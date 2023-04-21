Опасна даже в полете: инфекционист объяснила, почему от ворон нужно держаться как можно дальше

«Опасно и само соприкосновение с вороной. Птицы переносят такое заболевание, как орнитоз. Им чаще всего страдают пернатые, которые выглядят болезненно. Они вялые, много сидят на земле, нахохливаются. Орнитоз провоцируется бактерией Chlamydia psittaci. Хламидия выделяется у ворон с фекалиями и распространяется на перья. При помощи клюва ворона разносит фекалии по всему телу, и при контакте с инфицированной птицей можно легко заразиться», — поясняет врач.