Самый полный гид по витамину С: в каких продуктах содержится и с чем его нельзя сочетать

Добавки с витамином C представлены на рынке разными формами. Лучше всего усваиваются в организме порошки, шипучие и жевательные таблетки. При приеме витамина С также следует учитывать, что он хорошо сочетается с витаминами A, E, B5, B9 и железом, но при этом его нельзя принимать вместе с витаминами B1, B12 и медью. Пить добавки с аскорбиновой кислотой лучше всего утром после еды.