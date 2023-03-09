Вред и польза бега каждый день, если вам уже исполнилось 50 лет

Бег — одна из простейших физических нагрузок. Для него не надо ни специальных тренажеров, ни дорогой экипировки, разве что приличные кроссовки, чтобы сберечь суставы и стопу от травм. Бег, по сути, доступен вообще всем.
После 50 лет особенно важно следить за своим здоровьем и добавлять в жизнь немного спорта. А что если начать бегать по утрам — или вообще подружиться с беговой дорожкой? Разберемся, какое влияние на ваше тело окажет этот вид активности.
Ваше сердце станет здоровее
Чем старше человек, там внимательней ему нужно следить за состоянием своей сердечно-сосудистой системы, ведь именно связанные с нею недуги чаще всего становятся причиной преждевременной смерти. По словам фитнес-тренера Перри Майклби, бег может стать отличным способом добавить в свою жизнь немного кардиотренировок. Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний в США советуют заниматься спортом примерно 150 минут в неделю для профилактики болезней сердца. Небольшие пробежки с утра как раз могут помочь выполнить этот совет.
Ваши кости станут крепче
Многие знают, что с возрастом кости человека могут стать более хрупкими. Обычный бег может стать отличной профилактикой остеопороза. Авторы исследования, опубликованного в
Вы защитите себя от старческого слабоумия
Один из основных способов профилактики деменции — физические нагрузки. Причем, как говорят ученые, именно аэробные тренировки относятся к числу самых удачных вариантов для тех, кто хочет встретить старость в трезвом уме.
Вы можете получить переломы
Увы, есть и свои недостатки у бега по утрам. Напомним, что у людей в возрасте кости куда более хрупкие — а значит, велик риск получить перелом. Очень многие люди предпочитают бегать по неподготовленным для этого дорожкам, где легко запнуться и упасть. А это чревато ушибами, синяками и более серьезными последствиями — особенно если вы любите бегать в темное время суток.
Ваши колени, бедра и позвоночник могут пострадать
Есть у бега еще один значительный недостаток: привычка бегать может стать причиной проблем с коленями, бедрами и позвоночником,
Бронзовый призёр УРФО по классическому бодибилдингу свыше 175 (2016 г.), серебряный призёр чемпионата Свердловской обл. по классическому бодибилдингу, абсолютная категория (2016 г.); КМС по бодибилдингу. Управляющий фитнес-клубом Antares X-Fit PREMIUM.
Кому бегать точно нельзя
По словам КМС по бодибилдингу Александра Кочкина, у бега есть ряд противопоказаний. В первую очередь бегать запрещено людям с болезнями опорно-двигательного аппарата. Ударная нагрузка во время бега может усилить имеющиеся проблемы со здоровьем.
Также бегать противопоказано людям с лишним весом. Если ваш индекс массы тела (ИМТ) выше нормы, то во время бега суставы просто могут не выдержать нагрузок. Поэтому тучным людям стоит начать с других видов кардиотренировок — например, заниматься на велотренажерах, кататься на велосипеде или просто чаще ходить.