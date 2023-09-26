Противопоказаний и ограничений к употреблению осенних ягод немного, но о них стоит помнить. Прежде всего, нужно осторожно употреблять в пищу яркие плоды людям, которые страдают от пищевой аллергии и поллиноза. Возможны реакции как на коже, так и со стороны респираторного тракта, пищеварительной системы. Если раньше вы не ели эти ягоды, для первого знакомства стоит употребить не более 5-10 штук.