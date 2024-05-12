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Депутат Нилов опубликовал список запрещенных для водителей лекарств

Не все знают, какие лекарственные препараты запрещено принимать, если вы за рулем. Перечень, утвержденный Минздравом, опубликовал депутат Госдумы Нилов.

12 мая 2024
автомобиль, лекарства, запрещены, список
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Вы можете запросто лишиться водительских прав или даже работы, если примете вроде бы безобидное лекарство. Например, успокоительные корвалол или валокордин. Причем следы этих препаратов, а точнее, содержащегося в нем фенобарбитала могут найти у вас в крови, если возьмут анализ, даже спустя неделю после разового приема таблетки.

Поэтому так важно знать, какие лекарства ни в коем случае нельзя принимать, если вы садитесь за руль. Перечень препаратов, употребление которых водителям нежелательно или вообще запрещено, опубликовал депутат Госдумы Ярослав Нилов в своем телеграм-канале. Он уточнил, что этот список по запросу прислал Минздрав.

Скачать список можно ЗДЕСЬ.

«Ознакомьтесь, скачайте, положите в бардачок… Пригодится. Лучше это знать, чтобы случайно, из-за одной-единственной безобидной таблетки, не лишиться права управления транспортным средством», — пояснил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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Этих лекарств надо избегать

Всего в списке, опубликованном депутатом, несколько десятков позиций. Среди лекарств отдельно отмечены те, что ухудшают внимание и лишь требуют особой осторожности при управлении автомобилем. Это, например, эфедрин, циталопрам, метформин, преднизолон, омепразол, нимесулид, нитроглицерин, ибупрофен и другие.

В перечне категорически запрещенных — 171 препарат. В этих средствах содержатся седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики или этиловый спирт. Среди них — корвалол, валокордин, комплексные средства от простуды с аспирином в составе, различные настойки на спирту и сиропы от кашля, бальзамы, мелатонин для сна и даже ушные капли и некоторые противовирусные препараты, которые, по мнению Минздрава, вызывают сонливость, снижение скорости психомоторной реакции, головокружение и нарушение зрения.

Также отдельно — список лекарств, ухудшающих внимание человека и оказывающих негативное влияние на управление автомобилем, при приеме которых запрещается садиться за руль. В списке 39 позиций.

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Напомним, ранее врач-нарколог Анна Одинцова предупреждала, что перед тем, как покупать лекарство, обязательно надо уточнить, нет ли в его составе фенобарбитала. «Принимать такие лекарства без назначения врача нельзя, даже если их рекомендуют бабушка, друг или сотрудник аптеки (который, к слову, не может назначать лечение), — объясняет нарколог Анна Одинцова. — Если вас что-то беспокоит (плохой сон, тревога, страхи, перебои в работе сердца, да что угодно), самый лучший вариант — обратиться к врачу».

Автор текста:Анна Майская
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