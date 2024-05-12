Депутат Нилов опубликовал список запрещенных для водителей лекарств

Напомним, ранее врач-нарколог Анна Одинцова предупреждала, что перед тем, как покупать лекарство, обязательно надо уточнить, нет ли в его составе фенобарбитала. «Принимать такие лекарства без назначения врача нельзя, даже если их рекомендуют бабушка, друг или сотрудник аптеки (который, к слову, не может назначать лечение), — объясняет нарколог Анна Одинцова. — Если вас что-то беспокоит (плохой сон, тревога, страхи, перебои в работе сердца, да что угодно), самый лучший вариант — обратиться к врачу».