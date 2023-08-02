«Ненужная организму процедура»: чем опасен детокс на соках

В последнее время растет популярность разных способов «почистить» свой организм от токсинов — целиком или отдельно взятый орган. Причем ассортимент методик впечатляет. Одна из них — детокс на соках, или соковая диета.
По мнению врача-ревматолога Елены Выставкиной, нашему организму в принципе не нужен никакой искусственный детокс, он сам прекрасно справляется с этой функцией. В этом ему помогают почки, печень и кожа. А если не справляется, то и детокс не справится. Например, трудно представить, что соки «почистят» организм при острой почечной недостаточности или обширном ожоге кожи, — здесь помогут только врачи, в особо тяжелых случаях — гемодиализ и реанимационные действия.
Ревматолог
Доктор назвала пять возможных последствий детокса на соках.
1. Отсутствие клетчатки
Клетчатка нужна для нормальной работы кишечника. Не будет в рационе клетчатки, будут проблемы с моторикой кишечника.
2. Избыток фруктозы
Повышение уровня глюкозы в крови будет кратковременным, а сразу после этого — ее падение. При соковых детоксах, по словам врача, надо быть готовым к срывам из-за чувства голода при падении глюкозы и к появлению чувства вины. Кроме того, такой детокс опасен для страдающих подагрой (отложение солей мочевой кислоты).
«Повышает мочевую кислоту — осторожно, подагрики! Ждите приступа, сидя на соках», —
3. Дефицит калорий
И в этом случае речь не про плюсы.
«Дефицит катастрофический. Калорий не хватит для нормального функционирования мозга, почек и других жизненно важных органов. Думаете, организм будет избирательно брать энергию из вашего жирка? Как бы не так! Пострадают мышцы, они дают гораздо больше энергии», — добавляет Елена Выставкина.
4. Дефицит белка, жиров и правильных углеводов
А значит, организм из-за голода будет находиться в стрессовом состоянии.
5. Раздражение слизистой ЖКТ
Избыток кислот в соках чреват обострением имеющихся проблем с органами пищеварения — гастрита, язвы желудка, панкреатита.
И все это не говоря про потерю денег и времени. По словам доктора, то и другое лучше потратить на поддержание здоровья адекватными методами и при необходимости бережное снижение веса.
К слову
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