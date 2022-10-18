операция ребенок спасли
Фото
IStockphoto

Дышала через трубку

Сложную операцию провели врачи Педиатрического университета в Петербурге — они вернули 5-летнему ребенку возможность дышать самостоятельно.

Малышка Лера появилась на свет на Сахалине в 2017 году. Она родилась недоношенной, на 25-й неделе беременности, и весила всего 700 граммов. Но девочку удалось выходить, правда, с самого рождения ей пришлось жить с трахеостомой — трубкой, установленной в трахею через отверстие в горле. Без нее девочка не могла дышать самостоятельно — через нос и рот. Из-за того, что малышка долго была на искусственной вентиляции легких, у нее заросла гортань, и просвет сузился до крошечного отверстия.

Читайте также

Как проходила операция

В клинике СПбГПМУ девочке выполнили технически очень непростую операцию, которая позволила восстановить просвет гортани.

— Хирург вырезает небольшой фрагмент ребра пациента, из него формирует передние и задние трансплантаты, которые, соответственно, помещает в переднюю и заднюю стенку гортани. После этого в просвет устанавливается силиконовый стент, и рана ушивается. Через месяц мы удаляем стент, — пояснил заведующий кафедрой оториноларингологии Педиатрического университета Павел Павлов.

Недоношенных детей с подобными патологиями, которых выхаживают с применением искусственной вентиляции легких, немало, признают врачи. И подобный метод — единственный способ вернуть им способность дышать самостоятельно и жить полноценной жизнью. В год специалисты отделения оториноларингологии СПбГПМУ выполняют более 80 ларинготрахеопластик.

Читайте также

«Для нее открылся новый мир»

Сейчас Лера, юная пациентка «Педиатрички», уже собирается домой на Сахалин. Пока девочке непривычно дышать носом и ртом, но она постепенно адаптируется к жизни без трахеостомы.

— Ей было непонятно, откуда поступает такой поток воздуха, ведь она всю жизнь дышала через трубку. Очень многие вещи ей были недоступны. Например, видя, как кто-то нюхает цветы, она пыталась почувствовать аромат, поднеся цветок к трубочке в горле. А сейчас для неё открывается новый мир. Мы уже планируем, как поедем на море, как будем ходить в детский сад, в бассейн, — рассказала мама Леры Наталья Таксанова.

Анна Майская