Как проходила операция

В клинике СПбГПМУ девочке выполнили технически очень непростую операцию, которая позволила восстановить просвет гортани.

— Хирург вырезает небольшой фрагмент ребра пациента, из него формирует передние и задние трансплантаты, которые, соответственно, помещает в переднюю и заднюю стенку гортани. После этого в просвет устанавливается силиконовый стент, и рана ушивается. Через месяц мы удаляем стент, — пояснил заведующий кафедрой оториноларингологии Педиатрического университета Павел Павлов.