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«Ненужная организму процедура»: чем опасен детокс на соках

Многие врачи уверены, что детокс, или чистка организма от токсинов, — в принципе ненужная процедура. Ненужная и потенциально опасная.

2 августа 2023
соки
Источник:
unsplash.com

В последнее время растет популярность разных способов «почистить» свой организм от токсинов — целиком или отдельно взятый орган. Причем ассортимент методик впечатляет. Одна из них — детокс на соках, или соковая диета.

По мнению врача-ревматолога Елены Выставкиной, нашему организму в принципе не нужен никакой искусственный детокс, он сам прекрасно справляется с этой функцией. В этом ему помогают почки, печень и кожа. А если не справляется, то и детокс не справится. Например, трудно представить, что соки «почистят» организм при острой почечной недостаточности или обширном ожоге кожи, — здесь помогут только врачи, в особо тяжелых случаях — гемодиализ и реанимационные действия.

Елена Выставкина
Медицина

Ревматолог

Доктор назвала пять возможных последствий детокса на соках.

1. Отсутствие клетчатки

Клетчатка нужна для нормальной работы кишечника. Не будет в рационе клетчатки, будут проблемы с моторикой кишечника.

2. Избыток фруктозы

Повышение уровня глюкозы в крови будет кратковременным, а сразу после этого — ее падение. При соковых детоксах, по словам врача, надо быть готовым к срывам из-за чувства голода при падении глюкозы и к появлению чувства вины. Кроме того, такой детокс опасен для страдающих подагрой (отложение солей мочевой кислоты).

«Повышает мочевую кислоту — осторожно, подагрики! Ждите приступа, сидя на соках», — предупреждает специалист в своем телеграм-канале.

3. Дефицит калорий

И в этом случае речь не про плюсы.

«Дефицит катастрофический. Калорий не хватит для нормального функционирования мозга, почек и других жизненно важных органов. Думаете, организм будет избирательно брать энергию из вашего жирка? Как бы не так! Пострадают мышцы, они дают гораздо больше энергии», — добавляет Елена Выставкина.

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4. Дефицит белка, жиров и правильных углеводов

А значит, организм из-за голода будет находиться в стрессовом состоянии.

5. Раздражение слизистой ЖКТ

Избыток кислот в соках чреват обострением имеющихся проблем с органами пищеварения — гастрита, язвы желудка, панкреатита.

И все это не говоря про потерю денег и времени. По словам доктора, то и другое лучше потратить на поддержание здоровья адекватными методами и при необходимости бережное снижение веса.

К слову

Можно ли почистить сосуды от холестериновых бляшек и тромбов и если да, то как? Мнение врача-кардиолога Вадима Жука читайте ЗДЕСЬ. Советы по чистке сосудов в 7 шагов от врача-кардиолога Анны Кореневич можно прочитать ЗДЕСЬ.

А если хотите узнать, как правильно «чистить» печень, — советы гастроэнтеролога читайте ЗДЕСЬ.

Мнение пульмонолога Юлиана Карпова о том, можно ли очистить легкие от мокроты и никотина, смотрите ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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