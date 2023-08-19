Снижают давление и холестерин: врач перечислила 5 полезных травяных чаев

Многие летом задумываются о зиме: заготавливают овощи, делают компоты и варенья, сушат грибы, замораживают ягоды. Еще одна полезная привычка хороших хозяек — собирать и сушить травы для чая.
Врач Екатерина Волкова рассказала о пяти самых полезных травах и соцветиях деревьев, которые чаще всего собирают, и о их лечебных свойствах.
Мята, мелисса
Если сделать из этих листьев чай, получится отличное успокоительное и противовоспалительное средство. Еще мята отлично снимает повышенное газообразование.
«Выпиваем чашку чая с мятой или мелиссой и наслаждаемся приятным сном, — советует врач Екатерина Волкова. — Только не надо добавлять к напитку сахар».
Липа
Чай из липы прекрасно подходит людям, склонным к повышению артериального давления.
«Напиток также обладает противовоспалительным эффектом, легким мочегонным, спазмолитический эффектом. Можно применять настои липы даже для обработки ран», — говорит врач.
Чабрец
«Этот чай — отличное противовоспалительное средство для желудочно-кишечного тракта. — А еще у чабреца есть глистогонный эффект. Также с лечебной целью он используется как отхаркивающее средство при бронхитах», — отмечает эксперт.
Ромашка
«Этот чай обладает выраженным противовоспалительным эффектом при патологии ЖКТ, поэтому широко применяется при колитах, гастритах, — рассказывает доктор. — Применяется также как местное противовоспалительное средство при язвочках в полости рта, фарингитах, тонзиллитах, при кожных заболеваниях (дерматиты) в виде примочек.
Листья земляники
«Чай из них обладает кардиопротективным действием (устраняет дисфункцию сердечной мышцы), снижает уровень плохого холестерина, участвует в синтезе эритроцитов, поэтому будет полезен людям с анемией, а также имеет противовоспалительное, мочегонное действие», — заключает Екатерина Волкова.
Важно знать
Не всем можно пить травяные чаи. Стоит проконсультироваться с врачом, если у вас есть некоторые проблемы со здоровьем — например, заболевания желудка, почек и печени, склонность к аллергическим реакциям. Об этом нужно помнить. Так, с травами стоит быть особенно внимательными и осторожными женщинам в положении.
В травяных чаях содержится множество активных химических веществ, которые могут стимулировать сокращение матки и провоцировать самопроизвольный аборт или действуют подобно женским половым гормонам, что тоже негативно сказывается на течении беременности.