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Эндокринолог Павлова назвала настоящую причину смерти 39-летней блогерши-сыроеда из Казани

По словам специалиста, рацион из сырых фруктов и семян нельзя считать сбалансированным. Рано или поздно такое меню доведет организм до истощения, что в итоге может закончиться трагедией.

31 июля 20232
Эндокринолог Павлова назвала настоящую причину смерти 39-летней блогерши-сыроеда из Казани
Источник:
соцсети

Последнюю неделю в соцсетях активно обсуждают печальную новость о смерти женщины из Казани Жанны Самсоновой. 39-летняя блогерша родилась в Зеленодольске. В последние годы Жанна много путешествовала: посетила Индию, Камбоджу, Шри-Ланку, Мексику, несколько лет прожила в Таиланде. В личном блоге она много рассказывала о духовном росте и самопознании, а также делилась особенностями своего питания.

Самсонова была сыроедом, питалась только фруктами, соками и семянами. Уже шесть лет она даже не пила воду — исключительно соки. 21 июля женщина умерла — по предварительной информации, от истощения и холероподобной инфекции.

О том, почему пищевые привычки Жанны могут убить вас, в своем телеграм-канале рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Медицина

Эндокринолог, д.м.н.

Как отмечает специалист, сыроедение, рацион, основанный исключительно на фруктах, веганство нельзя считать физиологичными вариантами питания для человека, как раз наоборот. Такой стиль жизни способствует повышению стресса, перенапрягает иммунитет и нервную систему. Как итог — тяжелые болезни.

Одно из самых страшных последствий подобного меню: организм теряет возможность адекватно бороться с инфекциями. В какой-то момент бактерии, которые до этого, скорее, помогали вашему телу, из-за ослабления организма превращаются в патогенные.

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Какой же рацион в таком случае врачи считают оптимальным? Павлова подчеркивает: единственный работающий вариант сохранить здоровье — сбалансированное меню, в котором есть как и животная пища, так и растительная. Кроме того, не стоит отказываться от горячей пищи, она помогает вырабатывать достаточно ферментов для комфортного пищеварения.

По мнению специалистов, то, как блогеры-сыроеды и подобные любители эктрима подают информацию в своих соцсетях, может быть очень опасным. Зачастую эти люди рассказывают, что полны сил и энергии, хвастаются отличным самочувствием, но на самом деле все совсем не так. Например, Жанна Самсонова, как стало известно уже после ее гибели, постоянно чувствовала себя разбитой и страдала от отеков. В какой-то момент женщина перестала понимать, как выглядит и что с ней происходит.

Когда человек на регулярной основе истощает резервы своего организма, он рискует умереть совсем молодым. Ослабленное здоровье не позволяет справиться с инфекциями, которые в нормальном состоянии не представляли бы серьезной опасности.

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Кстати

Впрочем, важно понимать: если мы говорим о красном мясе, то это продукт не самый полезный. В последнее время врачи нередко советуют снизить его потребление, и неспроста. Узнать о том, что произойдет со здоровьем и внешностью, если отказаться от мяса, можно ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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