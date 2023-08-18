Стейк на ужин и никаких обид: три секрета долголетия от 101-летнего практикующего врача

Когда речь заходит о долголетии, то зачастую самые ценные советы можно получить от тех, кто уже смог его достичь. Как вариант, присмотритесь к примеру 101-летнего невролога из Соединенных Штатов Говарда Такера. В своем почтенном возрасте он продолжает работать и вести активный образ жизни.
О правилах жизни Говарда Такера журналистам издания
Второй секрет Говарда, который Говард Такер передал своему внуку, — он никогда и ни на кого не обижался. По мнению долгожителя, когда вы таите обиду на кого-то, эти эмоции физически влияют на вас. Причем обидчик в это время ничего не чувствует.
Третье правило — умеренность в любом деле. Как отмечет Остин, его дедушка — не сторонник крайних мер или запретов. Он никогда не сидел на экстремальных диетах, не практиковал изнуряющих тренировок и старался все делать в меру.
«Если вы хотите съесть стейк на ужин — ешьте, просто не надо это делать ежедневной привычкой», — объяснил Остин подход Говарда.
Ранее Говард уже рассказывал о других секретах своего долголетия. О том, почему врач считает важным позитивное мышление и крепкий брак, какие отношения выстроил со спиртными напитками и каких здоровых привычек придерживается, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Кстати
Многие долгожители рассказывают, что именно работа в преклонном возрасте позволяет им оставаться в тонусе. Например, такого мнения придерживается 101-летняя закройщица тканей Джейн Бернс. Несмотря на солидный возраст, она продолжает четыре раза в неделю выходить на работу. Джейн признается, что искренне любит свое дело и хотела бы продолжать им заниматься по возможности. О других секретах ее хорошего самочувствия можно прочитать ЗДЕСЬ.