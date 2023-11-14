Избавьтесь от этих трех привычек, чтобы не заработать сахарный диабет

«Со временем диабет может поражать сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы, — говорит эндокринолог. — Риск развития инфаркта и инсульта при диабете выше в 2-3 раза. Повышается вероятность появления на ногах язв, что может привести к ампутации. Средняя продолжительность жизни людей, больных сахарным диабетом, составляет примерно 60 лет. Но, поддерживая должный уровень сахара в крови, соблюдая рекомендации врача и придерживаясь диеты, пациент продлевает свою жизнь до 70-80 лет. Зарегистрированы случаи, когда больные диабетом перешагивали планку и в 85-90 лет. То есть при соблюдении всех правил и при должном контроле можно иметь полноценную и долгую жизнь».