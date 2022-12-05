В большинстве современных игрушек можно найти батарейку, элемент питания буквально оживляет медведей, машинки и говорящих кукол. Есть батарейки и в новогодних гирляндах, которые принято считать безопасными, так как они не подключены в сеть. Однако они все же могут нанести серьезный вред здоровью ребенка, если аккумулятор попадет внутрь.
Врачи петербургского Педиатрического университета на днях помогли двухгодовалой девочке из Мурманска, которая проглотила батарейку. Медикам пришлось провести сложную операцию, чтобы восстановить правильную работу трахеи и пищевода.
Как сообщает пресс-служба Педиатрического университета, ребенок проглотил батарейку пару месяцев назад, в сентябре 2022 года. Родители девочки быстро осознали, что случилось, и поспешили обратиться за помощью к специалистам. Через 6 часов эндоскописты Мурманской детской областной клинической больницы удалили батарейку.
По словам детского хирурга микрохирургического отделения СПбГПМУ, главного внештатного детского хирурга Ленобласти Андрея Иванова, батарейки очень опасны из-за своей агрессивности. За те считанные часы, что батарейка находилась в теле девочки, инородное тело вызвало повреждения трахеи и пищевода.
Девочка нуждалась в лечении. Ее доставили в клинику Педиатрического университета в тяжелом состоянии. Каждый день врачи замечали, что в трахею из пищевода засасывает слюну. Из-за этого ребенок задыхался, питаться она могла только через желудочный зонд. Требовалась операция.
Провести ее удалось 14 ноября. Медики использовали открытый шейный доступ и микрохирургическую технику шва. Как поясняет хирург Андрей Иванов, перед врачами стояла очень непростая задача сразу по нескольким причинам. Во-первых, дефект располагался в очень неудобном месте — рядом проходили магистральные сосуды, нервы. Кроме того, задачу медиков усложнял рубцовый процесс. Врачи не могли сузить трахею — тогда у маленькой пациентки появились бы проблемы с дыханием. Поэтому хирургам пришлось отсечь часть пищеводной стенки, чтобы закрыть трахею без сужения. Такая методика позволила разобщить сообщение трахеи и пищевода, не задев важные сосуды и нервы в шее ребенка.
Операция заняла три часа, две недели девочка пролежала в реанимации. Сейчас она хорошо себя чувствует, врачи планируют продолжать лечение после того, как ткани заживут.