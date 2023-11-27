Продается в любом магазине: ягода, которая улучшает работу мозга всего за 12 недель

Во время эксперимента участники обеих групп не должны были есть любые другие ягоды или продукты, содержащие ягоды, например, йогурты. В начале и в конце исследования добровольцы сдавали тесты на память. Кроме того, ученые с помощью тестов измеряли исполнительные функции участников, их способность планировать и выполнять повседневную деятельность. Ведь по мере прогрессирования болезни Альцгеймера именно эти навыки теряют пациенты, им становится сложно выполнять такие обычные дела, как приготовить еду или просто одеться.