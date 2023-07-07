Эти 10 продуктов и напитков подкормят полезные бактерии кишечника

Микробиоту, которая в основном живет в кишечнике человека и особенно в толстой кишке, называют чуть ли не главным начальником в вопросах здоровья человека. Многие заболевания либо напрямую, либо косвенно связывают с дисбиозом — нарушением баланса в составе микробиоты. Как рассказывал ранее руководитель отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины Александр Суворов, для восстановления баланса в качественном и количественном составе микробиоты важны как живые, так и неживые микроорганизмы. В отличие от живых, неживые не способны сами воспроизводиться в организме или убить патогенные бактерии, но они становятся подпиткой для нашей микробиоты, способствуют размножению наших полезных бактерий и стимулируют иммунную систему.