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Роскачество: 25% мыла не работает против бактерий

Эксперты проверили антибактериальное мыло, которое продается в российских магазинах. Оказалось, что каждое четвертое — неэффективно против четырех штаммов бактерий, а в некоторых образцах обнаружился потенциально вредный компонент.

18 мая 20233
жидкое мыло магазин
Источник:
iStockphoto

Эксперты проверили качество жидкого антибактериального мыла, которое продается в магазинах — как российского производства, так и зарубежного. Вся эта продукция — не медицинская, а парфюмерно-косметическая. Именно поэтому требования к ней не такие жесткие. Тем не менее покупатели, выбирая именно антибактериальное мыло, рассчитывают, что оно убивает бактерии. Оказалось, что это не совсем так.

Бактерии выжили

Исследование показало, что 25% проверенного в лаборатории антибактериального мыла не обладает заявленным свойствами. Оно неэффективно против 4 штаммов бактерий — кишечной и синегнойной палочек, стафилококка и кандиды. Это показали лабораторные тесты и опыты с добровольцами.

Не справилось с патогенными штаммами жидкое антибактериальное мыло марок:

  • «Ашан»;

  • «Рецепты бабушки Агафьи»;

  • Absolut;

  • Bio-Mio,

  • Faberlic. 

Тем не менее 75% товаров доказали свою эффективность как минимум против одного штамма бактерий, а антибактериальное мыло «Чистая линия» и Aura по итогам испытаний могут претендовать на получение российского Знака качества, сообщили в Роскачестве.

Эксперты отмечают, что производители не обманывают покупателей: по закону они не обязаны указывать, против каких именно микроорганизмов эффективно это мыло. И даже если активные вещества в нем способны убить хотя бы один, то называть его антибактериальным можно.

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Потенциально вредные компоненты в мыле

Лабораторные анализы показали, что мыло двух марок, закупленное в магазинах, содержало потенциально вредный компонент — триклозан. Производители добавляют его в качестве агрессивного антибактериального и антигрибкового компонента. В России он не запрещен, но есть данные, что триклозан может способствовать повышению устойчивости бактерий к антибиотикам и нарушать работу гормонов (это показали исследования на животных). 

Функцию триклозана в мыле могут выполнять менее агрессивные салициловая кислота и экстракт ромашки.

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Что говорят дерматологи о бактериальном мыле

Антибактериальное мыло буквально сметали с полок магазинов в разгар пандемии коронавируса (хотя противовирусных свойств у него нет), но сейчас интерес к нему поутих, в том числе и из-за рекомендаций дерматологов не использовать его на постоянной основе.

Елена Мошкова
Дерматология

Дерматолог, косметолог, заведующая отделением СПб ГБУЗ «Городской кожно-венерологический диспансер» (СПб ГБУЗ «ГорКВД»)

«С точки зрения дерматологии антибактериальные средства одинаково уничтожают болезнетворные и безопасные микроорганизмы, являющиеся составной частью защитной биопленки кожи. Из-за их применения кожа может стать беззащитной и склонной к воспалению, — говорит врач-дерматолог Елена Мошкова. — В обычной жизни мы против антибактериальных средств».

Эксперты отмечают, что сейчас все чаще покупают косметические средства, которые обеспечивают защиту микробиома и поддержание естественного иммунитета кожи. Как правило, они содержат ферментированные продукты, лизаты лакто, бифидо, пропионовокислых бактерий или экстракты направленного действия.

Автор текста:Анна Майская
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