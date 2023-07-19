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Названа специя, которая замедляет старение и повышает выработку коллагена

С возрастом кожа становится сухой, появляются морщины и пигментные пятна. По словам эндокринолога Ильи Магери, вы в силах замедлить этот процесс. Для этого нужно скорректировать рацион.

19 июля 2023
Названа специя, которая замедляет старение и повышает выработку коллагена
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iStockphoto

Чем старше мы становимся, тем сложнее поддерживать кожу в тонусе. Она становится суше, появляются первые морщинки, лицо уже не выглядит таким свежим и гладким. Безусловно, любые возрастные изменения — это нормально, их никому не удастся избежать. Но вы в силах сделать так, чтобы они замедлились.

Илья Магеря
Медицина

Эндокринолог

«Большинство неприятных изменений на коже появляются из-за процесса гликации, он как раз и виноват в ускоренном старении. Гликация возникает при нарушении питания и особенно усиливается после 35 лет», — говорит эксперт.

Как это происходит

Здесь стоит начать с коллагена — белка, который по своей структуре похож на спираль. Такая форма позволяет ему растягиваться, придавая коже упругость, наполненность и красоту.

Избыток сахара в крови делает ее похожей на сахарный сироп. Белковые структуры, например, гемоглобин, засахариваются и слипаются, их работа нарушается. Коллаген при соединении с сахаром меняет свою структуру, и некогда подвижная пружина превращается в негнущуюся палку, снижая упругость кожи.

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Помимо гемоглобина в крови есть транспортные белки, они переносят питательные вещества, в которых нуждается каждая клетка тела, в том числе и клетки кожи. Сахар воздействует и на стенки сосудов, делая их хрупкими, они трескаются, и доносить пищу клеткам кожи становится все труднее.

Без должного питания кожи процессы восстановления замедляются, а ее старение ускоряется.

Молодильная специя

Помочь остановить эти неприятные процессы может розмарин.

«Дело в том, что розмарин — это дегликант. Поэтому добавляйте эту специю в блюда — например, при запекании мяса или рыбы. Также можно пить чай с розмарином», — говорит Илья Магеря.

Роль дегликанта выполняет розмариновая кислота. Ее биологическая активность проявляется в противовирусном, антибактериальном, противовоспалительном и антиоксидантном свойствах.

Кстати, розмариновая кислота в заметных количествах содержится не только в розмарине, но и в других известных травах: шалфее, перечной мяте, душице (орегано, майоран) и тимьяне.

Кроме того, розмарин еще оказывает и благоприятное воздействие на печень. Он богат полезными полифенолами, благодаря которым печень лучше работает и быстрее восстанавливается.

Лайфхак от врача

Терапия

Терапевт СМ-Клиники, нефролог, кандидат медицинских наук

Если вы хотите включить розмарин или другие специи в свой рацион, то можно не только добавлять их в еду, но и в воду для питья. Смешать их можно с яблоками, чтобы получить не только полезный, но и вкусный напиток.

«Стоит выбирать небольшие кислые яблоки. Их предварительно очищают, добавляют к ним половину чайной ложки натертого имбирного корня, молотой корицы и тщательно перемешивают. Смесь заливают литром воды 90 °C, настаивая как чай», — рассказывала эксперт.

Для усиления аромата можно добавить свежие листики базилика или розмарина. Затем воду нужно остудить, убрать в холодильник и дать настояться примерно 3 часа. Перед тем как пить, воду нужно процедить и добавить в нее несколько долек свежего яблока. Полезно пить такой настой натощак.

Автор текста:Софья Хромова
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