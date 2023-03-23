Бег против апрельского кризиса: врач назвала 4 способа справиться с весенней хандрой

Стоит отметить, что весной с обострениями психических недугов может столкнуться кто угодно. Когда световой день становится длиннее, в нашем организме начинает активно вырабатываться гормон счастья — серотонин. Однако у людей с болезнями психики яркое солнце может вызвать стресс и дискомфорт. Кроме того, биоритмы весной у многих людей сбиваются — что тоже провоцирует обострение.

Какие есть признаки, что вы пали жертвой весеннего обострения? Психологи выделяют следующие симптомы:

повышенная тревожность;

нарушение режима сна;

проблемы с аппетитом;

неоправданные скачки веса;

плохое настроение;

утрата интереса к жизни;

усиление симптомов уже имеющихся психических диагнозов.

В медицине есть даже такой термин: «апрельский кризис». В этот период многие даже здоровые люди страдают от беспокойства, раздражительности, сильной усталости, проблем с концентрацией внимания и депрессии.