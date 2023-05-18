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Даже смузи и чай: 8 напитков, из-за которых вы рискуете набрать лишний вес

Вы можете недооценивать влияние напитков на вашу фигуру, однако питьевые привычки вполне могут быть главной причиной, почему не получается похудеть.

18 мая 2023
Даже смузи и чай: 8 напитков, из-за которых вы рискуете набрать лишний вес
Источник:
iStockphoto

Возможно, вы удивитесь, но набирать вес можно не только из-за того, что и как вы едите, но и из-за того, что и как пьете. Мы вообще склонны недооценивать влияние напитков. В обычной воде калорий нет, а вот в соке, лимонадах, алкоголе, молоке — есть.

Поэтому для стройной фигуры важно избегать питьевых привычек, которые ведут к набору веса.

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Пить холодный сладкий чай

В чашке обычного чая, который вы завариваете дома, калорий будет совсем мало. А вот если вы любитель покупать готовые чайные напитки в бутылках, то вместе с жидкостью вы получаете большое количество сахара. Такой чай довольно калориен и при этом никакого чувства насыщения он не дает. Поэтому привычка пить этот чай в больших количествах может заставить вас набрать вес довольно быстро.

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Пить кофе с сиропом

Сам по себе кофе — напиток тоже достаточно низкокалорийный: в чашечке эспрессо в 90 мл — всего 2 калории. Когда мы добавляем молоко или сливки, калорийность становится выше. А вот в рафе с сиропом может быть уже около 270 калорий. И если вы не учитываете этот факт и не контролируете количество выпитого кофе со сладким сиропом, вы рискуете набрать лишние килограммы.

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Пить спортивные напитки

В разделе спортивного питания в супермаркетах нередко можно увидеть так называемые «спортивные напитки». Производители обещают, что их товар поможет вам быть более бодрыми и лучше поработать на тренировке. Однако стоит внимательно изучать составы перед покупкой: нередко в таких бутылках сахара не меньше, чем в сладкой газировке.

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Пить фруктовые соки

Апельсиновый сок из пакета кажется вам более здоровым выбором? На самом деле сахара в нем не меньше, чем в лимонадах. Такой напиток повысит аппетит и может спровоцировать переедание. Если вы пьете соки из соображений их якобы полезности, то спешим расстроить: в них даже нет клетчатки, а с точки зрения сахара — это все равно что пить лимонад. Поэтому, если вы худеете, лучше есть фрукты, а не пить сок.

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Пить смузи

Смузи тоже имеют репутацию полезного напитка. В общем-то так и есть. Однако важно помнить: в хороший смузи лучше добавить источник белка. Тогда смузи будет сытным и поможет наращивать мышечную массу. В противном случае вы можете приготовить очередной сладкий напиток, повышающий аппетит.

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Пить лимонады

Конечно, говоря о сладких напитках, нельзя не упомянуть газированные лимонады. И проблема не только в том, что они калорийны и совершенно не дают насыщения. Регулярное употребление сладких напитков может привести к резистентности к инсулину. Это состояние, при котором организм менее эффективно использует инсулин для регулирования уровня сахара в крови. Когда это происходит, тело может начать накапливать больше жира, что приводит к увеличению веса.

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Пить пиво

Пиво как некрепкий алкогольный напиток кажется некоторым более безопасным. Но, во-первых, абсолютно безопасных видов и доз спиртного не бывает. А во-вторых, в 100 мл пива — около 48 ккал. И это если мы говорим об обычном пиве без добавок в виде сахара, ароматизаторов и сиропов. Кроме того, нетрезвый человек часто не контролирует, что он ест. Так что любители пива рискуют потолстеть.

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Пить коктейли

Спиртные коктейли с сиропами, соком и сахаром — это двойной удар по вашей фигуре. Особая опасность таких коктейлей — выпить их в теории можно довольно много, так как они нередко не вызывают быстрого опьянения.

Пить слишком мало воды

Вода необходима для нормального пищеварения. Кроме того, некоторые люди путают жажду с голодом и вместо того, чтобы выпить воды, переедают. Наконец, вода нужна для нормального обмена веществ, пишет издание ETNT.

Автор текста:Дарья Гапионок
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