Бег против апрельского кризиса: врач назвала 4 способа справиться с весенней хандрой

С одной стороны, весна — прекрасный сезон и время обновления. С другой стороны, не зря гуляют в народе шутки про весеннее обострение: для многих этот сезон — настоящее испытание ментального здоровья. Причин много — от изменений погодных условий до социально-экономических факторов. О том, что происходит с нами весной и как сохранить душевный покой, рассказала клинический психолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Екатерина Корчагина.
Клинический психолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК
Стоит отметить, что весной с обострениями психических недугов может столкнуться кто угодно. Когда световой день становится длиннее, в нашем организме начинает активно вырабатываться гормон счастья — серотонин. Однако у людей с болезнями психики яркое солнце может вызвать стресс и дискомфорт. Кроме того, биоритмы весной у многих людей сбиваются — что тоже провоцирует обострение.
Какие есть признаки, что вы пали жертвой весеннего обострения? Психологи выделяют следующие симптомы:
повышенная тревожность;
нарушение режима сна;
проблемы с аппетитом;
неоправданные скачки веса;
плохое настроение;
утрата интереса к жизни;
усиление симптомов уже имеющихся психических диагнозов.
В медицине есть даже такой термин: «апрельский кризис». В этот период многие даже здоровые люди страдают от беспокойства, раздражительности, сильной усталости, проблем с концентрацией внимания и депрессии.
Чтобы сберечь свое ментальное здоровье, достаточно использовать на практике несколько простых советов.
Следите за режимом дня. Весной особенно важно ложиться и вставать в одно и то же время, правильно питаться и пить достаточно воды.
Подружитесь со спортом: бег, ходьба и любая другая физическая активность помогут вам поднять настроение и существенно снизят уровень стресса.
Общайтесь с друзьями и близкими — беседы и поддержка помогут справиться с эмоциональным дискомфортом.
Обратитесь за помощью к психологу и психотерапевту.
По словам Корчагиной, многие люди слишком беспечно относятся к своему ментальному здоровью и стараются не замечать признаки «сезонной хандры». Однако не стоит забывать: психическое здоровье — важная часть нашей жизни, сильный стресс может спровоцировать и другие болезни.