Правило 5 секунд: на каком покрытии пола бактерии быстрее прицепятся к упавшей пище

Медики не склонны разделять оптимизм людей в отношении продуктов, которые падают на пол, потом поднимаются и употребляются в пищу. Пресловутое правило 5 секунд, за которые бактерии якобы не успевают попасть на пищу, не имеет под собой обоснований.

Но многие люди продолжают в это верить. Давайте обсудим, какими неприятностями для здоровья может обернуться подобная практика и так ли опасны продукты с пола? Разобраться в этом «Доктору Питеру» помогла врач-иммунолог Елена Парецкая.