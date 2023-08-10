Исследование: полезные витаминные капельницы могут довести до тромбоза и болезней печени

Например, их применяют при обострении рассеянного склероза (пульс-терапия) или при лечении лекарственно-индуцированной головной боли. В остальных случаях, когда нет реальных показаний, лишний раз в вену лучше не лезть: можно получить серьезные эффекты, но не те, на которые рассчитывает пациент. Врач назвала лишь некоторые из них, которые часто встречаются в практике: