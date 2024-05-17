Чем болеет кот Леопольд: 5 героев советских мультфильмов с психическими отклонениями

Карлсон, который живет на крыше, на первый взгляд кажется обаятельным персонажем. Однако некоторые его черты могут указывать на наличие нарциссического расстройства. Он очень сильно любит себя и не сомневается в своих достоинствах . А вот на то, что происходит с окружающими, он не всегда обращает внимание.