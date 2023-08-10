Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Исследование: полезные витаминные капельницы могут довести до тромбоза и болезней печени

В последнее время стало очень модно и якобы полезно устраивать себе различные оздоровительные процедуры, среди которых — витаминные капельницы. Но врачи предупреждают, что чаще всего это занятие бесполезное и даже опасное.

10 августа 20231
Исследование: полезные витаминные капельницы могут довести до тромбоза и болезней печени
Источник:
iStockphoto

Чтобы быть здоровее и выглядеть лучше, врачи советуют придерживаться простых, но таких важных рекомендаций: разнообразно питаться, высыпаться, заниматься спортом, вовремя отдыхать. Это действительно поможет защитить организм от различных патологий и в целом благоприятно скажется на состоянии.

Однако вот уже несколько лет набирают популярность различные «чистки» организма и витаминные капельницы, которые обещают помочь организму, похудеть, восполнить дефициты витаминов. Но грамотные врачи заверяют: все витамины мы можем получить из пищи, главное — следить за рационом. А вот витаминные капельницы способны лишь подорвать здоровье.

Александр Бурлаков
Медицина

Врач-диетолог, научный журналист

«Торгаши „питательными капельницами“ ссылаются на многие стандартные псевдонаучные маркетинговые утверждения. Уверяют, что после оздоровительных курсов происходит повышение иммунитета, детоксикация, становится больше энергии, уходит вес», — говорит Александр Бурлаков.

Но почему-то многие забывают о том, что миллионы лет эволюции дали нам желудочно-кишечный тракт, способный полностью переваривать и усваивать все питательные вещества, необходимые для нормального метаболизма. Достаточно просто сбалансированно питаться, чтобы не страдать от дефицитов витаминов и минералов.

И при этом нужно понимать, эти капельницы не совсем безопасны. Чрезмерный уровень некоторых питательных веществ может увеличивать риск неинфекционных заболеваний — это даже доказали ученые.

Читайте также

Спортсмены особенно любят побаловаться такими вещами. «Британский журнал спортивной медицины» пишет: «Продукты для внутривенного введения часто используются в качестве средства борьбы с утомлением или восстановления, но доказательства скудны и не поддерживают данную практику. Нам известны только два исследования, в которых оценивались инъекции витаминов здоровым участникам; ни одно из них не дало положительного результата для инъекционной группы».

Поэтому запомните: если нет серьезного клинического обоснования, такая практика включает различные осложнения:

  • тромбозы;

  • инфекции;

  • патологию печени, например гемохроматоз.

Еще одно исследование, в котором приняли участие 32 команды Национальной футбольной лиги. Около 75% спортсменов решились на витаминные капельницы. При этом около половины команд сообщили об осложнениях: тромбоз поверхностных вен (наиболее частое осложнение, о котором сообщили), воздушная эмболия, отек легких и периферический отек.

«Так что думайте головой, она не только для приема пищи», — кратко резюмировал доктор Бурлаков.

Татьяна Стецкая
Неврология

Невролог, кандидат медицинских наук

По словам Татьяны Стецкой, все внутривенные инфузии — капельницы — назначаются в основном в экстренных ситуациях, когда врачам надо быстро доставить в организм высокие дозы препарата. В неврологии они тоже используются, но не так часто, как многим кажется.

Например, их применяют при обострении рассеянного склероза (пульс-терапия) или при лечении лекарственно-индуцированной головной боли. В остальных случаях, когда нет реальных показаний, лишний раз в вену лучше не лезть: можно получить серьезные эффекты, но не те, на которые рассчитывает пациент. Врач назвала лишь некоторые из них, которые часто встречаются в практике:

  • постинъекционные абсцессы;

  • эмболия сосудов;

  • гематомы;

  • некроз тканей.

«Наш организм устроен гораздо сложнее, чем мы думаем. Наши сосуды — не мусорные баки, которые нужно чистить 3-4 раза в год, а наш мозг — не грядка с капустой, которую нужно удобрять и подпитывать», — еще раз напомнила Татьяна Стецкая.

Автор текста:Софья Хромова
Материалы по теме
Диагностика