Как определить дефицит витаминов и минералов по отражению в зеркале

Многие люди зачастую допускают распространенную ошибку — самостоятельно назначают себе витамины. Ведь в аптеке в глаза всегда бросаются яркие баночки с надписями, обещающими сделать вас умнее, красивее и здоровее. Навязывают витамины и фармацевты — мол, обязательно возьмите, вреда точно не будет, сплошная польза.
Врачи давно твердят: пить витамины и минералы нужно, но только если их вам назначил специалист! В ином случае в организме возникнет избыток микро- или макроэлементов, что тоже не приведет ни к чему хорошему.
Как можно заподозрить дефицит? Об этом рассказала диетолог Лиза Афинская.
Диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питанияЛичный сайт
«Наше тело всегда пытается сообщить, если с организмом что-то не в порядке. Понаблюдайте за собой. Такие изменения, как ломкость волос, заеды в уголках губ, бледность точно не останутся без внимания», — говорит эксперт.
Итак, вот признаки, на которые стоит обратить внимание.
Тонкие и ломкие ногти
Чаще всего это яркий симптом дефицита железа — здесь уже нужно сдавать анализы. Также это может говорит об избытке селена, особенно если вы часто едите бразильские орехи или пьете добавки с этим элементом.
Причинами ломких ногтей также могут быть:
недостаток цинка и магния;
долгое нахождение в воде;
некоторые заболевания (системный амилоидоз, болезнь Рейно);
прием некоторых лекарств (антиретровирусные препараты, ретиноиды).
Бледность
Это тоже частый признак дефицита:
железа;
витамина В12;
витамина В9.
Такой симптом может возникнуть также из-за недостатка меди и потери крови. Понаблюдайте за собой — если кажется, что ваша кожа на лице чуть ли не цвета мела, то пора обратиться к врачу.
Выпадение волос
Частый признак дефицита:
железа;
цинка;
витамина В2;
необходимых жиров.
Также выпадение волос может быть спровоцировано недоеданием, избытком витамина А и селена.
«Еще причинами могут быть стресс, заболевания щитовидной железы, побочные действия некоторых лекарств, эндокринные заболевания, гормональные изменения и некоторые аутоиммунные заболевания, например волчанка, псориаз», — говорит диетолог.
Заеды в уголках рта
Даже если вы никогда не сталкивались с заедами, то наверняка слышали жалобы на них от друзей или знакомых. Глубокие трещины появляются в уголках губ и причиняют сильный дискомфорт. Больно есть (особенно острую и соленую пищу), пить, разговаривать и улыбаться.
Часто заеды — это признак дефицита витаминов группы В (В2, В3, В6, В7, В9).
Они также могут возникнуть по причине:
избытка витамина А;
сухости кожи;
герпеса;
экземы;
обезвоживания;
ряда заболеваний (например, диабет, синдром Шегрена).
О том, как правильно лечить болезненные трещины и когда стоит обращаться к врачу, читайте ЗДЕСЬ.