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Овощ из популярной сказки способен защитить от рака, остеопороза и болезней сердца

Этот продукт будет особенно полезен женщинам после 40. Его легко найти в магазинах, а дачникам — даже на собственной грядке. Профессор Оксана Драпкина поделилась своим рецептом приготовления.

28 августа 20231
Овощ из популярной сказки способен защитить от рака, остеопороза и болезней сердца
Источник:
iStockphoto

Конец августа — та самая пора, когда мы можем вдоволь наесться овощами и фруктами. О пользе кабачков, огурцов и свеклы слышали многие. Но есть один овощ, который незаслуженно забыли. Речь о репе.

Терапия

Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор

«Помните строчку из сказки: „Тянет-потянет, вытянуть не может“? Надо отметить, дед старался не зря: незаслуженно забытая репа обладает множеством полезных свойств. Как и в других овощах семейства крестоцветных, в ней мало калорий, но много клетчатки, витаминов и минералов», — рассказывает профессор Оксана Драпкина.

Всего в 30 граммах сырой репы содержится полная дневная норма кремния. Этот минерал участвует в кальциевом обмене, поддерживая твердость костей, подвижность суставов и эластичность сосудистой стенки.

Кстати, достаточное потребление кремния особенно важно для женщин в период менопаузы, так как в это время повышается риск остеопороза.

Кремний также снижает токсическое действие алюминия, что необходимо для людей, контактирующих с ним в профессиональной деятельности.

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Еще один важный момент: репа содержит большое количество витамина С. Он защищает клетки от повреждения свободными радикалами, участвует в кроветворении, синтезе гормонов, формировании нормального иммунитета.

Подробнее про полезные составляющие овоща:

  • калий необходим для работы сердечно-сосудистой системы;

  • фосфор и медь участвуют в формировании костей, зубов, работе мышц, развитии нервной системы;

  • молибден нормализует углеводный и липидный обмен, способствует синтезу гемоглобина, обеспечивает правильную передачу нервных импульсов;

  • глюкозинолаты, придающие репе характерный горьковатый вкус, снижают риск развития рака легких, желудка, толстой и прямой кишки.

Кому нельзя есть репу

У репы есть и некоторые ограничения по употреблению, предупреждает Оксана Драпкина.

Самый частый побочный эффект — избыточное газообразование и вздутие живота. Чтобы предотвратить неприятные ощущения, нужно вводить репу в рацион постепенно, тщательно ее прожевывать и употреблять достаточное количество воды.

Тиоцианаты и изотиоцианаты, содержащиеся в репе, могут мешать усвоению йода. Поэтому людям с заболеваниями щитовидной железы нужно подвергать ее термической обработке и употреблять не более 100 граммов 1-2 раза в неделю.

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Рецепт каши с репой

Полезный рецепт — пшенная каша с репой в горшочке. Готовить ее нужно так.

  1. Берем одну репу (250-300 г). Ее нужно почистить и нарезать кубиками.

  2. На дно горшочка (0,7-0,8 л) положить небольшой кусочек сливочного масла, нарезанную репу, добавить полстакана промытого пшена, соль по вкусу, залить молоком или водой так, чтобы жидкость покрывала крупу на 1,5-2 см.

  3. Накрыть крышкой и готовить в духовке при температуре 180 градусов около часа.

После этого нужно достать кашу и дать ей постоять 10 минут. Блюдо готово!

Автор текста:Софья Хромова
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