Снижают давление и холестерин: врач перечислила 5 полезных травяных чаев

Не всем можно пить травяные чаи. Стоит проконсультироваться с врачом, если у вас есть некоторые проблемы со здоровьем — например, заболевания желудка, почек и печени, склонность к аллергическим реакциям. Об этом нужно помнить. Так, с травами стоит быть особенно внимательными и осторожными женщинам в положении.