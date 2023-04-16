Голландские исследователи рассказали о верном способе узнать, что человек вам врет

Из фильмов и книг мы знаем о самых популярных способах разоблачения врунов — это детектор лжи и язык тела. Последний, если уметь его расшифровывать, как это делал доктор Лайтман из сериала «Обмани меня», легко поможет вычислить обманщика — по жестам, движениям глаз, позе, выражению лица и так далее.
Голландские ученые исследовали эффективность еще одного метода обнаружения лжи. Их выводы опубликованы в журнале Nature Human Behavior.
Слишком много подсказок
Ученые признают: да, есть очевидные сигналы, которые подает человек и на которые нужно обращать внимание, чтобы распознать ложь. Но если начать на них акцентироваться, легко можно запутаться.
«В большинстве своем люди не могут правильно оценить все „подсказки“ за короткий промежуток времени и уж тем более сделать на основании их точные выводы — врет человек или нет, — рассказал ведущий автор исследования, психолог Бруно Вершуэр. — Сбивают анализирующего и прочно засевшие в мозге стереотипы о внешности, облике „подозреваемого“. Они могут еще больше запутать».
Главный признак, что вам врут
Исследователи провели эксперимент, в нем участвовали почти 1,5 тысячи человек. Задача, которую им поставили, — изучить несколько письменных «показаний» и видеозаписей с рассказами студентов о том, как они провели свой день. А затем угадать, кто врет, а кто — нет.
Одни участники эксперимента использовали в качестве «детектора лжи» свою интуицию. Оказалось, что этот метод — нерабочий. Количество верных ответов было невысоким.
А вот те, кто обращал внимание на количество деталей в рассказах студентов: описание места, действия, объектов, событий и их временных рамок, — показали отличный результат. Участники, ориентировавшиеся на уровень детализации, отличали правду от лжи с точностью до 80%, пишет издание
«Когда мы предложили ориентироваться только на подробности рассказов студентов, люди почти всегда были в состоянии отличить ложь от правды, — заявили голландские психологи. — Когда человек врет, он, скорее всего, будет дополнять свою ложь деталями, чтобы повысить уровень ее достоверности».
Ранее экс-сотрудник спецслужб, психолог-физиогномист Артем Павлов объяснил, что иногда по внешним проявлениям сложно понять, лжет человек или просто нервничает. Он назвал три параметра определения лжеца и рассказал про технику так называемой «мягкой беседы», которая состоит из пяти шагов.