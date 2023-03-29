60 или 40 минут: терапевт объяснила, сколько надо бегать по утрам, чтобы заметно похудеть

Вроде бы все просто: надевай удобную одежду и кроссовки, выходи в ближайший парк и беги. Но большинство из нас ежедневно обещают, что начнут прямо завтра и на следующий день вновь откладывают намеченную пробежку. Если же все-таки и вышли, то через несколько минут сил уже нет, колет под ребрами и катастрофически не хватает дыхания.
Обычно на этом пробежки заканчиваются — с выводом «это не мое». Но зачастую проблема в том, что мы просто неправильно начинаем и не понимаем реальной пользы утренних пробежек, не находим весомой мотивации. Разобраться в пользе бега «Доктору Питеру» помогла врач-терапевт, кардиолог Ольга Куликова.
Врач-терапевт, кардиолог, врач ультразвуковой диагностикиЛичный сайт
Бег полезен — ищем мотивацию
Правильные занятия бегом помогают уменьшить депрессию, снизить ощущения боли, они стимулируют синтез эндорфинов — гормонов счастья и удовольствия. За счет тренировок улучшается настроение, снижается уровень стресса.
При беге улучшается кровоток, стимулируются работа сердца и тонус сосудов, улучшаются их эластичность, выносливость. Также бег ускоряет обмен веществ, снижает количество жира, нормализует работу органов малого таза и улучшает интимную жизнь.
Вместо вредных привычек — полезная
Поскольку бег — это физическая нагрузка, он благотворно влияет на метаболизм, улучшает мышечный тонус. Если вы бегаете правильно, медленно, все внутренние органы «массируются», замедляются процессы старения, повышается жизненный тонус. Если у вас есть вредные привычки, самое время начать заменять их новой, полезной привычкой.
Если постепенно приучить себя к утренним пробежкам, можно улучшить фигуру в проблемных местах, сделать мышцы рельефнее, предупредить метаболические расстройства. Помимо всего переход на полезную привычку — это способ улучшить свои личностные качества, победить свою лень и вырабатывать уверенность в своих силах.
Как начать бегать
Важно задать себе вопрос: для чего вам нужны пробежки по утрам? — и правильно на него ответить. Это основа формирования вашей правильной мотивации. Чаще всего в качестве аргумента выступают три варианта.
Утренние пробежки для похудения. Подобное актуально для тех, кто не любит сидеть на диетах, или не устраивают другие варианты борьбы с лишним весом. В этом случае эффект от утренних пробежек будет достаточным, если бегать как минимум 3–5 раз в неделю не меньше часа. Если тренировки будут реже или менее продолжительными, метаболизм не сильно изменится, расход калорий окажется незначительным.
Пробежки для поддержки тонуса мышц. Хотя бегать полезно, но выраженного рельефа мышц это не даст, однако все же заменит жировые ткани мышечными. Если нужны тонус мышц и укрепление ног — полезно бегать хотя бы трижды в неделю и не менее 40 минут.
Утренние пробежки для удовольствия и жизненного тонуса. В этом случае длительность бега и график зависят только от вас самих. Стоит подбирать самые комфортные вариант и длительность. Но важно при беге не вредить сосудам и сердцу, не перегружать суставы и постепенно увеличивать нагрузку. Так организм адаптируется.
Бегать утром можно не всем
Хотя бегать по утрам, да и в любое другое время, полезно, но для любых физических нагрузок есть целый ряд противопоказаний, серьезных ограничений, поскольку тренировка достаточно активная. Запрещено бегать, если вы не консультировались с врачом и не готовились к подобным тренировкам, при:
пороках сердца и аритмии;
сердечной, дыхательной недостаточности;
проблемах с венами на ногах и в малом тазу;
патологиях позвоночника (грыжах) и болях в области поясницы или других областей;
обострениях хронических патологий;
повышенной температуре;
опухолях любой локализации.
Также стоит воздержаться от бега, если недавно проведено оперативное лечение, есть проблемы мочеполового тракта, недавно были травмы головы.
Важна правильная подготовка
Чтобы бег был полезным, важно учесть ряд нюансов в подготовке. Важно избегать бега по асфальту, чтобы не ощущать сильной боли в мышцах ног. Стоит предпочесть парки с грунтовыми дорожками подальше от автодорог. Следует также заранее продумать весь свой маршрут.
Важно выбрать удобную обувь и одежду, предпочитая специальные беговые костюмы и кроссовки. Они хорошо пропускают воздух, впитывают пот и дают комфорт.
Стоит знать, что перед пробежкой не стоит плотно есть, после приема пищи должно пройти минимум 1–2 часа. После тренировки стоит воздержаться от пищи еще около часа. Но при этом нужно много пить, чтобы избежать обезвоживания и недомогания. За 15 минут до начала можно выпить тонизирующий напиток, зеленый чай, добавив сахар и лимон. Можно также поесть фруктов.