Не просто симпатия: 12 признаков, что вы по-настоящему влюбились

Влюбленность — волшебное чувство, которое появляется внезапно и словно заполняет все вокруг. Остальные сферы жизни будто уходят на второй план, и притяжение к другому человеку становится новой реальностью. Но как понять, что это именно влюбленность, а не просто интерес или симпатия?
По словам психолога онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Александры Титаревой, есть некоторые признаки, которые указывают на настоящее чувство. Эксперт назвала 12 самых красноречивых.
Когнитивно-поведенческий психолог, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия»
1. Вы приятно проводите время вместе
Увлекательный совместный опыт способствует развитию симпатии к другому человеку. Интересные и захватывающие занятия вдвоем не только сближают, но и могут пробудить романтические чувства.
2. У вас добрые намерения
Вам бы хотелось, чтобы у человека, который вам симпатичен, все было хорошо. Вы ему сочувствуете и сопереживаете.
3. Окружающие замечают, что вы изменились
Близкие и друзья стали подмечать, что темы ваших разговоров изменились и касаются одного человека. Либо, что вы стали себя вести не так, как прежде, и меньше проводите времени в их обществе.
4. Хотите узнать именно этого человека
Когда мы влюбляемся, нами обычно движет любопытство и интерес, что же происходит в жизни того, кто вдруг для нас оказался так дорог. Становятся важными его мнение, его взгляды, определенные подробности — почти все имеет для нас значение.
5. Вы хотите впустить этого человека в свой мир
Наиболее показательный признак влюбленности - желание поделиться мыслями, сообщить какие-то мелочи или самые незначительные моменты, рассказать о себе что-то личное. Словом, тогда, когда в беседе можно излить душу.
6. Этот человек все время в ваших мыслях
Вы постоянно думаете, что сказал бы или подумал тот, кто не уходит из вашей головы даже ночью. Вы снова и снова пересматриваете фотографии, перечитываете переписку. Вы как будто бы все связываете с ним.
7. Вы больше не вспоминаете о прошлых отношениях
Былая влюбленность словно осталась в прошлом. Становится неважным переживать о том, что было в предыдущих отношениях и как там бывший объект влюбленности.
8. Вы скучаете по человеку
Вам не хватает общества этого человека, вас к нему тянет, вы по нему скучаете, вы эмоционально вовлечены и все больше сближаетесь с ним.
9. Вам хочется что-то делать для этого человека
Вам важно помогать ему, проявлять заботу и участие, чтобы в результате тому, кому вы симпатизируете, стало лучше.
10. Вы чувствуете себя намного лучше
Если отношения складываются легко и в них комфортно, абсолютно естественно, если вы вдруг обнаружите, что начинаете улыбаться про себя, почувствуете себя счастливее, чем раньше.
11. У вас не просто секс
Если интимная близость уже состоялась, вы чувствуете, что между вами намного больше, чем просто страсть.
12. Вы мечтаете о совместном будущем
Те приятные чувства, что вы испытываете, становятся для вас приоритетом. Кажется естественным, что именно этот человек будет с вами всю оставшуюся жизнь, и хочется продлить эти ощущения.
Несомненно, признаков влюбленности может быть и больше. И если вы замечаете, что в ваших отношениях уже не просто дружба и симпатия, может, вы влюблены?
Считается, что для возникновения симпатии к человеку иногда достаточно нескольких секунд общения. О том, что вы искренне нравитесь собеседнику, можно понять по некоторым сигналам его тела, мимике и манере разговора. Какие это сигналы, читайте ЗДЕСЬ.