Исследование King Fahad Medical: верблюжья моча не помогает при раке

Народные методы победить тот или иной недуг нередко пытаются практиковать люди, разочаровавшиеся в доказательной медицине. Они рассуждают так: если лекарства и врачи не помогают, может, спасет альтернативная медицина или «бабкин способ»? Причем такой подход популярен далеко не только в России. Например, в Саудовской Аравии от болезней нередко «лечат» верблюжьей мочой.
Ученые онкоцентра King Fahad Medical City из Эр-Рияда задались целью развенчать миф о пользе верблюжьей мочи применительно к онкопациентам — и провели наблюдательное исследование. Оно опубликовано
«В Саудовской Аравии широко используются методы альтернативной медицины — например, использование верблюжьей мочи отдельно или в смеси с молоком верблюда. Поддерживаются они некими религиозными убеждениями», — говорится в исследовании ученых.
Как проводилось исследование
В исследовании принимали участие 20 онкологических пациентов на разных стадиях заболевания — 15 мужчин и 5 женщин. У них были диагностированы опухоли головного мозга, рак прямой кишки, саркома мягких тканей и костей и другие.
Все испытуемые отказывались от традиционного лечения и настаивали на том, чтобы к ним применялся метод введения верблюжьей мочи. Наблюдение за больными проводилось с сентября 2020 года по январь 2022 года. До и после начала эксперимента пациенты прошли рентгенологическое и биохимическое исследования.
- Все пациенты в ходе исследования принимали внутрь смесь верблюжьей мочи и молока — около 60 мл в день, лечение длилось от нескольких дней до 6 месяцев, — говорится в сообщении ученых. — Все были уверены, что верблюжья моча поможет побороть рак. Один пациент даже следовал конкретному рецепту по применению мочи, опубликованному в соцсетях.
Факт
Более 95% мочи верблюда — это вода, 5% — микроэлементы. Именно им и приписывают чудодейственные свойства. Был проведен даже ряд доклинических исследований верблюжьей мочи. Большинство из них показало, что ее эффективность может быть связана с наличием микроэлементов, обладающих противораковой активностью. Но это еще не означает, что лекарства на их основе могут быть эффективными.
«Для того чтобы эти микроэлементы оказали действительный клинический эффект, потребовалось бы употребление огромного количества мочи, и даже в этом случае микроэлементы были бы разбавлены», — говорят исследователи.
Выводы ученых
Несмотря на «лечение», рак у пациентов, пивших мочу верблюда, никуда не делся. Кроме того, у некоторых людей развилась зоонозная инфекция.
«Ни у одного из пациентов не было клинической пользы, — резюмируют ученые. — У 12 человек развились метастазы, а у остальных был рецидивирующий рак. Наблюдалось и увеличение онкомаркеров. Улучшения симптомов не отмечалось. У двух пациентов развился бруцеллез. Одиннадцать пациентов вернулись к традиционному противоопухолевому лечению. Семь человек были слишком слабы и умерли от болезни».
Пропаганда использования верблюжьей мочи как средства народной медицины должна быть прекращена, потому что нет никаких научных данных, подтверждающих ее пользу, резюмируют ученые.