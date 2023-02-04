Россияне продолжают болеть гриппом — снова отмечается рост случаев заражения. На этот раз страну атакует штамм В. Он пришел «на хвосте» «свиного» гриппа. Ранее о том, какими симптомами проявляется заражение штаммом В, рассказывал врач-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, меньше всего рискуют заразиться те, кто сделал прививку от гриппа — она содержит компоненты, которые защищают и от штаммов А, и от В.

Еще одна проблема гриппа — возможные осложнения. Чаще всего — пневмония. Она может быть как вирусной, так и бактериальной. Первая развивается на 7–8-й день заболевания и сопровождается падением кислорода в крови. Бактериальная пневмония проявляется гораздо позже — на 10–12-й день после болезни, ранее уточнила «Доктору Питеру» врач-терапевт Елена Черненко.

Если вы уже переболели гриппом и пневмонией, важно очень бережно относиться к своему здоровью. Главная задача — полностью восстановиться после заболевания. Что в этом поможет, разъяснил профессор-токсиколог.