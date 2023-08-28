Овощ из популярной сказки способен защитить от рака, остеопороза и болезней сердца

Конец августа — та самая пора, когда мы можем вдоволь наесться овощами и фруктами. О пользе кабачков, огурцов и свеклы слышали многие. Но есть один овощ, который незаслуженно забыли. Речь о репе.
Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессорЛичный сайт
«Помните строчку из сказки: „Тянет-потянет, вытянуть не может“? Надо отметить, дед старался не зря: незаслуженно забытая репа обладает множеством полезных свойств. Как и в других овощах семейства крестоцветных, в ней мало калорий, но много клетчатки, витаминов и минералов», — рассказывает профессор Оксана Драпкина.
Всего в 30 граммах сырой репы содержится полная дневная норма кремния. Этот минерал участвует в кальциевом обмене, поддерживая твердость костей, подвижность суставов и эластичность сосудистой стенки.
Кстати, достаточное потребление кремния особенно важно для женщин в период менопаузы, так как в это время повышается риск остеопороза.
Кремний также снижает токсическое действие алюминия, что необходимо для людей, контактирующих с ним в профессиональной деятельности.
Еще один важный момент: репа содержит большое количество витамина С. Он защищает клетки от повреждения свободными радикалами, участвует в кроветворении, синтезе гормонов, формировании нормального иммунитета.
Подробнее про полезные составляющие овоща:
калий необходим для работы сердечно-сосудистой системы;
фосфор и медь участвуют в формировании костей, зубов, работе мышц, развитии нервной системы;
молибден нормализует углеводный и липидный обмен, способствует синтезу гемоглобина, обеспечивает правильную передачу нервных импульсов;
глюкозинолаты, придающие репе характерный горьковатый вкус, снижают риск развития рака легких, желудка, толстой и прямой кишки.
Кому нельзя есть репу
У репы есть и некоторые ограничения по употреблению, предупреждает Оксана Драпкина.
Самый частый побочный эффект — избыточное газообразование и вздутие живота. Чтобы предотвратить неприятные ощущения, нужно вводить репу в рацион постепенно, тщательно ее прожевывать и употреблять достаточное количество воды.
Тиоцианаты и изотиоцианаты, содержащиеся в репе, могут мешать усвоению йода. Поэтому людям с заболеваниями щитовидной железы нужно подвергать ее термической обработке и употреблять не более 100 граммов 1-2 раза в неделю.
Рецепт каши с репой
Полезный рецепт — пшенная каша с репой в горшочке. Готовить ее нужно так.
Берем одну репу (250-300 г). Ее нужно почистить и нарезать кубиками.
На дно горшочка (0,7-0,8 л) положить небольшой кусочек сливочного масла, нарезанную репу, добавить полстакана промытого пшена, соль по вкусу, залить молоком или водой так, чтобы жидкость покрывала крупу на 1,5-2 см.
Накрыть крышкой и готовить в духовке при температуре 180 градусов около часа.
После этого нужно достать кашу и дать ей постоять 10 минут. Блюдо готово!