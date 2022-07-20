Мужчина умер после укуса клеща в Свердловской области. Это первый случай в регионе в 2022 году.

Известно, что погибший мужчина не был привит от клещевого энцефалита — этой болезнью он и заразился. Кроме того, ошибкой было то, что он обратился за медицинской помощью слишком поздно.