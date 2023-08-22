5 полезных продуктов для кишечника, которые могут спровоцировать гипертонию

Кишечник — важная часть организма. Он тесно связан с работой мозга и иммунитета, не зря некоторые врачи называют его «самым могущественным органом». В кишечнике обитают миллионы различных бактерий, и, чтобы они выполняли свои защитные функции, их надо правильно «подкармливать».
Для этой цели прекрасно подойдут ферментированные продукты, то есть созданные при помощи квашения или с применением специальной натуральной закваски. Теоретически ферментировать можно много чего: овощи, фрукты, мясо и рыбу. В результате продукты меняют свой вкус, цвет и структуру, приобретают специфические свойства.
В последнее время наиболее популярны:
соленые овощи, например огурцы;
хлеб на закваске;
«В некоторых из этих продуктов много соли, что может повлиять на кровяное давление. Обилие соленого в рационе — самая распространенная причина гипертонии. Также не стоит забывать про сахар и специи, которые щедро добавляют в те же соленья», — говорит эксперт.
Когда мы едим слишком много соленого, в организме задерживается жидкость. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды, что рано или поздно приводит к плохому самочувствию и скачкам давления.
Чтобы помочь кишечнику, но не навредить сердцу, запомните одно простое правило: есть как можно меньше соленого. Это особенно касается тех дней, когда вы решили побаловать себя той же квашеной капустой.
Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Выбирать ферментированные продукты нужно с осторожностью, рассказывала эксперт. Если они содержат большое количество сахара (как некоторые виды магазинного кваса), соли, специй или красителей, то принесут больше вреда, чем пользы.
При производстве домашних ферментированных блюд важно тщательно мыть продукты и тару, выдерживать время закваски и температурный режим. В противном случае помимо полезных бактерий в продукте могут завестись болезнетворные. А это уже грозит серьезными проблемами со здоровьем вместо его улучшения.
Полный список продуктов, которые помогут кишечнику работать правильно и прокачают иммунитет, можно найти ЗДЕСЬ.