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Снижают давление и холестерин: врач перечислила 5 полезных травяных чаев

Летом многие заготавливают травы, чтобы зимой из них делать согревающий чай. Вот эти листья — одни из самых распространенных и полезных. Про них рассказала врач-гинеколог.

19 августа 2023
чай травы польза вред
Источник:
iStockphoto

Многие летом задумываются о зиме: заготавливают овощи, делают компоты и варенья, сушат грибы, замораживают ягоды. Еще одна полезная привычка хороших хозяек — собирать и сушить травы для чая.

Врач Екатерина Волкова рассказала о пяти самых полезных травах и соцветиях деревьев, которые чаще всего собирают, и о их лечебных свойствах.

Екатерина Волкова
Медицина

Акушер-гинеколог

Мята, мелисса

Если сделать из этих листьев чай, получится отличное успокоительное и противовоспалительное средство. Еще мята отлично снимает повышенное газообразование.

«Выпиваем чашку чая с мятой или мелиссой и наслаждаемся приятным сном, — советует врач Екатерина Волкова. — Только не надо добавлять к напитку сахар».

Липа  

Чай из липы прекрасно подходит людям, склонным к повышению артериального давления.

«Напиток также обладает противовоспалительным эффектом, легким мочегонным, спазмолитический эффектом. Можно применять настои липы даже для обработки ран», — говорит врач.

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Чабрец

«Этот чай — отличное противовоспалительное средство для желудочно-кишечного тракта. — А еще у чабреца есть глистогонный эффект. Также с лечебной целью он используется как отхаркивающее средство при бронхитах», — отмечает эксперт.

Ромашка

«Этот чай обладает выраженным противовоспалительным эффектом при патологии ЖКТ, поэтому широко применяется при колитах, гастритах, — рассказывает доктор. — Применяется также как местное противовоспалительное средство при язвочках в полости рта, фарингитах, тонзиллитах, при кожных заболеваниях (дерматиты) в виде примочек.

Листья земляники

«Чай из них обладает кардиопротективным действием (устраняет дисфункцию сердечной мышцы), снижает уровень плохого холестерина, участвует в синтезе эритроцитов, поэтому будет полезен людям с анемией, а также имеет противовоспалительное, мочегонное действие», — заключает Екатерина Волкова.

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Важно знать

Не всем можно пить травяные чаи. Стоит проконсультироваться с врачом, если у вас есть некоторые проблемы со здоровьем — например, заболевания желудка, почек и печени, склонность к аллергическим реакциям. Об этом нужно помнить. Так, с травами стоит быть особенно внимательными и осторожными женщинам в положении.

В травяных чаях содержится множество активных химических веществ, которые могут стимулировать сокращение матки и провоцировать самопроизвольный аборт или действуют подобно женским половым гормонам, что тоже негативно сказывается на течении беременности.

Автор текста:Анна Майская
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