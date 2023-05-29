Вопрос врачу: «Выпадают волосы после родов, можно ли как-то остановить процесс?»

После родов волосы выпадают просто клоками. И никакие маски, витамины и процедуры не помогают. Можно ли как-то остановить процесс?
Валентина, 32 года
Во время беременности многие будущие мамы могут похвастаться роскошной шевелюрой: в этот период волосы быстрее растут и меньше выпадают. Но сразу после рождения малыша объем мгновенно улетучивается, что сильно расстраивает молодую маму.
Врач-дерматовенеролог лаборатории «Гемотест» Александра Филева рассказала, почему после родов выпадают волосы и с помощью каких средств можно справиться с этой неприятностью.
Волосы растут всю жизнь
Наши волосы начинают расти еще в утробе матери и продолжают это делать на протяжении всей жизни. Волосяной покров на голове постоянно обновляется, и это тоже заложенная природой биологическая программа. Ежедневно любой человек теряет от 40 до 120 волос.
Это физиологическая норма: волосяной покров обновляется, на месте выпавших волос вырастают новые. Но после рождения ребенка многие женщины жалуются на то, что прическа начинает редеть буквально на глазах. Основная причина такого явления — резкое изменение гормонального фона.
Гормоны влияют на волосы и не только
Когда женщина только ожидает малыша, в ее крови увеличивается содержание эстрогенов — это необходимо для сохранения беременности. Женские гормоны положительно влияют на рост волос, стимулируют синтез эластина и коллагена в коже.
Также в этот период повышается уровень прогестерона, который способствует хорошему питанию фолликулов, борется с воспалениями и обладает антиоксидантными свойствами. Именно поэтому многие беременные женщины так расцветают и буквально лучатся красотой: волосы становятся густыми, кожа — более гладкой и здоровой, ногти — крепкими.
После родов все меняется
Но после рождения ребенка уровень эстрогенов и прогестерона в крови резко падает, и большую роль начинает играть мужской гормон тестостерон, который угнетающе действует на волосяные фолликулы. Это не значит, что уровень тестостерона в женском организме резко возрастает, он может быть совершенно нормальным.
Но по контрасту с периодом беременности его влияние на волосы становится более заметным. Кроме того, в силу генетической предрасположенности у 25% женщин повышена чувствительность к этому гормону, которая активизируется после родов. В результате волосы могут выпадать активнее, чем до беременности. Кроме того, во время грудного вскармливания вырабатывается больше пролактина — гормона, который стимулирует выработку молока. Он тоже опосредованно угнетает рост фолликулов и способствует выпадению волос.
Могут влиять и другие причины
Также причинами выпадения волос могут быть дефицит железа и эндокринные нарушения, которые часто возникают после беременности. Необходимо исключить тиреотоксикоз (избыток гормонов щитовидной железы в крови), диффузный и эндемический зоб (заболевания щитовидной железы).
Роды — это серьезный стресс для женщины. Сильные переживания в совокупности с новой диетой и резкой сменой образа жизни и распорядка дня тоже негативно отражаются на состоянии волос.
Чем помочь молодой маме
После родов молодой маме рекомендуется придерживаться здорового питания, чтобы получать достаточное количество витаминов С и группы В, особенно B6 и В12, железа, цинка, селена, меди и марганца, необходимых для построения структуры волоса. При необходимости рекомендуется проверить гормональный профиль, это позволит выявить и скорректировать серьезные отклонения.
Осторожнее с добавками и лекарствами
Во время грудного вскармливания нельзя принимать многие препараты, поэтому стоит сделать ставку на лечебную косметику для волос. Лучше всего использовать шампуни, бальзамы и маски с натуральными компонентами. Это:
кофеин;
протеины пшеницы;
экстракт алоэ;
экстракт лука;
экстракт лопуха.
Также стоит обратить внимание на наружные средства в виде лосьонов и спреев, в состав которых входят витамины и витаминоподобные вещества, кофеин, лечебные синтетические формулы, укрепляющие и защищающие волосяные луковицы, стимулирующие рост волос.
Подобрать ежедневный уход
Ежедневный уход нужно подбирать в соответствии с состоянием кожи головы, оно определяет здоровье волос. В первую очередь необходимо ограничить применение фена и горячих укладок. При повышенной жирности рекомендуется регулярно проводить пилинги. Они предотвращают образование перхоти, очищают кожу головы, размягчают сальные пробки, что позволяет в дальнейшем лечебным компонентам шампуня проникать в протоки сальных желез. При сухости нужны увлажняющие процедуры, например маски, содержащие пантенол, масла, легкие силиконы.