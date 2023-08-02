«Ненужная организму процедура»: чем опасен детокс на соках

По мнению врача-ревматолога Елены Выставкиной, нашему организму в принципе не нужен никакой искусственный детокс , он сам прекрасно справляется с этой функцией. В этом ему помогают почки, печень и кожа. А если не справляется, то и детокс не справится. Например, трудно представить, что соки «почистят» организм при острой почечной недостаточности или обширном ожоге кожи, — здесь помогут только врачи, в особо тяжелых случаях — гемодиализ и реанимационные действия.