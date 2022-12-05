В большинстве современных игрушек можно найти батарейку, элемент питания буквально оживляет медведей, машинки и говорящих кукол. Есть батарейки и в новогодних гирляндах, которые принято считать безопасными, так как они не подключены в сеть. Однако они все же могут нанести серьезный вред здоровью ребенка, если аккумулятор попадет внутрь.

Врачи петербургского Педиатрического университета на днях помогли двухгодовалой девочке из Мурманска, которая проглотила батарейку. Медикам пришлось провести сложную операцию, чтобы восстановить правильную работу трахеи и пищевода.

Как сообщает пресс-служба Педиатрического университета, ребенок проглотил батарейку пару месяцев назад, в сентябре 2022 года. Родители девочки быстро осознали, что случилось, и поспешили обратиться за помощью к специалистам. Через 6 часов эндоскописты Мурманской детской областной клинической больницы удалили батарейку.