Овощ из популярной сказки способен защитить от рака, остеопороза и болезней сердца

«Помните строчку из сказки: „Тянет-потянет, вытянуть не может“? Надо отметить, дед старался не зря: незаслуженно забытая репа обладает множеством полезных свойств. Как и в других овощах семейства крестоцветных, в ней мало калорий, но много клетчатки, витаминов и минералов», — рассказывает профессор Оксана Драпкина.