В ЦИТО им. Приорова прооперировали балерину, у которой перевернулся позвонок

В НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова поступила молодая балерина. Девушка профессионально занимается балетом с самого детства, но последние несколько лет ей мешают тренироваться и выступать сильные боли в пояснице.
— Боли у меня начались еще в начале моей профессиональной карьеры, а 6-7 лет назад я стала испытывать постоянную боль в пояснице. Последние спектакли я танцевала под обезболивающими, сделала МРТ, врачи поставили диагноз — спондилолистез, — рассказывает пациентка.
Справка:
Спондилолистез — это смещение вышележащего позвонка по отношению к нижележащему. Причиной развития патологии считаются врожденные аномалии, травмы, опухоли, дегенеративные изменения позвоночника.
Врачи провели обследование. На рентгене было видно, что пятый поясничный позвонок как будто «выпал» из позвоночного столба и находился в перевернутом состоянии. Такая ситуация как раз и приводила к перегрузке связочно-мышечного аппарата и развитию болевого синдрома.
Врач травматолог-нейрохирург, кандидат медицинских наук. Автор 45 научных работ, в том числе в международных высокорейтинговых журналах. Преподаватель обучающих и практических курсов в России.
— У пациентки сдвинутый межпозвонковый диск был слабоподвижным, что потребовало применения нашей собственной запатентованной методики лечения. Это сложная операция: рядом проходят каналы с нервами, нужна тонкая работа, чтобы не повредить нервные волокна, — довольно кропотливая работа, — отметил нейрохирург Евгений Байков.
Операция прошла по плану. Врачам удалось без осложнений поставить «перевернутый» позвонок в правильное положение и закрепить его. На ювелирную работу ушло 4 часа.
Молодая балерина чувствует себя хорошо и успешно восстанавливается. Нейрохирурги следят за ее состоянием — сейчас необходимо добиться сращения позвонков между собой, только после этого можно будет приступать к тренировкам.
История мальчика со скрученным позвоночником
Российские хирурги впервые в мире выпрямили подростку «скрученный» позвоночник — это тяжелая операция, на которую раньше никто не решался.
Спасали врачи 13-летнего мальчика, у которого была тяжелейшая деформация позвоночника на фоне редкого генетического заболевания — синдрома Протея. Еще задолго до операции ребенок находился под постоянным наблюдением гематологов, получал необходимые медикаменты, которые сдерживали процессы гипертрофических разрастаний. Но болезнь прогрессировала, деформировались лицо и позвоночник. Тогда врачам пришлось рисковать.