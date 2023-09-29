Его мало у веганов и людей с гастритом: врач назвала главный витамин для памяти

Дело может быть в недостатке витамина В12. По словам врача-гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, это самый главный витамин для памяти. Если его не хватает, кроме появившейся заторможенности и проблем с запоминанием нового, человек может испытывать:
онемение в руках или ногах;
ощущение мурашек по телу;
боли в мышцах.
Эндокринолог, гастроэнтеролог
«Витамина В12 очень мало у веганов и людей с гастритами. Правда, наша микробиота может его синтезировать, но исключительно для своих целей», —
Что приводит к дефициту
По словам гастроэнтеролога, причин для развития дефицитного состояния немало:
низкое поступление с пищей;
атрофический гастрит, воспаление в ЖКТ;
пониженная кислотность желудка — гипоацидность (кислотность важна для усвоения витамина);
прием некоторых лекарств, в том числе ингибиторов протонной помпы;
паразиты, особенно кишечные;
беременность и лактация;
пожилой возраст, когда снижается функция ЖКТ;
алкоголизм;
прием оральных контрацептивов (КОК).
Проверить, есть у вас дефицит или нет, можно по анализу крови на витамин В12. Как объясняет Диляра Лебедева, обычно смотрят на такой показатель, как цианокобаламин, но это неактивная форма витамина. Также важно проверить уровень в крови голотранскобаламина и гомоцистеина (при дефиците он повышается), а еще органических кислот в моче.
Как восполнить дефицит
Дефицит витамина В12 опасен не только провалами в памяти. По словам специалиста, он может стать причиной атрофии слизистой костного мозга, ротовой полости, языка и ЖКТ, а также приводить к неврологическим расстройствам — вплоть до болезни Альцгеймера.
Для восполнения дефицита этого витамина Диляра Лебедева советует для начала найти и устранить причину его появления — это очень желательно.
Также надо как можно чаще включать в рацион:
субпродукты;
рыбу;
яйца.
На помощь могут прийти и нутрицевтики — пищевые добавки с витамином, которые бывают разных форм.
Кстати
Чтобы память не подводила, не забывайте о качественном сне — без него трудно хорошо соображать.
Также старайтесь регулярно тренировать мозг и память. Разгадывайте хотя бы головоломки и кроссворды, а лучше — начните учить иностранный язык или осваивать что-нибудь новое.
Для здоровья мозга будут полезны и физнагрузки. А ЗДЕСЬ можно посмотреть три простых упражнения, которые можно выполнять даже на рабочем месте.