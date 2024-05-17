Кардиолог Крулёв объяснил, как на самом деле статины влияют на память и интеллект

«Ко мне на прием пришла пациентка и пожаловалась на ухудшение памяти. Она призналась, что не смогла вспомнить фамилию известного артиста, и решила, что так действуют на нее лекарства, — рассказал в своем блоге врач-кардиолог Константин Крулёв. — Относительно молодая женщина несколько лет назад перенесла инсульт, но ей удалось восстановиться. Сейчас она пьет статины. Из-за ухудшения памяти она решила уменьшить дозу препарата».