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Эндокринолог Сидоркина рассказала, почему выпадают волосы, если гормоны в норме

Генетика и дисбаланс гормонов считаются самыми частыми причинами выпадения волос. Причем как у женщин, так и у мужчин. На самом деле есть еще немало других факторов, которые могут влиять на пышность шевелюры.

10 июня 2023
почему выпадают волосы
Источник:
iStockphoto

Выпадение волос по-медицински называется алопецией. В зависимости от типа выпадения выделяют несколько ее видов:

  • очаговая;

  • диффузная;

  • андрогенетическая.

Недостаток или избыток гормонов

По словам врача-эндокринолога, диетолога «Инвитро-Воронеж» Юлии Сидоркиной, зачастую именно нарушение выработки определенных гормонов становится причиной проблем с волосами.

Какие именно гормоны влияют на здоровье волос?

  • Гормоны щитовидной железы — ТТГ, Т3 свободный, Т4 свободный. Они регулируют кислородный баланс в клетках и отвечают за синтез белка, способствуя формированию и росту волос. Нарушение функции щитовидной железы (гипо- и гипертиреоз) может приводить к выпадению волос.

  • Эстрогены и прогестерон. Они делают волосы густыми и сильными. Именно по этой причине во время беременности волосы могут быстрее расти и становиться лучше, а при наступлении менопаузы — сильнее выпадать.

  • Пролактин, соматотропин (гормон роста) и мелатонин (гормон сна). Нарушение выработки этих гормонов тоже может приводить к выпадению волос.

Юлия Сидоркина
Эндокринология

Эндокринолог, диетолог высшей категории «Инвитро-Воронеж»

«К отдельному виду относят андрогенетическую алопецию - выпадение волос, обусловленное избытком андрогенов или повышенной чувствительностью андрогеновых рецепторов. Андрогены влияют на рост волос и переход пушковых волос в зрелые. Волосяные фолликулы чувствительны к андрогенам, поэтому их дисбаланс приводит к потере волос», — добавила Юлия Сидоркина.

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Что еще приводит к потере волос

Специалист перечислила другие возможные причины, из-за которых волосы могут расти слишком медленно или выпадать в большом количестве.

  • Недостаток витаминов, микро- и макроэлементов. В списке наиболее влиятельных — витамины группы B, А и Е, а также железо, биотин, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3.

  • Дефицит белка в организме.

  • Резкое похудение на строгих диетах и в целом колебания веса.

  • Проблемы с сосудами. Спазм сосудов и нарушение кровотока тоже приводят к ухудшению питания волосяных луковиц.

  • Стрессы.

  • Нарушения сна. Ночной сон должен длиться не менее 6-8 часов.

  • Вирусные инфекции, в том числе COVID-19. При этом причинами выпадения волос будут интоксикация, повышение температуры тела и образование микротромбозов, как следствие — нарушение микроциркуляции кожи головы.

  • Прием некоторых лекарств. Среди них тиреостатики, антидепрессанты, антикоагулянты, антигипертензивные, некоторые противовирусные и антибактериальные препараты, а также контрацептивы.

Почему после родов волосы выпадают клоками и как можно остановить процесс? Совет врача читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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