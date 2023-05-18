Даже смузи и чай: 8 напитков, из-за которых вы рискуете набрать лишний вес

Апельсиновый сок из пакета кажется вам более здоровым выбором? На самом деле сахара в нем не меньше, чем в лимонадах. Такой напиток повысит аппетит и может спровоцировать переедание. Если вы пьете соки из соображений их якобы полезности, то спешим расстроить: в них даже нет клетчатки, а с точки зрения сахара — это все равно что пить лимонад. Поэтому, если вы худеете, лучше есть фрукты, а не пить сок.