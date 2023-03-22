Правило 5 секунд: на каком покрытии пола бактерии быстрее прицепятся к упавшей пище

Медики не склонны разделять оптимизм людей в отношении продуктов, которые падают на пол, потом поднимаются и употребляются в пищу. Пресловутое правило 5 секунд, за которые бактерии якобы не успевают попасть на пищу, не имеет под собой обоснований.
Но многие люди продолжают в это верить. Давайте обсудим, какими неприятностями для здоровья может обернуться подобная практика и так ли опасны продукты с пола? Разобраться в этом «Доктору Питеру» помогла врач-иммунолог Елена Парецкая.
врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиологЛичный сайт
В миф верит большинство людей
Еще в 2003 году в Гарвардском университете провели исследование относительно употребления еды с пола. По результатам опроса оказалось, что почти 56% мужчин и около 70% женщин не считают быстро поднятую с пола еду опасной для здоровья.
Это обосновывают тем, что патогенные микробы не успеют попасть на пищу и сделать ее опасной. Большинство людей не считают полы в доме опасными с точки зрения заражения, мотивируя это тем, что они визуально чистые и дома регулярно проводятся уборки.
Мир не стерилен — бактерии повсюду
Но важно понимать, что окружающий нас мир не стерилен, и если мы не видим загрязнений визуально, это совершенно не значит, что нет никакой опасности. Хотя в наших домах и на кухнях нет ни единой стерильной поверхности, начиная от столов, раковин и разделочных поверхностей, до полов и стен, но степень загрязнения отдельных поверхностей различается.
Аналогично и с самой пищей — она тоже нестерильна, на ней могут обитать определенные микроорганизмы. Если это неиспорченные продукты, не зараженные опасными возбудителями, то соприкосновения нестрашны. Организм постоянно контактирует с различной флорой, и за миллионы лет эволюции созданы достаточно эффективные средства защиты от патогенов. Но они, конечно, несовершенны.
Есть ли риск при употреблении еды с пола?
Да, он есть. Мы постоянно разносим по полу бактерии, пыль, микрочастицы кожи, волос, шерсти животных. Они мелкие, их не всегда видно, но они все равно есть.
С улицы или из других мест можно принести патогенные бактерии, которые, попав на пищу, способны привести к опасным последствиям. Инфекционисты предупреждают, еда с пола может приводить к развитию пищевых отравлений или возникновению кишечных инфекций.
Время — не важно
Если еда падает на пол, совершенно не важно, сколько времени она там проведет — секунду, пять или целую минуту. Все зависит от степени загрязнения пола и наличия на нем опасных возбудителей. Кроме того, разные поверхности в доме имеют разную степень загрязнения — это тоже определено учеными.
Деревянные полы, керамическая плитка и ковровые покрытия по-разному задерживают и накапливают бактерии. Так, ковровые покрытия передают упавшей пище меньше всего опасных бактерий и вирусов, но зато на них отлично собираются волосы, частицы песка, земли или шерсти, перхоти. На плитке задерживается гораздо больше патогенов, а деревянные полы — лидеры по загрязненности.
Конечно, в домах, где регулярно проводится уборка, вероятность нахождения патогенных бактерий на полу невысока, но даже наличие буквально нескольких опасных возбудителей — кишечной палочки, сальмонеллы, патогенного стафилококка и других, если они с пола попадут в еду, могут нанести серьезный вред.
Не только бактерии!
Кстати, обсуждая вопрос о том, стоит ли есть с пола, мы вспоминаем только о бактериях, совершенно забывая о других, не менее неприятных представителях патогенной флоры — паразитах. Яйца глистов широко распространены в окружающей среде, и именно они чаще всего разносятся на обуви с улицы, на лапах домашних животных, на их шерсти.
Эти яйца имеют микроскопические размеры и глазу не видны, они более живучи в окружающей среде, нежели вирусы и бактерии. Если еда падает на пол, вместо бактерий на нее могут попасть яйца глистов — это тоже аргумент против употребления таких продуктов.
Многие — избирательны
Многие люди относятся избирательно к употреблению еды с пола. То есть, если это бутерброд, который упал маслом вниз и на него налипли волосы, песок и пыль, такое люди есть не станут. А вот если это печенье, конфета или какой-либо относительно плотный продукт — его якобы можно отряхнуть от налипшего и спокойно съесть.
Но тут стоит включить обычную логику — стряхнуть бактерии невозможно, они останутся на поверхности. Поэтому от употребления продуктов, которые падают на пол, все-таки стоит отказаться. И неважно, будет ли это кусок колбасы, печенье или мясо, не стоит создавать даже минимальные риски для своего здоровья.