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Кардиолог Крулёв объяснил, как на самом деле статины влияют на память и интеллект

Есть мнение, что от лекарств, снижающих холестерин, появляются побочные эффекты — например, ухудшается память. И есть даже те, кто готов бросить их пить, лишь бы не заработать слабоумие. Как на самом деле влияют статины на память, объяснил врач.

17 мая 2024
статины, память, побочный эффект
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iStockphoto

Снижать повышенный холестерин необходимо, иначе есть риск развития атеросклероза — появления бляшек, закупоривающих сосуды, и, как следствие, инфаркта и инсульта. Иногда помогает смена образа жизни и привычек питания — повышение физической активности, похудение. Так, каждые 10 килограммов лишнего веса дают +10% к цифре холестерина.

Но чаще всего людям старше 40 лет при высоком холестерине назначают статины. Эти лекарства снижают показатели и уменьшают риски возникновения опасных катастроф. Но есть мнение, что, снижая холестерин, человек может получить слабоумие. Якобы статины заметно влияют на память, ухудшают ее. Что об этом думают врачи?

Кардиология

Практикующий врач-кардиолог, сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе

Все дело в лекарствах?

«Ко мне на прием пришла пациентка и пожаловалась на ухудшение памяти. Она призналась, что не смогла вспомнить фамилию известного артиста, и решила, что так действуют на нее лекарства, — рассказал в своем блоге врач-кардиолог Константин Крулёв. — Относительно молодая женщина несколько лет назад перенесла инсульт, но ей удалось восстановиться. Сейчас она пьет статины. Из-за ухудшения памяти она решила уменьшить дозу препарата».

Врач отмечает, что страх побочных эффектов от статинов у пациентки оказался выше, чем страх перед повторным инсультом.

На самом деле вопрос, как влияют статины и другие препараты, снижающие холестерин, на интеллект и память, довольно хорошо изучен. Этому в том числе было посвящено исследование, проведенное в петербургском НИИ Джанелидзе, в котором принимал участие и кардиолог Крулёв. Он рассказал о нем подробнее.

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Самому старшему участнику эксперимента было 84 года, а самому молодому — 40 лет. Задача была такой: в течение пяти лет, пока пациенты принимают лекарства для снижения холестерина, каждые три месяца отслеживать динамику состояния памяти и интеллекта на фоне длительного лечения.

«Мы предлагали пациентам, которые перенесли инфаркт и нуждались в препаратах для снижения холестерина, выполнить ряд упражнений — на скорость реакции, на оперативную память и на логику, — рассказывает Константин Крулёв. — Результат исследования: отрицательной динамики не было, несмотря на снижение холестерина до весьма низкого уровня, иногда меньше исходного в три раза и более».

Врач отмечает, что молодые пациенты прошли всю программу исследования практически без ухудшения показателей. У пожилых из-за очевидных особенностей возраста результаты тестов чуть ухудшились.

«Кстати, самый пожилой участник программы активно тренировал память — учил наизусть стихотворения. В один из визитов он легко прочитал, ни разу не сбившись, довольно большой отрывок из «Евгения Онегина», — отметил врач-кардиолог.

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Врач резюмирует: если вам прописали лекарства для снижения холестерина, не надо их бросать пить, побоявшись ухудшения памяти. Доказано, что прием статинов и других препаратов от холестерина не сопровождается ухудшением когнитивных функций.

«Более того, пациенты с низким холестерином реже болели инсультом, который сам по себе нередко ведет к расстройству высшей нервной деятельности», — резюмировал Константин Крулёв.

По его словам, если вы замечаете ухудшение памяти, стоит начать тренировать свой мозг. Способов для этого есть немало. Можно начать с книги, которая называется «Интеллект. Упражнения и задания по японской системе развития мозга» Рюты Кавашимы, либо любой другой его книги.

  • Решать в уме примеры. Начать с простых, вроде «дважды два и пятью пять» из таблицы умножения, затем усложнить задачу и увеличить количество действий по порядку: три плюс восемь, затем минус пять и умножить на девять. Регулярные выполнения таких упражнений превышают по эффекту любые другие методы тренировок.

  • Чтение вслух. Этот метод подходит для людей, с трудом справляющихся даже с простыми примерами либо страдающих болезнью Альцгеймера.

  • Тест на запоминание слов. В таблице даны 30 произвольных слов, за 2 минуты надо запомнить максимум. Если будет больше 12 — уже хорошо.

  • Тест Струпа. Предлагается назвать цвет, которым напечатано слово. Например, слово «красный» напечатано синим цветом. Надо сказать «синий», и это правильно. Увеличение количества правильных ответов говорит о положительной динамике.

Автор текста:Анна Майская
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