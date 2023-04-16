Голландские исследователи рассказали о верном способе узнать, что человек вам врет

«В большинстве своем люди не могут правильно оценить все „подсказки“ за короткий промежуток времени и уж тем более сделать на основании их точные выводы — врет человек или нет, — рассказал ведущий автор исследования, психолог Бруно Вершуэр. — Сбивают анализирующего и прочно засевшие в мозге стереотипы о внешности, облике „подозреваемого“. Они могут еще больше запутать».