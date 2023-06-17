То есть та пища, которую мы употребляем, нестерильна, в ней так же, как и во всем окружающем мире, обитают невидимые глазу бактерии. Большая часть из них нейтральна, нашему организму эти бактерии никак не вредят. Еще часть — полезная микрофлора, поддерживающая наш организм и обновляющая популяцию собственных бактерий. И еще часть — это патогенные и условно-патогенные представители, которые могут нам навредить. Именно от последних, помимо всего прочего, нас и защищает наш микробиом — содружество всех полезных бактерий.