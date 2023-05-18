Роскачество: 25% мыла не работает против бактерий

Эксперты проверили качество жидкого антибактериального мыла, которое продается в магазинах — как российского производства, так и зарубежного. Вся эта продукция — не медицинская, а парфюмерно-косметическая. Именно поэтому требования к ней не такие жесткие. Тем не менее покупатели, выбирая именно антибактериальное мыло, рассчитывают, что оно убивает бактерии. Оказалось, что это не совсем так.
Бактерии выжили
Исследование показало, что 25% проверенного в лаборатории антибактериального мыла не обладает заявленным свойствами. Оно неэффективно против 4 штаммов бактерий — кишечной и синегнойной палочек, стафилококка и кандиды. Это показали лабораторные тесты и опыты с добровольцами.
Не справилось с патогенными штаммами жидкое антибактериальное мыло марок:
«Ашан»;
«Рецепты бабушки Агафьи»;
Absolut;
Bio-Mio,
Faberlic.
Тем не менее 75% товаров доказали свою эффективность как минимум против одного штамма бактерий, а антибактериальное мыло «Чистая линия» и Aura по итогам испытаний могут претендовать на получение российского Знака качества,
Эксперты отмечают, что производители не обманывают покупателей: по закону они не обязаны указывать, против каких именно микроорганизмов эффективно это мыло. И даже если активные вещества в нем способны убить хотя бы один, то называть его антибактериальным можно.
Потенциально вредные компоненты в мыле
Лабораторные анализы показали, что мыло двух марок, закупленное в магазинах, содержало потенциально вредный компонент — триклозан. Производители добавляют его в качестве агрессивного антибактериального и антигрибкового компонента. В России он не запрещен, но есть данные, что триклозан может способствовать повышению устойчивости бактерий к антибиотикам и нарушать работу гормонов (это показали исследования на животных).
Функцию триклозана в мыле могут выполнять менее агрессивные салициловая кислота и экстракт ромашки.
Что говорят дерматологи о бактериальном мыле
Антибактериальное мыло буквально сметали с полок магазинов в разгар пандемии коронавируса (хотя противовирусных свойств у него нет), но сейчас интерес к нему поутих, в том числе и из-за рекомендаций дерматологов не использовать его на постоянной основе.
Дерматолог, косметолог, заведующая отделением СПб ГБУЗ «Городской кожно-венерологический диспансер» (СПб ГБУЗ «ГорКВД»)
«С точки зрения дерматологии антибактериальные средства одинаково уничтожают болезнетворные и безопасные микроорганизмы, являющиеся составной частью защитной биопленки кожи. Из-за их применения кожа может стать беззащитной и склонной к воспалению, — говорит врач-дерматолог Елена Мошкова. — В обычной жизни мы против антибактериальных средств».
Эксперты отмечают, что сейчас все чаще покупают косметические средства, которые обеспечивают защиту микробиома и поддержание естественного иммунитета кожи. Как правило, они содержат ферментированные продукты, лизаты лакто, бифидо, пропионовокислых бактерий или экстракты направленного действия.