Эндокринолог Сидоркина рассказала, почему выпадают волосы, если гормоны в норме

Генетика и дисбаланс гормонов считаются самыми частыми причинами выпадения волос. Причем как у женщин, так и у мужчин. На самом деле есть еще немало других факторов, которые могут влиять на пышность шевелюры.