Даже смузи и чай: 8 напитков, из-за которых вы рискуете набрать лишний вес

Возможно, вы удивитесь, но набирать вес можно не только из-за того, что и как вы едите, но и из-за того, что и как пьете. Мы вообще склонны недооценивать влияние напитков. В обычной воде калорий нет, а вот в соке, лимонадах, алкоголе, молоке — есть.
Поэтому для стройной фигуры важно избегать питьевых привычек, которые ведут к набору веса.
Пить холодный сладкий чай
В чашке обычного чая, который вы завариваете дома, калорий будет совсем мало. А вот если вы любитель покупать готовые чайные напитки в бутылках, то вместе с жидкостью вы получаете большое количество сахара. Такой чай довольно калориен и при этом никакого чувства насыщения он не дает. Поэтому привычка пить этот чай в больших количествах может заставить вас набрать вес довольно быстро.
Пить кофе с сиропом
Сам по себе кофе — напиток тоже достаточно низкокалорийный: в чашечке эспрессо в 90 мл — всего 2 калории. Когда мы добавляем молоко или сливки, калорийность становится выше. А вот в рафе с сиропом может быть уже около 270 калорий. И если вы не учитываете этот факт и не контролируете количество выпитого кофе со сладким сиропом, вы рискуете набрать лишние килограммы.
Пить спортивные напитки
В разделе спортивного питания в супермаркетах нередко можно увидеть так называемые «спортивные напитки». Производители обещают, что их товар поможет вам быть более бодрыми и лучше поработать на тренировке. Однако стоит внимательно изучать составы перед покупкой: нередко в таких бутылках сахара не меньше, чем в сладкой газировке.
Пить фруктовые соки
Апельсиновый сок из пакета кажется вам более здоровым выбором? На самом деле сахара в нем не меньше, чем в лимонадах. Такой напиток повысит аппетит и может спровоцировать переедание. Если вы пьете соки из соображений их якобы полезности, то спешим расстроить: в них даже нет клетчатки, а с точки зрения сахара — это все равно что пить лимонад. Поэтому, если вы худеете, лучше есть фрукты, а не пить сок.
Пить смузи
Смузи тоже имеют репутацию полезного напитка. В общем-то так и есть. Однако важно помнить: в хороший смузи лучше добавить источник белка. Тогда смузи будет сытным и поможет наращивать мышечную массу. В противном случае вы можете приготовить очередной сладкий напиток, повышающий аппетит.
Пить лимонады
Конечно, говоря о сладких напитках, нельзя не упомянуть газированные лимонады. И проблема не только в том, что они калорийны и совершенно не дают насыщения. Регулярное употребление сладких напитков может привести к резистентности к инсулину. Это состояние, при котором организм менее эффективно использует инсулин для регулирования уровня сахара в крови. Когда это происходит, тело может начать накапливать больше жира, что приводит к увеличению веса.
Пить пиво
Пиво как некрепкий алкогольный напиток кажется некоторым более безопасным. Но, во-первых, абсолютно безопасных видов и доз спиртного не бывает. А во-вторых, в 100 мл пива — около 48 ккал. И это если мы говорим об обычном пиве без добавок в виде сахара, ароматизаторов и сиропов. Кроме того, нетрезвый человек часто не контролирует, что он ест. Так что любители пива рискуют потолстеть.
Пить коктейли
Спиртные коктейли с сиропами, соком и сахаром — это двойной удар по вашей фигуре. Особая опасность таких коктейлей — выпить их в теории можно довольно много, так как они нередко не вызывают быстрого опьянения.
Пить слишком мало воды
Вода необходима для нормального пищеварения. Кроме того, некоторые люди путают жажду с голодом и вместо того, чтобы выпить воды, переедают. Наконец, вода нужна для нормального обмена веществ, пишет издание