В ЦИТО им. Приорова прооперировали балерину, у которой перевернулся позвонок

В НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова поступила молодая балерина. Девушка профессионально занимается балетом с самого детства, но последние несколько лет ей мешают тренироваться и выступать сильные боли в пояснице.

— Боли у меня начались еще в начале моей профессиональной карьеры, а 6-7 лет назад я стала испытывать постоянную боль в пояснице. Последние спектакли я танцевала под обезболивающими, сделала МРТ, врачи поставили диагноз — спондилолистез, — рассказывает пациентка.