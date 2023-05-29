Вопрос врачу: «Выпадают волосы после родов, можно ли как-то остановить процесс?»

Но по контрасту с периодом беременности его влияние на волосы становится более заметным. Кроме того, в силу генетической предрасположенности у 25% женщин повышена чувствительность к этому гормону, которая активизируется после родов. В результате волосы могут выпадать активнее, чем до беременности. Кроме того, во время грудного вскармливания вырабатывается больше пролактина — гормона, который стимулирует выработку молока. Он тоже опосредованно угнетает рост фолликулов и способствует выпадению волос.