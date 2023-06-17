В нашем теле в тесном соседстве и сотрудничестве живут триллионы бактерий. Суммарный вес микрофлоры взрослого человека достигает 3-4 килограммов. Бактерии живут на поверхности кожи и слизистых оболочек, в просвете кишечника, половых путях. С момента рождения организм заселяется микрофлорой, и она уникальна у каждого человека.
Без этого содружества не смогла бы полноценно функционировать иммунная система, не работал бы обмен веществ. Но нужно ли чем-то поддерживать этих микроскопических помощников? Зачем нам про-, пре- или синбиотики? Об этом «Доктору Питеру» рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Пища для нас и для них
Ежедневно для того, чтобы жить и вести привычную жизнь, нам необходима энергия для каждой клетки тела. Эту энергию мы получаем с пищей, которую употребляем ежедневно. Продукты питания содержат не только нутриенты — белки, жиры, углеводы, минералы, но и полезные микроорганизмы и вещества, которые улучшают микрофлору кишечника.
То есть та пища, которую мы употребляем, нестерильна, в ней так же, как и во всем окружающем мире, обитают невидимые глазу бактерии. Большая часть из них нейтральна, нашему организму эти бактерии никак не вредят. Еще часть — полезная микрофлора, поддерживающая наш организм и обновляющая популяцию собственных бактерий. И еще часть — это патогенные и условно-патогенные представители, которые могут нам навредить. Именно от последних, помимо всего прочего, нас и защищает наш микробиом — содружество всех полезных бактерий.
Их надо подкармливать
С пищей организму нужно получать вещества, которые так или иначе влияют на микрофлору тела. Различные субстанции, компоненты пищи и добавки, действующие на наш микробиом, получили общее название «биотики» и в зависимости от приставки они обозначают конкретные группы веществ. Они различаются по составу и своему полезному действию в отношении организма.
«Пробиотики — это препараты, натуральные вещества или продукты, содержащие живые безвредные микроорганизмы, чаще всего лактобактерии, бифидобактерии и дрожжевые грибки Saccharomyces boulardii. Считается, что они нормализуют микрофлору кишечника и подавляют рост патогенных бактерий, — объясняет Екатерина Кашух.
Их можно найти в любимых блюдах
Натуральные источники пробиотиков — кисломолочные продукты, например кефир, йогурт, ряженка, сыр, а также квашеная капуста, моченые яблоки. Они известны нам с давних времен. Сами того не подозревая, мы постоянно пополняем резервы микробной флоры. Сегодня широко распространены добавки с этими компонентами и обогащенные продукты. Несмотря на огромную популярность пробиотиков, пока недостаточно убедительных данных, подтверждающих их пользу для организма.
«Эффект от приема пробиотиков сильно зависит от индивидуальных особенностей человека, а также от конкретного штамма бактерий. Объективно оценить оба показателя и однозначно понять, полезны ли пробиотики, пока довольно сложно», — рассказывает Кашух.
Одна буква, а смысл разный
Пробиотики часто путают с пребиотиками. Хотя термины различаются всего одной буквой в приставке, биологический эффект у них совершенно иной. К последним относятся вещества, которые стимулируют рост и активность полезной микрофлоры в кишечнике. То есть это не сами бактерии, а полезный «корм» для них, на котором они хорошо растут и размножаются. Пребиотики входят в состав овощей, фруктов, зерновых — тех продуктов, где есть пищевые волокна.
«Есть данные о том, что регулярное употребление пребиотиков помогает устранить запоры, нормализовать уровень глюкозы и холестерина в крови. Но надо понимать, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом не стоит ждать от них значительного влияния на здоровье», — говорит Екатерина Кашух.
Еще одно слово
Синбиотики — относительно новая группа биодобавок, которые содержат одновременно и пробиотики, и пребиотики. Считается, что такая комбинация полезных микроорганизмов и веществ, стимулирующих рост хорошей микрофлоры, оказывает максимальный лечебный эффект.
«Синбиотики, пробиотики и пребиотики можно купить в аптеке, препараты продаются в самых разных лекарственных формах. При этом доказательная база у всех недостаточная, выраженного лечебного эффекта ждать не стоит, — объясняет врач. — Это, скорее, дополнительные средства для профилактики проблем со здоровьем. Для того чтобы убедительно говорить о свойствах препаратов на основе полезных бактерий и питающих их веществ, нужно больше исследований».