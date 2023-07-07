Эти 10 продуктов и напитков подкормят полезные бактерии кишечника

Как напомнила врач-эндокринолог Зухра Павлова, микробиота кишечника играет очень важную роль не только в иммунитете, но и в обмене веществ и даже в работе мозга, что уже подтвердили некоторые научные исследования. У наших полезных бактерий есть свои вкусовые предпочтения. По словам специалиста, микробиота кишечника любит ферментированные и кисломолочные продукты.
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квашеная капуста;
малосольные огурцы;
моченые яблоки;
корейское кимчи;
кефир (почему не надо пить кефир на ночь, читайте ЗДЕСЬ);
йогурт;
мацони;
тан или айран;
домашний квас;
комбуча (или чайный гриб).
А вот избыточное количество углеводов и сладостей в рационе микробиому, наоборот, только вредит.
«Баланс резко нарушается, начинают расти не самые полезные или условно полезные представители микробиома, например грибы, подавляющие рост полезной флоры. И, безусловно, не на пользу любые продукты фастфуда, снэки и прочая „мусорная“ еда», — добавила Зухра Павлова.
О пользе и вреде ферментированных продуктов, а также о том, в каком случае заквашенное превращается в тухлое, читайте ЗДЕСЬ.
Полезны даже «убитые» йогурты
Микробиоту, которая в основном живет в кишечнике человека и особенно в толстой кишке, называют чуть ли не главным начальником в вопросах здоровья человека. Многие заболевания либо напрямую, либо косвенно связывают с дисбиозом — нарушением баланса в составе микробиоты. Как рассказывал ранее руководитель отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины Александр Суворов, для восстановления баланса в качественном и количественном составе микробиоты важны как живые, так и неживые микроорганизмы. В отличие от живых, неживые не способны сами воспроизводиться в организме или убить патогенные бактерии, но они становятся подпиткой для нашей микробиоты, способствуют размножению наших полезных бактерий и стимулируют иммунную систему.
По словам микробиолога, одно из любимых блюд для наших бактерий — пищевые волокна, которых много во фруктах и овощах. Однако собственным бактериям больше по вкусу придутся вареные овощи или фрукты, а не сырые — в таком виде им легче их переварить.
Также в качестве мощного натурального пребиотика специалист рекомендовал груши. Груша — рекордсмен по содержанию инулина. Это вещество из группы полисахаридов при попадании в ЖКТ человека становится пищей для лакто- и бифидобактерий, обеспечивая их воспроизводство.
Чем отличаются пробиотики, пребиотики и синбиотики и что из этого действительно работает, читайте ЗДЕСЬ.