Врачи из России первыми в мире выпрямили ребенку «скрученный» позвоночник

Хирурги РДКБ РНИМУ им. Пирогова Минздрава России впервые в мире выпрямили подростку «скрученный» позвоночник — это тяжелая и ювелирная операция, на которую раньше никто не решался.
Спасали врачи 13-летнего мальчика, у которого была тяжелейшая деформация позвоночника на фоне редкого генетического заболевания — синдрома Протея. Еще задолго до операции ребенок находился под постоянным наблюдением гематологов, получал необходимые медикаменты, которые сдерживали процессы гипертрофических разрастаний.
Проблемы с позвоночником начали беспокоить мальчика около двух лет назад. Тогда у него стал прогрессировать кифосколиоз, что бывает в подростковом возрасте при скачке роста. В итоге пострадавшему диагностировали синдром Протея.
Хирург-вертебролог отделения травматологии и ортопедии РДКБ РНИМУ им. Пирогова. Кандидат медицинских наук
— Это очень редкое генетическое заболевание, в мировой литературе описано не более 200 случаев. Оно проявляется в виде гипертрофических разрастаний различных тканей организма. У Мурата произошли разрастания мягких тканей спины и лица, существенно деформировались лицевой скелет и позвоночник, — отмечает Андрей Пантелеев.
Врачи решили попробовать провести сложнейшую операцию — она длилась около 7 часов. Весь процесс осложняла степень деформации. Из-за выраженных гипертрофических изменений позвонков хирургам пришлось прибегнуть к обширному частичному удалению некоторых костных структур, а также трех ребер, чтобы улучшить адаптацию органов грудной клетки после операции. Чтобы позвоночник «выпрямился», медики установили мальчику специальную металлическую конструкцию: от третьего грудного позвонка по четвертый поясничный.
Операция прошла успешно. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, он успешно восстанавливается и выполняет все рекомендации врачей. Хирурги дают позитивный прогноз. Они уверены, что через какое-то время Мурат сможет вести активный образ жизни, в том числе и осуществить свою мечту — свободно кататься на велосипеде.
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