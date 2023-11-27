Продается в любом магазине: ягода, которая улучшает работу мозга всего за 12 недель

Еще один повод полюбить клубнику нашли ученые-медики из Университета Цинциннати(США). Оказалось, что клубника заметно улучшает работу мозга. Причем эффект наступает уже спустя 12 недель ежедневного употребления.
О влиянии ягод на работу мозга сообщалось и в более ранних исследованиях. Особое внимание тогда досталось чернике. Ученые пришли к выводу, что добавление этой лесной ягоды в рацион мужчин и женщин среднего возраста снижает вероятность развития болезни Альцгеймера и других форм деменции.
Но теперь у черники появился конкурент. В новой
Для эксперимента исследователи собрали 30 мужчин и женщин в возрасте от 50 до 65 лет. Все они жаловались на память, хотя болезни Альцгеймера или других проблем с мозгом у добровольцев не было. Однако участники имели избыточный вес: индекс массы тела превышал 25.
«Избыточная масса тела, особенно избыток брюшного жира, в среднем возрасте увеличивает риск развития диабета, а также деменции», — объяснили свой принцип отбора медики.
Участников эксперимента случайным образом разделили на две группы. Одной половине ежедневно давали 13 граммов клубничного порошка, который содержит примерно 130 граммов свежей клубники, или один стакан. Клубничный порошок приготовили из цельных ягод, которые высушили и измельчили. Добавку нужно было смешивать с водой и принимать каждое утро вместе с завтраком в течение 12 недель.
Второй группе давали плацебо. Порошок имел тот же внешний вид, тот же вкус и углеводную нагрузку, что и сушеная клубника. Он также содержал клетчатку, но в составе не было тех самых антиоксидантов, которые помогают мозгу.
Во время эксперимента участники обеих групп не должны были есть любые другие ягоды или продукты, содержащие ягоды, например, йогурты. В начале и в конце исследования добровольцы сдавали тесты на память. Кроме того, ученые с помощью тестов измеряли исполнительные функции участников, их способность планировать и выполнять повседневную деятельность. Ведь по мере прогрессирования болезни Альцгеймера именно эти навыки теряют пациенты, им становится сложно выполнять такие обычные дела, как приготовить еду или просто одеться.
Третий пункт, на котором заострили внимание ученые, — тесты для оценки настроения и симптомов депрессии.
В итоге выяснилось, что спустя 12 недель добровольцы, принимавшие клубничный порошок, показали улучшение по всем пунктам. У них улучшилась память, улучшилась работа мозга, повысилось настроение и снизились признаки депрессии. В группе плацебо никакого прогресса не наблюдалось.
Так что же содержится в клубнике, раз эта ягода так влияет на мозг?
Антоцианы
Именно антоцианы придают ягодам красный и фиолетовый цвета. Это мощные антиоксиданты, которые относятся к классу растительных питательных веществ, называемых флавоноидами. Антоцианы защищают клетки мозга и обладают противовоспалительным действием. А ведь врачи все чаще признают, что воспаление, играет одну из решающих ролей в развитии болезни Альцгеймера.
Правда, по составу антоцианов клубника все же уступает чернике. Так, в 13 граммах клубничного порошка содержится 36,8 мг антиоксидантов, тогда как их концентрация в 10 граммах черничного порошка почти в 4 раза больше. Но, как видно из эксперимента, даже этой дозы антоцианов хватило для улучшения работы мозга.
Клетчатка
Клубника богата клетчаткой. Это важно, так как врачи связывают диету с высоким содержанием клетчатки с более низким риском развития болезни Альцгеймера.
Витамин С
Одна порция клубники обеспечивает дневную норму витамина С, который также очень полезен для памяти.