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Как определить дефицит витаминов и минералов по отражению в зеркале

Наше тело всегда сигналит, если в организме произошел какой-то сбой. Выдавать это может как плохое самочувствие, так и внешний вид, говорит диетолог Лиза Афинская.

23 сентября 2023
Как определить дефицит витаминов и минералов по отражению в зеркале
Источник:
freepik

Многие люди зачастую допускают распространенную ошибку — самостоятельно назначают себе витамины. Ведь в аптеке в глаза всегда бросаются яркие баночки с надписями, обещающими сделать вас умнее, красивее и здоровее. Навязывают витамины и фармацевты — мол, обязательно возьмите, вреда точно не будет, сплошная польза.

Врачи давно твердят: пить витамины и минералы нужно, но только если их вам назначил специалист! В ином случае в организме возникнет избыток микро- или макроэлементов, что тоже не приведет ни к чему хорошему.

Как можно заподозрить дефицит? Об этом рассказала диетолог Лиза Афинская.

Лиза Афинская
Медицина

Диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питания

«Наше тело всегда пытается сообщить, если с организмом что-то не в порядке. Понаблюдайте за собой. Такие изменения, как ломкость волос, заеды в уголках губ, бледность точно не останутся без внимания», — говорит эксперт.

Итак, вот признаки, на которые стоит обратить внимание.

Тонкие и ломкие ногти

Чаще всего это яркий симптом дефицита железа — здесь уже нужно сдавать анализы. Также это может говорит об избытке селена, особенно если вы часто едите бразильские орехи или пьете добавки с этим элементом.

Причинами ломких ногтей также могут быть:

  • недостаток цинка и магния;

  • долгое нахождение в воде;

  • некоторые заболевания (системный амилоидоз, болезнь Рейно);

  • прием некоторых лекарств (антиретровирусные препараты, ретиноиды).

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Бледность

Это тоже частый признак дефицита:

  • железа;

  • витамина В12;

  • витамина В9.

Такой симптом может возникнуть также из-за недостатка меди и потери крови. Понаблюдайте за собой — если кажется, что ваша кожа на лице чуть ли не цвета мела, то пора обратиться к врачу.

Выпадение волос

Частый признак дефицита:

  • железа;

  • цинка;

  • биотина;

  • витамина В2;

  • необходимых жиров.

Также выпадение волос может быть спровоцировано недоеданием, избытком витамина А и селена.

«Еще причинами могут быть стресс, заболевания щитовидной железы, побочные действия некоторых лекарств, эндокринные заболевания, гормональные изменения и некоторые аутоиммунные заболевания, например волчанка, псориаз», — говорит диетолог.

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Заеды в уголках рта

Даже если вы никогда не сталкивались с заедами, то наверняка слышали жалобы на них от друзей или знакомых. Глубокие трещины появляются в уголках губ и причиняют сильный дискомфорт. Больно есть (особенно острую и соленую пищу), пить, разговаривать и улыбаться.

Часто заеды — это признак дефицита витаминов группы В (В2, В3, В6, В7, В9).

Они также могут возникнуть по причине:

  • избытка витамина А;

  • сухости кожи;

  • герпеса;

  • экземы;

  • обезвоживания;

  • ряда заболеваний (например, диабет, синдром Шегрена).

О том, как правильно лечить болезненные трещины и когда стоит обращаться к врачу, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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