйца в процессе приготовления теряют больше влаги.

«Если целью питания является снижение потребления жиров, яйца следует жарить целиком, чтобы обеспечить меньшее усвоение липидов», — приходят к выводу исследователи.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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