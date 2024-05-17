Чем болеет кот Леопольд: 5 героев советских мультфильмов с психическими отклонениями

В кино все не совсем так, как в жизни, что уж там говорить про детские мультфильмы с говорящими животными и магическими существами. И потому бывает довольно интересно посмотреть на знакомые истории с другой стороны.
Например, у героев многих популярных мультфильмов можно найти признаки психических расстройств. Об этом рассказал изданию
Отнеситесь к этой статье с юмором. Конечно, никто не хочет обидеть любимых с детства героев. Вполне возможно, что ничего подобного авторы историй изначально не закладывали. Однако на примере персонажей из мультфильмов можно многое понять о некоторых психологических аспектах поведения как и своего, так и людей вокруг.
Ослик Иа: депрессия
Ослик Иа из мультика «Винни-Пух» — персонаж довольно меланхоличный. Иа всегда грустит и чувствует себя подавленным. Эти признаки напоминают клиническую депрессию.
Депрессия — это не просто плохое настроение или хандра. Человек с этим диагнозом может страдать от апатии, угнетенного состояния, пониженной самооценки. Во время депрессии интерес к жизни нередко пропадает, и даже самые любимые вещи и занятия перестают радовать.
Винни-Пух: СДВ и РПП
Милый мишка постоянно говорит о своей любви к меду. Он даже поет песенку об этом и постоянно спрашивает друзей, не пора ли им подкрепиться. Такие отношения с едой напоминают расстройство пищевого поведения. Возможно, Винни-Пух страдает от приступов переедания.
А еще этот персонаж отличается слишком активным и импульсивным нравом. Возможно, что все дело в синдроме дефицита внимания. У людей с этим диагнозом нередко есть проблемы с концентрацией внимания, контролем эмоций.
Кролик: ОКР
Герой все того же мультфильма Кролик кажется самым ответственным и аккуратным среди всех персонажей. Но что скрывается за этой чертой характера? Кролик помешан на чистоте и порядке, любое отклонение от привычного вызывает у него сильный стресс. Все эти признаки могут указывать на тревожное расстройство. Навязчивые страхи и ритуалы присущи людям с обсессивно-компульсивным расстройством.
Карлсон: нарциссизм
Карлсон, который живет на крыше, на первый взгляд кажется обаятельным персонажем. Однако некоторые его черты могут указывать на наличие нарциссического расстройства. Он очень сильно любит себя и не сомневается в своих достоинствах. А вот на то, что происходит с окружающими, он не всегда обращает внимание.
Кот Леопольд: пограничное расстройство личности
Добрый и дружелюбный кот Леопольд в некоторых ситуациях демонстрирует откровенно опасное поведение. Интеллигентный и мирный, он нередко теряет контроль над своими поступками. Обычно такое происходит при пограничном расстройстве личности.