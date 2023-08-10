Исследование: полезные витаминные капельницы могут довести до тромбоза и болезней печени

Чтобы быть здоровее и выглядеть лучше, врачи советуют придерживаться простых, но таких важных рекомендаций: разнообразно питаться, высыпаться, заниматься спортом, вовремя отдыхать. Это действительно поможет защитить организм от различных патологий и в целом благоприятно скажется на состоянии.
Однако вот уже несколько лет набирают популярность различные «чистки» организма и витаминные капельницы, которые обещают помочь организму, похудеть, восполнить дефициты витаминов. Но грамотные врачи заверяют: все витамины мы можем получить из пищи, главное — следить за рационом. А вот витаминные капельницы способны лишь подорвать здоровье.
«Торгаши „питательными капельницами“ ссылаются на многие стандартные псевдонаучные маркетинговые утверждения. Уверяют, что после оздоровительных курсов происходит повышение иммунитета, детоксикация, становится больше энергии, уходит вес», — говорит Александр Бурлаков.
Но почему-то многие забывают о том, что миллионы лет эволюции дали нам желудочно-кишечный тракт, способный полностью переваривать и усваивать все питательные вещества, необходимые для нормального метаболизма. Достаточно просто сбалансированно питаться, чтобы не страдать от дефицитов витаминов и минералов.
И при этом нужно понимать, эти капельницы не совсем безопасны. Чрезмерный уровень некоторых питательных веществ может увеличивать риск неинфекционных заболеваний — это даже
Спортсмены особенно любят побаловаться такими вещами. «Британский журнал спортивной медицины»
Поэтому запомните: если нет серьезного клинического обоснования, такая практика включает различные осложнения:
тромбозы;
инфекции;
патологию печени, например гемохроматоз.
Еще одно
«Так что думайте головой, она не только для приема пищи», — кратко резюмировал доктор Бурлаков.
По словам Татьяны Стецкой, все внутривенные инфузии — капельницы — назначаются в основном в экстренных ситуациях, когда врачам надо быстро доставить в организм высокие дозы препарата. В неврологии они тоже используются, но не так часто, как многим кажется.
Например, их применяют при обострении рассеянного склероза (пульс-терапия) или при лечении лекарственно-индуцированной головной боли. В остальных случаях, когда нет реальных показаний, лишний раз в вену лучше не лезть: можно получить серьезные эффекты, но не те, на которые рассчитывает пациент. Врач назвала лишь некоторые из них, которые часто встречаются в практике:
постинъекционные абсцессы;
эмболия сосудов;
гематомы;
некроз тканей.
«Наш организм устроен гораздо сложнее, чем мы думаем. Наши сосуды — не мусорные баки, которые нужно чистить 3-4 раза в год, а наш мозг — не грядка с капустой, которую нужно удобрять и подпитывать», — еще раз напомнила Татьяна Стецкая.