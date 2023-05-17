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Словарик лжеца: названы слова, по которым можно понять, что человек врет

Лингвисты полагают, что нашли некоторые зацепки, которые помогут нам не принимать на веру все, что говорит собеседник.

17 мая 20233
Как понять, что вам врут
Источник:
Istockphoto

Доверие — это базовая установка, которая помогает нам выстраивать отношения с другими людьми. Потенциально почти каждый из нас готов к сотрудничеству и априори уверен в том, что это подразумевает искренность.

Разумеется, такой подход куда более здоров, чем тот, при котором мы воспринимаем мир в мрачных тонах и ждем подвоха в каждый момент своей жизни. Однако из-за этого нам порой сложно понять, что кто-то нам врет. Даже если он врет плохо.

Лингвисты Арчули Дж., Маллард Д. и Виллар Г. в своей работе «Хм, я могу сказать, что ты врешь» предлагают держать в голове следующие подсказки — возможно, это поможет вам не попасть впросак.

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Почти без «мм… гм… хм…»

В нашей речи бывают паузы, которые мы заполняем ничего не значащими междометиями, как бы подыскивая нужное слово. Некоторые исследования говорят о том, что если таких заполненных пауз много, то мы имеем дело с реальным потоком сознания: человек конструирует предложение прямо сейчас, происходит спонтанный разговор.

А вот если человек врет, их будет меньше, ведь он наверняка заранее отрепетировал то, что хочет вам сказать. Причем лжец обычно считает, что всякие «хм» и «гм» свидетельствуют о его неуверенности, поэтому будет их искусственно подавлять, чтобы убедить собеседника в том, что он говорит.

Не очень разнообразная лексика

В основе лжи нет конкретного эмпирического опыта, поэтому она менее определенна и описательна. Когда человек врет, он не слишком вдается в подробности и не слишком многословен. Пытается говорить меньше, чтобы самому не запутаться в собственной легенде. Деталей в таком рассказе будет не очень много, ведь их обычно легко проверить.

Ученые утверждают: если история правдива, она будет наполнена большим количеством слов, синонимов, будет более описательной и яркой.

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«Убеждающие» формулировки

Казалось бы, когда человек врет, он должен быть осторожнее, «стелить себе соломку» и не увлекаться сильными выражениями, чтобы не привлекать излишнего внимания к своему спичу. Однако на самом деле лжецы довольно часто используют слова «всегда», «абсолютно», «никогда» — этакие вербальные абсолюты. Делается это для того, чтобы убедить собеседника в том, что они говорят правду.

При этом человек, который не врет, будет чаще использовать формулировки, выражающие сомнение: «может быть» или «возможно».

По материалам PsychologyToday

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