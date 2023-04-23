Ламинирование волос, гель-лак и еще две бьюти-процедуры, которые могут вызывать рак

В современном мире есть много процедур, которые помогают нам становиться краше. Салоны готовы предложить нам широкий спектр услуг: маникюр, педикюр, окраску и татуаж бровей, стрижки… Но так ли все они безопасны для нашего здоровья? Онколог Владислав Евсеев рассказал «Доктору Питеру», какие бьюти-процедуры могут увеличить риск развития рака, а какие можно делать даже тем, кто лечит опухоль прямо сейчас.
Солярий
Посещение солярия повышает риск злокачественных опухолей кожи — меланомы, плоскоклеточного рака и базалиомы. Для примера: риск меланомы повышается на 2% за каждый сеанс солярия. Более частые походы в солярий (свыше 10 раз в год) дополнительно повышают вероятность развития базальноклеточного рака в 1,5 раза.
Еще один важный фактор — возраст, с которого человек начинает посещать солярий. Чем раньше, тем выше риски опухолей кожи, поэтому в ряде стран посещение солярия в возрасте до 18 лет запрещено. Возраст 30-39 или 40-49 на момент посещения солярия увеличивает риск меланомы примерно в 1,5 раза.
А что насчет тех, у кого уже диагностирован рак? Им в солярий можно? На фоне противоопухолевой терапии поход за искусственным загаром может спровоцировать осложнения от ряда препаратов. Дело в том, что некоторые лекарства делают кожу очень фоточувствительной. В такой ситуации даже очень краткосрочное посещение солярия может привести к солнечным ожогам. Как правило, если назначается такое лечение, врач предупреждает, что нужно носить закрытую одежду и использовать солнцезащитные кремы.
После завершения терапии рекомендации такие же, как и для людей, которые не сталкивались с онкологическими заболеваниями: посещение солярия лучше ограничить. Это связано не с повышенными рисками рецидива заболевания, а с рисками развития новых опухолей.
Гель-лак
Сам по себе гель-лак не опасен с точки зрения онкологических заболеваний, но вот применение ультрафиолетовых ламп для фиксации лака может приводить к повышенному риску опухолей на коже кистей. Правда, пока что это, скорее, догадки, а не точно утвержденный факт: на данный момент не проведено крупных исследований, которые бы показали, приводит гель-лак с использованием ультрафиолетовых ламп к повышенному риску или нет.
Все, что сейчас знают врачи и ученые, — ультрафиолетовое излучение в этих лампах может повреждать ДНК клеток кожи и способствовать образованию в них мутаций, что в теории может привести к повышенному риску таких опухолей, как меланома, базалиома и плоскоклеточный рак кожи. Некоторые врачи также сталкивались с необычными случаями опухолей кожи в зоне ногтей.
Пока говорить, что пользоваться такими приборами не стоит, нельзя. Вполне может оказаться, что догадки исследователей не подтвердятся в реальной жизни. Но некоторые врачи уже сейчас рекомендуют использовать солнцезащитные кремы с индексом защиты не менее SPF 30 перед нанесением гель-лака с использованием ультрафиолетовых ламп.
Биозавивка волос и ламинирование волос
Качественных исследований, которые бы показали повышенный риск развития рака после биозавивки волос, нет. Поэтому на данный момент нет и никаких оснований избегать эту процедуру.
А вот частое использование средств для выпрямления волос может повысить риск развития рака тела матки (рака эндометрия). Пока что непонятно, нужно ли проходить периодическое обследование тем, кто регулярно делал эту процедуру, но, скорее всего, такие рекомендации от врачей не появятся. Просто нужно быть более внимательным к своему здоровью.
Наращивание ресниц и волос
Наращивание ресниц и волос не приводит к повышенному риску развития онкологических заболеваний. Эту процедуру совершенно спокойно можно проводить и тем, кто уже поборол рак.
Но вот на фоне лечения онкозаболеваний при выпадении волос эта методика может никак не помочь, поскольку часто ресницы и волосы выпадают слишком сильно и не на что будет приклеивать искусственные.
В ряде случаев препараты для терапии могут вызывать избыточный рост ресниц, в такой ситуации наращивание явно не пригодится.
Лазерная эпиляция
Лазерная эпиляция не провоцирует развитие онкологических заболеваний. Лазер не относится к ионизирующему излучению, контакт с которым действительно может повышать риски развития ряда опухолей. Кроме того, лазерные методики сами могут использоваться для лечения опухолей или их осложнений.
Иногда лазерная эпиляция даже используется для лечения осложнений таргетной терапии. Дело в том, что некоторые препараты могут вызывать избыточное оволосение (гипертрихоз).
Шугаринг
Шугаринг никак не влияет на риск развития опухолей. Страх, что сахар может спровоцировать рак кожи, никак не подтвержден наукой.
У пациентов после лечения рака шугаринг также не влияет и на риск рецидива. Если вы проходите противоопухолевое лечение в данный момент, то лучше посоветоваться с вашим лечащим врачом. Все дело в том, что некоторые виды терапии делают кожу более чувствительной, легко травмирующейся, а иногда — плохо заживающей. Вам нужно уточнить у вашего онколога, не проходите ли вы такое лечение, и если да, то не против ли он, чтобы вы сходили на шугаринг.
Окрашивание волос и краски для волос
Во время окрашивания волос химикаты из краски попадают на кожу и могут в небольших количествах всасываться в кровоток. В связи с этим появились опасения: а не могут ли эти химикаты приводить к повышенному риску онкологических заболеваний?
У парикмахеров и барберов действительно может увеличиваться вероятность развития рака мочевого пузыря. При этом у людей, которые просто красили себе волосы, такого риска нет. Про другие виды опухолей говорить об однозначно повышенном риске нельзя.
Таким образом, если вы не работаете с красками, а просто покрасили себе волосы, то переживать о повышенном риске рака не стоит. У людей, которые уже победили рак, использование красок для волос не станет причиной рецидива.