Эндокринолог Павлова назвала настоящую причину смерти 39-летней блогерши-сыроеда из Казани

Последнюю неделю в соцсетях активно обсуждают печальную новость о смерти женщины из Казани Жанны Самсоновой. 39-летняя блогерша родилась в Зеленодольске. В последние годы Жанна много путешествовала: посетила Индию, Камбоджу, Шри-Ланку, Мексику, несколько лет прожила в Таиланде. В личном блоге она много рассказывала о духовном росте и самопознании, а также делилась особенностями своего питания.
Самсонова была сыроедом, питалась только фруктами, соками и семянами. Уже шесть лет она даже не пила воду — исключительно соки. 21 июля женщина умерла — по предварительной информации, от истощения и холероподобной инфекции.
О том, почему пищевые привычки Жанны могут убить вас, в своем
Как отмечает специалист, сыроедение, рацион, основанный исключительно на фруктах, веганство нельзя считать физиологичными вариантами питания для человека, как раз наоборот. Такой стиль жизни способствует повышению стресса, перенапрягает иммунитет и нервную систему. Как итог — тяжелые болезни.
Одно из самых страшных последствий подобного меню: организм теряет возможность адекватно бороться с инфекциями. В какой-то момент бактерии, которые до этого, скорее, помогали вашему телу, из-за ослабления организма превращаются в патогенные.
Какой же рацион в таком случае врачи считают оптимальным? Павлова подчеркивает: единственный работающий вариант сохранить здоровье — сбалансированное меню, в котором есть как и животная пища, так и растительная. Кроме того, не стоит отказываться от горячей пищи, она помогает вырабатывать достаточно ферментов для комфортного пищеварения.
По мнению специалистов, то, как блогеры-сыроеды и подобные любители эктрима подают информацию в своих соцсетях, может быть очень опасным. Зачастую эти люди рассказывают, что полны сил и энергии, хвастаются отличным самочувствием, но на самом деле все совсем не так. Например, Жанна Самсонова, как стало известно уже после ее гибели, постоянно чувствовала себя разбитой и страдала от отеков. В какой-то момент женщина перестала понимать, как выглядит и что с ней происходит.
Когда человек на регулярной основе истощает резервы своего организма, он рискует умереть совсем молодым. Ослабленное здоровье не позволяет справиться с инфекциями, которые в нормальном состоянии не представляли бы серьезной опасности.
Кстати
Впрочем, важно понимать: если мы говорим о красном мясе, то это продукт не самый полезный. В последнее время врачи нередко советуют снизить его потребление, и неспроста. Узнать о том, что произойдет со здоровьем и внешностью, если отказаться от мяса, можно ЗДЕСЬ.