«Сделать ничего не можем»

- Обычная беременность, — вспоминает те дни, когда они с супругой так ждали появления Жени на свет, Михаил Езекян. — Все как обычно, сын был активный в животике, не давал забывать о себе.

Рождение долгожданного мальчика — а у Жени есть сестра, она старше его на 14 лет, — было очень радостным событием. Родители не могли налюбоваться на малыша. Но потом что-то пошло не так. Женя попал в местную больницу, оттуда его перевели в Донецк, так как врачи не смогли поставить диагноз. И только там врачи определили — у ребенка спинальная мышечная атрофия (СМА) . При этом у Жени самый ее агрессивный тип — первый, она развивается практически с рождения, большинство детей с таким диагнозом не доживает до двух лет.

- Мы были в Донецке 10 дней, делали процедуры, уколы, а потом врачи признались, что сделать ничего не смогут, и нас выписали домой, — рассказывает папа мальчика. — Это очень тяжелый момент.

Родители не сразу приняли диагноз. Приглашали врачей, пытались найти способ вылечить Женю: массаж, больше времени на свежем воздухе.

- Дети с СМА очень слабые. Сын простудился и буквально за одну ночь обычная простуда превратилась в тяжелое воспаление легких, — продолжает историю Жени отец.