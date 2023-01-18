Врачи из России первыми в мире выпрямили ребенку «скрученный» позвоночник

Хирурги РДКБ РНИМУ им. Пирогова Минздрава России впервые в мире выпрямили подростку «скрученный» позвоночник — это тяжелая и ювелирная операция, на которую раньше никто не решался.

Спасали врачи 13-летнего мальчика, у которого была тяжелейшая деформация позвоночника на фоне редкого генетического заболевания — синдрома Протея . Еще задолго до операции ребенок находился под постоянным наблюдением гематологов, получал необходимые медикаменты, которые сдерживали процессы гипертрофических разрастаний.