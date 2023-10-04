Впитывает лишний сахар как губка: этот доступный напиток может снизить риск диабета

Современная медицина позволяет помочь людям с сахарным диабетом, однако лучше вообще не допускать развития болезни. Врачи продолжают изучать, как рацион способен понижать риски столкнуться с этим недугом.
Не так давно ученые назвали простой и доступный по цене напиток, который поможет защитить от диабета. В рамках ежегодного собрания Европейской ассоциации по изучению диабета команда исследователей из Университета Аделаиды в Австралии и Юго-Восточного университета в Китае презентовала новое перекрестное исследование о связи обычного чая и уровня глюкозы в крови.
Авторы работы проанализировали вкусовые привычки 1923 жителей провинций Китая. Из них 562 — мужчины, 1361 — женщины в возрасте от 20 до 90 лет. 436 участников эксперимента имели в анамнезе сахарный диабет, еще у 352 человек диагностировали преддиабет.
Часть участников исследования пили чай часто, причем выбирали разные виды и сорта. Были люди, которые пили только конкретный вид чая. Ученые узнавали, какие типы чая предпочитали респонденты, пили ли они его редко или каждый день.
Ученые проследили связь между частотой и выбором конкретных вариантов чая и уровня глюкозы в моче, инсулинорезистентностью и гликемическим статусом. При анализе они также учитывали другие факторы: половую принадлежность, стиль жизни, возраст и клинические факторы.
В итоге оказалось, что привычка каждый день пить чай позволяет улучшить вывод глюкозы с мочой и снизить резистентность к инсулину. У любителей этого напитка риск сахарного диабета был на 28% ниже, а риск развития преддиабетного состояния — ниже на 15%.
Особенно хорош оказался темный чай. У людей, предпочитавших пить именно его, вероятность преддиабета снижалась на 53%, риск сахарного диабета — на 47%.
Темный чай — это ферментированный чай. После заварки он выглядит практически как черная жидкость.
Ученые отметили, что пока не могут привести точных данных, как именно ежедневные чаепития улучшают показатели сахара в крови за счет эффективного выведения глюкозы с мочой. Однако их исследование все равно указывает на еще одно полезное свойство напитка.
Теперь эксперты проводят двойное слепое рандомизированное исследование с целью понять, как темный чай влияет на уровень глюкозы в крови у диабетиков, пишет издание