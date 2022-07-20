клещ умер
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Мужчина умер после укуса клеща в Свердловской области. Это первый случай в регионе в 2022 году.

Известно, что погибший мужчина не был привит от клещевого энцефалита — этой болезнью он и заразился. Кроме того, ошибкой было то, что он обратился за медицинской помощью слишком поздно.

- Мужчина имел тяжелую сопутствующую патологию, — сообщает Роспотребнадзор по Свердловской области. Возраст погибшего не уточняется.

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Активность клещей

В Свердловской области активность клещей в этом году в полтора раза превышает средний многолетний показатель. Зарегистрировано 45,6 тысячи укусов клещей, отметили в ведомстве. Клещевой энцефалит и боррелиоз диагностированы у 81 человека — как взрослых, так и детей.

По России в целом, по данным на 18 июля, пострадавших от укусов клещей не выше среднемноголетних значений, уточнили в Роспотребнадзоре. Случаи заболеваний инфекциями, которые передают клещи, считаются единичными.

С начала года в России привито от клещевого энцефалита более 2,76 млн человек.

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Что делать, если присосался клещ

Для предотвращения укусов клещей необходимо соблюдать меры предосторожности, напоминают санврачи.

Важно помнить, что клещи живут в траве, невысоких кустарниках и никогда — на деревьях. Клещ прикрепляется к одежде в тот момент, когда человек оказывается рядом, после чего начинает двигаться по одежде вверх в поисках «укромного местечка» на коже под одеждой, где и присасывается.

Если вы обнаружили присосавшегося клеща, надо срочно обратиться в травмпункт или поликлинику. Если они находятся слишком далеко — удалите клеща самостоятельно.

- Чтобы вытащить клеща, подойдет и обычная нитка, — рекомендует клинический микробиолог, врач лабораторной диагностики Валерия Газина. — Необходимо сделать из нее петлю и вытащить клеща, аккуратно раскачивая его в разные стороны и аккуратно потягивая. Также в аптеках продаются специальные клещеверты и ручки-лассо. В комплекте к этим приспособлениям часто идут контейнеры для транспортировки клещей в лабораторию.

Анна Майская