Стейк на ужин и никаких обид: три секрета долголетия от 101-летнего практикующего врача

О правилах жизни Говарда Такера журналистам издания Insider рассказал его внук Остин. Мужчина снимает про дедушку документальный фильм, в котором хочет подробно показать, как у него получается в 101 год оставаться в профессии. По словам Остина, пожилой мужчина смог сохранить ум острым, а память крепкой благодаря любознательности. В 67 лет он параллельно с медицинской практикой сдал экзамен на адвоката и стал юристом по единственной причине: ему просто было любопытно.