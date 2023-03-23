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Бег против апрельского кризиса: врач назвала 4 способа справиться с весенней хандрой

Весной даже здоровые ментально люди могут страдать от повышенного уровня тревожности и раздражительности. Впрочем, спасение утопающих — дело рук самих утопающих: каждый в силах сделать все, чтобы помочь своей психике дотерпеть до лета.

23 марта 20231
весна гормоны
Источник:
iStockphoto

С одной стороны, весна — прекрасный сезон и время обновления. С другой стороны, не зря гуляют в народе шутки про весеннее обострение: для многих этот сезон — настоящее испытание ментального здоровья. Причин много — от изменений погодных условий до социально-экономических факторов. О том, что происходит с нами весной и как сохранить душевный покой, рассказала клинический психолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Екатерина Корчагина.

Екатерина Корчагина
Психология

Клинический психолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК

Стоит отметить, что весной с обострениями психических недугов может столкнуться кто угодно. Когда световой день становится длиннее, в нашем организме начинает активно вырабатываться гормон счастья — серотонин. Однако у людей с болезнями психики яркое солнце может вызвать стресс и дискомфорт. Кроме того, биоритмы весной у многих людей сбиваются — что тоже провоцирует обострение.

Какие есть признаки, что вы пали жертвой весеннего обострения? Психологи выделяют следующие симптомы:

  • повышенная тревожность;

  • нарушение режима сна;

  • проблемы с аппетитом;

  • неоправданные скачки веса;

  • плохое настроение;

  • утрата интереса к жизни;

  • усиление симптомов уже имеющихся психических диагнозов.

В медицине есть даже такой термин: «апрельский кризис». В этот период многие даже здоровые люди страдают от беспокойства, раздражительности, сильной усталости, проблем с концентрацией внимания и депрессии.

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Чтобы сберечь свое ментальное здоровье, достаточно использовать на практике несколько простых советов.

  • Следите за режимом дня. Весной особенно важно ложиться и вставать в одно и то же время, правильно питаться и пить достаточно воды.

  • Подружитесь со спортом: бег, ходьба и любая другая физическая активность помогут вам поднять настроение и существенно снизят уровень стресса.

  • Общайтесь с друзьями и близкими — беседы и поддержка помогут справиться с эмоциональным дискомфортом.

  • Обратитесь за помощью к психологу и психотерапевту.

По словам Корчагиной, многие люди слишком беспечно относятся к своему ментальному здоровью и стараются не замечать признаки «сезонной хандры». Однако не стоит забывать: психическое здоровье — важная часть нашей жизни, сильный стресс может спровоцировать и другие болезни.

Автор текста:Дарья Гапионок
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