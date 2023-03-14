Исследование King Fahad Medical: верблюжья моча не помогает при раке

Народные методы победить тот или иной недуг нередко пытаются практиковать люди, разочаровавшиеся в доказательной медицине. Они рассуждают так: если лекарства и врачи не помогают, может, спасет альтернативная медицина или «бабкин способ»? Причем такой подход популярен далеко не только в России. Например, в Саудовской Аравии от болезней нередко «лечат» верблюжьей мочой.

Ученые онкоцентра King Fahad Medical City из Эр-Рияда задались целью развенчать миф о пользе верблюжьей мочи применительно к онкопациентам — и провели наблюдательное исследование. Оно опубликовано на сайте ВОЗ.

«В Саудовской Аравии широко используются методы альтернативной медицины — например, использование верблюжьей мочи отдельно или в смеси с молоком верблюда. Поддерживаются они некими религиозными убеждениями», — говорится в исследовании ученых.