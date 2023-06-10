Эндокринолог Сидоркина рассказала, почему выпадают волосы, если гормоны в норме

Выпадение волос по-медицински называется алопецией. В зависимости от типа выпадения выделяют несколько ее видов:
очаговая;
диффузная;
андрогенетическая.
Недостаток или избыток гормонов
По словам врача-эндокринолога, диетолога «Инвитро-Воронеж» Юлии Сидоркиной, зачастую именно нарушение выработки определенных гормонов становится причиной проблем с волосами.
Какие именно гормоны влияют на здоровье волос?
Гормоны щитовидной железы — ТТГ, Т3 свободный, Т4 свободный. Они регулируют кислородный баланс в клетках и отвечают за синтез белка, способствуя формированию и росту волос. Нарушение функции щитовидной железы (гипо- и гипертиреоз) может приводить к выпадению волос.
Эстрогены и прогестерон. Они делают волосы густыми и сильными. Именно по этой причине во время беременности волосы могут быстрее расти и становиться лучше, а при наступлении менопаузы — сильнее выпадать.
Пролактин, соматотропин (гормон роста) и мелатонин (гормон сна). Нарушение выработки этих гормонов тоже может приводить к выпадению волос.
Эндокринолог, диетолог высшей категории «Инвитро-Воронеж»
«К отдельному виду относят андрогенетическую алопецию - выпадение волос, обусловленное избытком андрогенов или повышенной чувствительностью андрогеновых рецепторов. Андрогены влияют на рост волос и переход пушковых волос в зрелые. Волосяные фолликулы чувствительны к андрогенам, поэтому их дисбаланс приводит к потере волос», — добавила Юлия Сидоркина.
Что еще приводит к потере волос
Специалист перечислила другие возможные причины, из-за которых волосы могут расти слишком медленно или выпадать в большом количестве.
Недостаток витаминов, микро- и макроэлементов. В списке наиболее влиятельных — витамины группы B, А и Е, а также железо, биотин, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3.
Дефицит белка в организме.
Резкое похудение на строгих диетах и в целом колебания веса.
Проблемы с сосудами. Спазм сосудов и нарушение кровотока тоже приводят к ухудшению питания волосяных луковиц.
Стрессы.
Нарушения сна. Ночной сон должен длиться не менее 6-8 часов.
Вирусные инфекции, в том числе COVID-19. При этом причинами выпадения волос будут интоксикация, повышение температуры тела и образование микротромбозов, как следствие — нарушение микроциркуляции кожи головы.
Прием некоторых лекарств. Среди них тиреостатики, антидепрессанты, антикоагулянты, антигипертензивные, некоторые противовирусные и антибактериальные препараты, а также контрацептивы.
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