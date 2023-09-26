Осень — пора сбора урожая сезонных ягод, которые можно употреблять как в свежем виде, так и приготовленными разными способами. Осенние ягоды замораживают, сушат, варят с ними компоты и варенья, джемы и готовят разные десерты, выпечку. Но какие из ягод наиболее полезны? Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала «Доктору Питеру», как лучше добавлять их в рацион, чтобы укрепить здоровье.
Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Вкус и польза
Важное свойство практически всех ягод — содержание в них большого количества антиоксидантов: антоцианов, флавоноидов, каротиноидов, танинов. Эти вещества укрепляют клетки, защищают их от преждевременного разрушения и делают более устойчивыми к инфекциям.
При такой поддержке организму проще оставаться здоровым. Риск развития сезонных и хронических заболеваний снижается, человек чувствует себя бодрее и энергичнее. Причем осенние ягоды — калина, брусника, рябина, облепиха — ничуть не уступают по полезным свойствам летним плодам: малине, землянике, смородине. Поэтому важно включать их в рацион как можно чаще.
Полезные свойства калины
Помимо общего укрепляющего эффекта каждая ягода имеет свою суперсилу. К примеру, калина богата витаминами C, K, А и витаминами группы В, а также калием, магнием, кальцием, фосфором и железом. Она прекрасно поддерживает иммунитет, поэтому ее рекомендуется регулярно добавлять в рацион, чтобы защититься от сезонных респираторных заболеваний.
А если уберечь себя не удалось, ягода поможет скорее поправиться: благодаря высокому содержанию антиоксидантов она обладает противовоспалительными свойствами и выступает как природный антибиотик. Также калина помогает снизить артериальное давление и улучшить работу сердечно-сосудистой системы.
Употреблять калину можно как отдельно, сами ягоды, так и в качестве добавки: заваривать с чаем, приправлять салаты или выпечку.
Чем хороша брусника
Брусника также способна поддержать иммунитет и снизить риск развития сезонных и хронических заболеваний. Она содержит витамины А и С, а также минералы: калий, магний, кальций и фосфор. Ягода полезна для здоровья мочевыделительной системы, сосудов и сердца, костей и мышц.
Биологически активное соединение кверцетин, содержащееся в бруснике, помогает снять воспаление, а значит, помогает быстрее поправиться при простуде или гриппе. Бруснику можно есть сырой или добавлять в соусы, смузи, чай.
Голубика для десертов и каши
Голубика не только укрепляет иммунитет благодаря большому содержанию в ней антиоксидантов, но и поддерживает работу мозга: помогает концентрироваться, улучшает память. Ягода содержит большое количество витамина A, который важен для здоровья глаз и поддержания хорошего зрения. Фолиевая кислота в голубике способствует укреплению нервной системы и производству красных кровяных клеток. Голубику можно есть в качестве десерта или добавлять в каши, йогурты, салаты и другие блюда и напитки.
Черноплодная рябина контролирует давление
Черноплодная рябина помогает бороться с воспалительными процессами и укреплять иммунитет, поддерживать оптимальное артериальное давление и нормальный уровень холестерина в крови. Ягоды можно использовать для приготовления варенья, компотов и соков, добавлять в выпечку или чай.
Самая яркая ягода: облепиха
Облепиха — еще одна ягода, которую не стоит упускать из виду. Она содержит большое количество витамина С, который помогает бороться с инфекциями, а также витамины E, K, А и Н (биотин), которые способствуют заживлению ран и здоровью кожи, волос и ногтей. В облепиховом масле содержатся омега-3 жирные кислоты, которые важны для здоровья сердечно-сосудистой системы и поддержания иммунитета. Облепиха полезна при респираторных заболеваниях, боли в горле. Ягоду можно употреблять в виде морса или варенья, добавлять в чай.
Кому нужно быть аккуратнее
Противопоказаний и ограничений к употреблению осенних ягод немного, но о них стоит помнить. Прежде всего, нужно осторожно употреблять в пищу яркие плоды людям, которые страдают от пищевой аллергии и поллиноза. Возможны реакции как на коже, так и со стороны респираторного тракта, пищеварительной системы. Если раньше вы не ели эти ягоды, для первого знакомства стоит употребить не более 5-10 штук.
Термически не обработанные осенние ягоды стоит ограничить людям с проблемами кишечника: синдромом раздраженной кишки, язвенным колитом, болезнью Крона. Осторожно нужно быть с ними при наличии обострения гастрита и язвы желудка. Поскольку плоды имеют природные сахара, диабетикам нужно употреблять их в умеренном количестве.