Эндокринолог Павлова назвала настоящую причину смерти 39-летней блогерши-сыроеда из Казани

По мнению специалистов, то, как блогеры-сыроеды и подобные любители эктрима подают информацию в своих соцсетях, может быть очень опасным. Зачастую эти люди рассказывают, что полны сил и энергии, хвастаются отличным самочувствием, но на самом деле все совсем не так. Например, Жанна Самсонова, как стало известно уже после ее гибели, постоянно чувствовала себя разбитой и страдала от отеков. В какой-то момент женщина перестала понимать, как выглядит и что с ней происходит.