Ученые из Австралии назвали орех, который помогает худеть и снижает холестерин

Сбалансированное и здоровое питание, о котором говорят диетологи и которого так стремятся придерживаться худеющие и приверженцы ЗОЖ, не обходится без добавления в рацион орехов. Обычно их едят как перекус или добавляют в салаты, вторые блюда, соусы. Самое главное — помнить, что орехи — достаточно калорийный продукт, поэтому стоит следить за количеством съеденного.
На полках в магазинах можно найти фундук, кешью, миндаль, грецкие, кедровые орехи… В любом плоде достаточно высокая концентрация полезных жиров, поэтому этот продукт питательный, быстро насыщает. Кроме того, учеными доказано, что некоторые орехи еще и помогут быстрее похудеть. Речь идет о миндале.
Орех для похудения
Ученые из Университета Южной Австралии провели
Все участники соблюдали специальную диету, которую разработали ученые. У половины из них в постоянном меню был миндаль.
«Как диета с орехами, так и диета без орехов привела к снижению массы тела примерно на 9,3% за все время исследования. Однако у тех участников, которые ели миндаль, значительно улучшились показатели здоровья. Их уровень холестерина понизился, сердце и сосуды стали здоровее, ускорился метаболизм. Плюс ко всему сбрасывали вес они гораздо быстрее», — говорят исследователи.
Важная деталь: добровольцы ели сырой цельный миндаль без сахара и соли. Участники отметили, что орех не только помог похудеть, но и контролировать аппетит. Есть испытуемым хотелось меньше, что очень важно, когда ты соблюдаешь диету.
Чем еще полезен миндаль:
улучшает умственную деятельность;
защищает от диабета;
нормализует работу кишечника.
Кроме того, в экспериментах на животных удалось доказать, что миндаль снижает вероятность возникновения рака толстой кишки. Также ученые заметили, что орех защищал от болезни Альцгеймера.
А еще орех способствует продлению молодости. Миндаль может защитить кожу от преждевременного старения благодаря высокому содержанию витамина Е. Он борется со свободными радикалами, снижает последствие влияния солнца на кожу.
Как правильно есть миндаль
Употреблять орех нужно в сыром виде. Любая обработка, будь то жарка, смазывание, запекание или соление, лишат орех полезных свойств.
Стоит выбирать неочищенный миндаль в скорлупе, так как, когда оболочка удалена, орех быстро портится под воздействием света и воздуха.
Хранить миндаль надо в прохладных и сухих местах.
Замачивать орехи на ночь перед употреблением — это повышает пищевую ценность.
Хотя по этому поводу продолжается битва мнений. Согласны не все. Нужно ли замачивать орехи перед едой? Битва экспертных мнений.