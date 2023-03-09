Вред и польза бега каждый день, если вам уже исполнилось 50 лет

Бег — одна из простейших физических нагрузок. Для него не надо ни специальных тренажеров, ни дорогой экипировки, разве что приличные кроссовки, чтобы сберечь суставы и стопу от травм. Бег, по сути, доступен вообще всем.

После 50 лет особенно важно следить за своим здоровьем и добавлять в жизнь немного спорта. А что если начать бегать по утрам — или вообще подружиться с беговой дорожкой? Разберемся, какое влияние на ваше тело окажет этот вид активности.

Ваше сердце станет здоровее