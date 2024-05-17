Кардиолог Крулёв объяснил, как на самом деле статины влияют на память и интеллект

Снижать повышенный холестерин необходимо, иначе есть риск развития атеросклероза — появления бляшек, закупоривающих сосуды, и, как следствие, инфаркта и инсульта. Иногда помогает смена образа жизни и привычек питания — повышение физической активности, похудение. Так, каждые 10 килограммов лишнего веса дают +10% к цифре холестерина.
Но чаще всего людям старше 40 лет при высоком холестерине назначают статины. Эти лекарства снижают показатели и уменьшают риски возникновения опасных катастроф. Но есть мнение, что, снижая холестерин, человек может получить слабоумие. Якобы статины заметно влияют на память, ухудшают ее. Что об этом думают врачи?
Практикующий врач-кардиолог, сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И.И. ДжанелидзеЛичный сайт
Все дело в лекарствах?
«Ко мне на прием пришла пациентка и пожаловалась на ухудшение памяти. Она призналась, что не смогла вспомнить фамилию известного артиста, и решила, что так действуют на нее лекарства, —
Врач отмечает, что страх побочных эффектов от статинов у пациентки оказался выше, чем страх перед повторным инсультом.
На самом деле вопрос, как влияют статины и другие препараты, снижающие холестерин, на интеллект и память, довольно хорошо изучен. Этому в том числе было посвящено исследование, проведенное в петербургском НИИ Джанелидзе, в котором принимал участие и кардиолог Крулёв. Он рассказал о нем подробнее.
Читал «Онегина» наизусть
Самому старшему участнику эксперимента было 84 года, а самому молодому — 40 лет. Задача была такой: в течение пяти лет, пока пациенты принимают лекарства для снижения холестерина, каждые три месяца отслеживать динамику состояния памяти и интеллекта на фоне длительного лечения.
«Мы предлагали пациентам, которые перенесли инфаркт и нуждались в препаратах для снижения холестерина, выполнить ряд упражнений — на скорость реакции, на оперативную память и на логику, — рассказывает Константин Крулёв. — Результат исследования: отрицательной динамики не было, несмотря на снижение холестерина до весьма низкого уровня, иногда меньше исходного в три раза и более».
Врач отмечает, что молодые пациенты прошли всю программу исследования практически без ухудшения показателей. У пожилых из-за очевидных особенностей возраста результаты тестов чуть ухудшились.
«Кстати, самый пожилой участник программы активно тренировал память — учил наизусть стихотворения. В один из визитов он легко прочитал, ни разу не сбившись, довольно большой отрывок из «Евгения Онегина», — отметил врач-кардиолог.
Лекарства бросать нельзя. А что тогда?
Врач резюмирует: если вам прописали лекарства для снижения холестерина, не надо их бросать пить, побоявшись ухудшения памяти. Доказано, что прием статинов и других препаратов от холестерина не сопровождается ухудшением когнитивных функций.
«Более того, пациенты с низким холестерином реже болели инсультом, который сам по себе нередко ведет к расстройству высшей нервной деятельности», — резюмировал Константин Крулёв.
По его словам, если вы замечаете ухудшение памяти, стоит начать тренировать свой мозг. Способов для этого есть немало. Можно начать с книги, которая называется «Интеллект. Упражнения и задания по японской системе развития мозга» Рюты Кавашимы, либо любой другой его книги.
Решать в уме примеры. Начать с простых, вроде «дважды два и пятью пять» из таблицы умножения, затем усложнить задачу и увеличить количество действий по порядку: три плюс восемь, затем минус пять и умножить на девять. Регулярные выполнения таких упражнений превышают по эффекту любые другие методы тренировок.
Чтение вслух. Этот метод подходит для людей, с трудом справляющихся даже с простыми примерами либо страдающих болезнью Альцгеймера.
Тест на запоминание слов. В таблице даны 30 произвольных слов, за 2 минуты надо запомнить максимум. Если будет больше 12 — уже хорошо.
Тест Струпа. Предлагается назвать цвет, которым напечатано слово. Например, слово «красный» напечатано синим цветом. Надо сказать «синий», и это правильно. Увеличение количества правильных ответов говорит о положительной динамике.