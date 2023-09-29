Его мало у веганов и людей с гастритом: врач назвала главный витамин для памяти

Проверить, есть у вас дефицит или нет, можно по анализу крови на витамин В12. Как объясняет Диляра Лебедева, обычно смотрят на такой показатель, как цианокобаламин, но это неактивная форма витамина. Также важно проверить уровень в крови голотранскобаламина и гомоцистеина (при дефиците он повышается), а еще органических кислот в моче.