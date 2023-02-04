Россияне продолжают болеть гриппом — снова отмечается рост случаев заражения. На этот раз страну атакует штамм В. Он пришел «на хвосте» «свиного» гриппа. Ранее о том, какими симптомами проявляется заражение штаммом В, рассказывал врач-иммунолог Владимир Болибок.
По его словам, меньше всего рискуют заразиться те, кто сделал прививку от гриппа — она содержит компоненты, которые защищают и от штаммов А, и от В.
Еще одна проблема гриппа — возможные осложнения. Чаще всего — пневмония. Она может быть как вирусной, так и бактериальной. Первая развивается на 7–8-й день заболевания и сопровождается падением кислорода в крови. Бактериальная пневмония проявляется гораздо позже — на 10–12-й день после болезни, ранее уточнила «Доктору Питеру» врач-терапевт Елена Черненко.
Если вы уже переболели гриппом и пневмонией, важно очень бережно относиться к своему здоровью. Главная задача — полностью восстановиться после заболевания. Что в этом поможет, разъяснил профессор-токсиколог.
врач-токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
Важно после гриппа и пневмонии
— Любая болезнь — стресс для организма, поэтому необходимо не только медикаментозное лечение, но и соблюдение диеты, —
Продукты, которые помогут восстановиться —
советы токсиколога
Имбирь — снижает воспаление, выводит слизь, разжижает кровь. Можно использовать сухой или свежий, пить чай и добавлять в еду. Имбирь разогревает, поэтому не принимайте его при температуре.
Но помните, что имбирь может быть противопоказан — пациентам с некоторыми заболеваниями его есть нельзя.
Чеснок — может разжижать кровь, причем настолько, что его не стоит есть вместе с антикоагулянтами. Правда, если вы предрасположены к изжоге, ограничьте потребление чеснока или откажитесь от него полностью.
Куркума — снижает воспаление, разжижает кровь, обладает антибактериальными свойствами. Здесь подробнее о том, кому нельзя есть куркуму и какая пряность усиливает ее свойства.
Зеленый чай — повышает иммунитет, обладает противовирусными свойствами, останавливает размножение вируса. Но помните, что зеленый чай способен снижать давление, а крепко заваренный напиток может лишить сна. Кому еще нельзя зеленый чай — подробнее здесь.
Гранатовый сок — останавливает размножение вируса. Но не стоит увлекаться этим напитком и употреблять его в больших количествах, особенно если речь о соке прямого отжима. Гранатовый сок — это очень сильнодействующее вещество, в его составе есть танины, они могут спровоцировать изжогу, отрыжку и даже запоры.
Какие продукты надо исключить
— Также я рекомендую исключить некоторые продукты на период восстановления после гриппа и пневмонии, — советует токсиколог Михаил Кутушов. — Например, не стоит есть все сладкое и вообще сахар в любом проявлении, а также жареные продукты, копчености, пить кофе. Также стоит отказаться от этих продуктов:
рафинированные масла,
синтетический уксус,
продукты с химическими добавками,
пасленовые (помидоры, баклажаны, перец болгарский),
сырые фрукты и овощи,
красное мясо,
орехи,
яйца.
— Желательна термическая обработка продуктов. Отдавайте предпочтение запеканию, варке, тушению, — рекомендует врач.