60 или 40 минут: терапевт объяснила, сколько надо бегать по утрам, чтобы заметно похудеть

Вроде бы все просто: надевай удобную одежду и кроссовки, выходи в ближайший парк и беги. Но большинство из нас ежедневно обещают, что начнут прямо завтра и на следующий день вновь откладывают намеченную пробежку. Если же все-таки и вышли, то через несколько минут сил уже нет, колет под ребрами и катастрофически не хватает дыхания.

Обычно на этом пробежки заканчиваются — с выводом «это не мое». Но зачастую проблема в том, что мы просто неправильно начинаем и не понимаем реальной пользы утренних пробежек, не находим весомой мотивации. Разобраться в пользе бега «Доктору Питеру» помогла врач-терапевт, кардиолог Ольга Куликова.