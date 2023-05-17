Словарик лжеца: названы слова, по которым можно понять, что человек врет

В основе лжи нет конкретного эмпирического опыта, поэтому она менее определенна и описательна. Когда человек врет, он не слишком вдается в подробности и не слишком многословен . Пытается говорить меньше, чтобы самому не запутаться в собственной легенде. Деталей в таком рассказе будет не очень много, ведь их обычно легко проверить.