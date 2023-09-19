Ученые из Австралии назвали орех, который помогает худеть и снижает холестерин

«Как диета с орехами, так и диета без орехов привела к снижению массы тела примерно на 9,3% за все время исследования. Однако у тех участников, которые ели миндаль, значительно улучшились показатели здоровья. Их уровень холестерина понизился, сердце и сосуды стали здоровее, ускорился метаболизм. Плюс ко всему сбрасывали вес они гораздо быстрее», — говорят исследователи.