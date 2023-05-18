Роскачество: 25% мыла не работает против бактерий

Эксперты проверили качество жидкого антибактериального мыла, которое продается в магазинах — как российского производства, так и зарубежного. Вся эта продукция — не медицинская, а парфюмерно-косметическая. Именно поэтому требования к ней не такие жесткие. Тем не менее покупатели, выбирая именно антибактериальное мыло, рассчитывают, что оно убивает бактерии. Оказалось, что это не совсем так.