Инфекционист Поздняков объяснил, почему клещи становятся особенно кровожадными в апреле

В этом году уже есть первый укушенный клещом — инцидент произошел 20 марта в Республике Алтай. Можно сказать, что сезон начался — снег активно тает, на улице становится теплее, клещи потихоньку просыпаются и выползают на охоту.
Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист
— Зимой тоже приносили клещей в лаборатории. Первого поймали в конце декабря, второго — в начале января. Что это было — отогревшиеся клещи с новогодних елок или другие варианты, история умалчивает. В феврале поступил еще один клещ, который был снят с животного. Где оно его взяло — неизвестно. Самый правдоподобный вариант — прогулка около канализационных коллекторов. Возможно, там клещ проснулся не вовремя, — рассказывает Андрей Поздняков.
Почему апрель — один из самых опасных месяцев
Обычно сезон клещей, как и сезон дождей, на большей части территории России начинается в апреле. Температура на улице становится плюсовой, клещи выходят из состояния спячки и голодные выползают на охоту.
— Именно в этот период клещи наиболее опасны. Конкретно — весной, когда сходит снег и наступает плюсовая температура, в том числе ночью. Кровь им нужна для размножения, так как голодные клещи не спариваются. Поэтому весна — время, в которое высока вероятность быть укушенным клещом, — поясняет Андрей Поздняков.
Второй пик наибольшей вероятности быть укушенным — сентябрь, перед залеганием в спячку клещи также активируются.
Про прививку от клещевого энцефалита
Некоторые люди уверены: если не гулять по лесу и не ходить на пикники, то вакцинироваться от энцефалита не нужно — ведь опасности никакой нет.
— На самом деле прививка от КЭ нужна всем, у кого есть даже потенциальный риск быть укушенным клещом, независимо от возраста. Да, инфицированность вирусом клещевого энцефалита этих насекомых намного ниже, чем, например, возбудителем боррелиоза. Однако проблема в том, что клещевой энцефалит не лечится ничем, — предостерегает Андрей Поздняков.
И если вы заболеете, то существует вероятность развития среднетяжелой и тяжелой формы данного заболевания. Тяжелые формы дают достаточно высокий процент инвалидизации и летальности. Никаких лекарственных препаратов, предотвращающих эти исходы при развитии заболевания, пока нет. Кроме того, после тяжелых и среднетяжелых форм КЭ процесс может не остановиться, а приобрести хроническое прогрессирующее течение, неизбежно заканчивающееся летальным исходом.
Единственное, что предотвращает развитие тяжелых форм энцефалита практически на 100%, — вакцинация. Вакцинированный человек при укусе инфицированного вирусом энцефалита клеща может заболеть, хотя это бывает очень редко. Но даже в этом случае у него разовьется лихорадочная форма КЭ — самая легкая, проходящая без последствий и заканчивающаяся выздоровлением.
— В России вакцинация от КЭ показана взрослым и детям 3 лет и старше. Она не входит в обязательный календарь прививок. Но с каждый годом ареал распространения клещей по территории страны расширяется. Заболеваемость клещевым энцефалитом сейчас регистрируется в тех областях России, где, к примеру, 10 лет назад о нем и не слышали, — говорит инфекционист.
Прививать от клеща начинают зимой. Обычно первую дозу ставят в феврале, вторую — через месяц, в марте. К середине весны организм уже успеет выработать стойкий иммунный ответ. Существует и экстренная вакцинация — интервал между прививками в таком случае составляет две недели.
Через 6-12 месяцев после введения второй дозы ставится 3 доза вакцины, для продления иммунного ответа. Затем идет ревакцинация каждые 3 года. Но перед ней можно проверить уровень антител к вирусу клещевого энцефалита — если он высокий, ревакцинацию можно отложить.