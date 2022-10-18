Дышала через трубку
Сложную операцию провели врачи Педиатрического университета в Петербурге — они вернули 5-летнему ребенку возможность дышать самостоятельно.
Малышка Лера появилась на свет на Сахалине в 2017 году. Она родилась недоношенной, на 25-й неделе беременности, и весила всего 700 граммов. Но девочку удалось выходить, правда, с самого рождения ей пришлось жить с трахеостомой — трубкой, установленной в трахею через отверстие в горле. Без нее девочка не могла дышать самостоятельно — через нос и рот. Из-за того, что малышка долго была на искусственной вентиляции легких, у нее заросла гортань, и просвет сузился до крошечного отверстия.
Как проходила операция
В клинике СПбГПМУ девочке выполнили технически очень непростую операцию, которая позволила восстановить просвет гортани.
— Хирург вырезает небольшой фрагмент ребра пациента, из него формирует передние и задние трансплантаты, которые, соответственно, помещает в переднюю и заднюю стенку гортани. После этого в просвет устанавливается силиконовый стент, и рана ушивается. Через месяц мы удаляем стент, —
Недоношенных детей с подобными патологиями, которых выхаживают с применением искусственной вентиляции легких, немало, признают врачи. И подобный метод — единственный способ вернуть им способность дышать самостоятельно и жить полноценной жизнью. В год специалисты отделения оториноларингологии СПбГПМУ выполняют более 80 ларинготрахеопластик.
«Для нее открылся новый мир»
Сейчас Лера, юная пациентка «Педиатрички», уже собирается домой на Сахалин. Пока девочке непривычно дышать носом и ртом, но она постепенно адаптируется к жизни без трахеостомы.
— Ей было непонятно, откуда поступает такой поток воздуха, ведь она всю жизнь дышала через трубку. Очень многие вещи ей были недоступны. Например, видя, как кто-то нюхает цветы, она пыталась почувствовать аромат, поднеся цветок к трубочке в горле. А сейчас для неё открывается новый мир. Мы уже планируем, как поедем на море, как будем ходить в детский сад, в бассейн, — рассказала мама Леры Наталья Таксанова.