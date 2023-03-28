Инфекционист Поздняков объяснил, почему клещи становятся особенно кровожадными в апреле

— Зимой тоже приносили клещей в лаборатории. Первого поймали в конце декабря, второго — в начале января. Что это было — отогревшиеся клещи с новогодних елок или другие варианты, история умалчивает. В феврале поступил еще один клещ, который был снят с животного. Где оно его взяло — неизвестно. Самый правдоподобный вариант — прогулка около канализационных коллекторов. Возможно, там клещ проснулся не вовремя, — рассказывает Андрей Поздняков.

Почему апрель — один из самых опасных месяцев

Обычно сезон клещей, как и сезон дождей, на большей части территории России начинается в апреле. Температура на улице становится плюсовой, клещи выходят из состояния спячки и голодные выползают на охоту.

— Именно в этот период клещи наиболее опасны. Конкретно — весной, когда сходит снег и наступает плюсовая температура, в том числе ночью. Кровь им нужна для размножения, так как голодные клещи не спариваются. Поэтому весна — время, в которое высока вероятность быть укушенным клещом, — поясняет Андрей Поздняков.

Второй пик наибольшей вероятности быть укушенным — сентябрь, перед залеганием в спячку клещи также активируются.