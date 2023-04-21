Опасна даже в полете: инфекционист объяснила, почему от ворон нужно держаться как можно дальше

Вороны — умные, сильные и довольно агрессивные птицы. Обычно к людям они относятся нейтрально, но весной ситуация меняется. Птицы начинают охранять свои гнезда, поэтому любой проходящий может показаться вороне подозрительным, будь то животное или человек. Особенно опасно, если кто-то уже обижал ворону: у них прекрасная память, поэтому, увидев даже похожий объект, птица решает, что ей что-то угрожает, и поэтому легко может напасть первой.
Врач-инфекционист, медицинский директор «Инвитро-Юг»
Неуловимый орнитоз
Намеренного контакта с воронами лучше избегать. У них весьма мощный клюв, большие лапы с когтями, поэтому человека они могут сильно оцарапать или даже ранить. Важно помнить про глаза: если ворона нападет на вас спереди, то острым клювом будет пытаться добраться и до них, все может закончиться полной потерей зрения.
«Опасно и само соприкосновение с вороной. Птицы переносят такое заболевание, как орнитоз. Им чаще всего страдают пернатые, которые выглядят болезненно. Они вялые, много сидят на земле, нахохливаются. Орнитоз провоцируется бактерией Chlamydia psittaci. Хламидия выделяется у ворон с фекалиями и распространяется на перья. При помощи клюва ворона разносит фекалии по всему телу, и при контакте с инфицированной птицей можно легко заразиться», — поясняет врач.
Также это заболевание передается и воздушно-пылевым путем. Фекалии птиц попадают в пыль, высыхают, и, когда вороны взлетают, пыль разносится ветром. Человек может заразиться, просто вдыхая эту пыль. Это особенно актуально в местах скопления птиц, например на крышах.
Почему опасны перья
Некоторые дети любят подбирать с земли всякие интересные штучки: красивые камушки, цветные фантики, перья птиц. Так вот, перо вороны может быть опасно. Через него, даже если оно уже давно не принадлежит птице, тоже можно заразиться орнитозом.
«Играть с ними не нужно. Допускать контакт с выпавшими перьями — это значит повысить риск инфицирования орнитозом в десятки раз. Обработать перо, чтобы потом оставить в качестве сувенира, — плохая идея. Вы не узнаете, сработала ли дезинфекция», — говорит инфекционист.
Поэтому как можно скорее выкиньте перо, а потом отправьте ребенка тщательно вымыть руки с мылом.
Как понять, что заразился
Если все-таки контакт с вороной состоялся, например птица случайно задела вас крылом, то сразу паниковать не стоит. Понаблюдайте за своим состоянием.
У орнитоза следующие симптомы:
высокая температура;
кашель;
одышка (фактически развивается хламидийная пневмония);
интоксикация.
Важно: само по себе это заболевание не проходит, необходимо обратиться к специалисту. Врач определит, какими именно антибиотиками нужно лечить пневмонию.
Если ворона поцарапала
Это тоже может быть опасно. Дело в том, что вороны — падальщики, они зачастую контактируют с трупами животных и других птиц. Поэтому через клюв и когти можно получить разнообразную патогенную флору, которая может вызвать воспалительный процесс.
«После нападения вороны и любого контакта с этими птицами, если нет повреждения кожных покровов, достаточно просто вымыть руки с мылом (или ту часть тела, которая была в контакте с птицей) и использовать кожный антисептик», — говорит Светлана Машкова.
С раной все сложнее: ее нужно хорошо промыть перекисью водорода и показать врачу, особенно если вы видите, что состояние ухудшается (она стала сильнее болеть, кровоточить, отек не проходит). Если в рану попала земля, то необходима также профилактика от столбняка.
В случае с ранением вам поможет хирург. Если говорить о профилактике орнитоза, то здесь стоит нужно обращаться к педиатру, терапевту или инфекционисту.