В 30 лет ешь листовой салат, В 40 — яркие фрукты, в 60 — побольше белка. Каждому продукту свое время — в зависимости от возраста у нашего организма меняются потребности.

- Правильное питание — одна из самых трудных наук, — признался биохимик Грэм Лоутон. — Когда просишь людей записывать, что же они на самом деле едят, практически невозможно получить корректный ответ: они или забывают записать, или врут, чтобы казаться лучше.

Из-за этого создать усредненный рацион, который бы приносил пользу и не причинял вреда, очень сложно — мало данных. К тому же, все люди разные, у них разный метаболизм и кишечный микробиом. Однако председатель Лондонской ассоциации диетологов Софи Медлин попыталась выделить самые необходимые в каждом возрасте продукты.