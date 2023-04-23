Ламинирование волос, гель-лак и еще две бьюти-процедуры, которые могут вызывать рак

У пациентов после лечения рака шугаринг также не влияет и на риск рецидива. Если вы проходите противоопухолевое лечение в данный момент, то лучше посоветоваться с вашим лечащим врачом. Все дело в том, что некоторые виды терапии делают кожу более чувствительной, легко травмирующейся, а иногда — плохо заживающей. Вам нужно уточнить у вашего онколога, не проходите ли вы такое лечение, и если да, то не против ли он, чтобы вы сходили на шугаринг.