Словарик лжеца: названы слова, по которым можно понять, что человек врет

Доверие — это базовая установка, которая помогает нам выстраивать отношения с другими людьми. Потенциально почти каждый из нас готов к сотрудничеству и априори уверен в том, что это подразумевает искренность.
Разумеется, такой подход куда более здоров, чем тот, при котором мы воспринимаем мир в мрачных тонах и ждем подвоха в каждый момент своей жизни. Однако из-за этого нам порой сложно понять, что кто-то нам врет. Даже если он врет плохо.
Лингвисты Арчули Дж., Маллард Д. и Виллар Г. в своей работе «Хм, я могу сказать, что ты врешь» предлагают держать в голове следующие подсказки — возможно, это поможет вам не попасть впросак.
Почти без «мм… гм… хм…»
В нашей речи бывают паузы, которые мы заполняем ничего не значащими междометиями, как бы подыскивая нужное слово. Некоторые исследования говорят о том, что если таких заполненных пауз много, то мы имеем дело с реальным потоком сознания: человек конструирует предложение прямо сейчас, происходит спонтанный разговор.
А вот если человек врет, их будет меньше, ведь он наверняка заранее отрепетировал то, что хочет вам сказать. Причем лжец обычно считает, что всякие «хм» и «гм» свидетельствуют о его неуверенности, поэтому будет их искусственно подавлять, чтобы убедить собеседника в том, что он говорит.
Не очень разнообразная лексика
В основе лжи нет конкретного эмпирического опыта, поэтому она менее определенна и описательна. Когда человек врет, он не слишком вдается в подробности и не слишком многословен. Пытается говорить меньше, чтобы самому не запутаться в собственной легенде. Деталей в таком рассказе будет не очень много, ведь их обычно легко проверить.
Ученые утверждают: если история правдива, она будет наполнена большим количеством слов, синонимов, будет более описательной и яркой.
«Убеждающие» формулировки
Казалось бы, когда человек врет, он должен быть осторожнее, «стелить себе соломку» и не увлекаться сильными выражениями, чтобы не привлекать излишнего внимания к своему спичу. Однако на самом деле лжецы довольно часто используют слова «всегда», «абсолютно», «никогда» — этакие вербальные абсолюты. Делается это для того, чтобы убедить собеседника в том, что они говорят правду.
При этом человек, который не врет, будет чаще использовать формулировки, выражающие сомнение: «может быть» или «возможно».